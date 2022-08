Đại gia tuần qua: Chủ doanh nghiệp có nhân viên vệ sinh sở hữu 35 tỷ giàu cỡ nào?

Khối tài sản của đại gia Đào Hữu Huyền "phình to"

Cùng với đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán, khối tài sản của đại gia 66 tuổi người Hưng Yên Đào Hữu Huyền cũng tăng trưởng mạnh trong tuần qua. Cùng với đà tăng mạnh của VN-Index phiên ngày 25/8, mã cổ phiếu đầu ngành hóa chất DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ghi nhận mức tăng 3,7% lên 98.400 đồng. Đây là phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp của DGC với mức tăng tổng cộng là 6.800 đồng/cổ phiếu.

Tài sản của ông Đào Hữu Huyền tăng mạnh

Cùng với đó, PAT của CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam trên sàn UPCoM-Index cũng ghi nhận mức tăng thêm 8.100 đồng/cổ phiếu trong hai phiên giao dịch gần nhất để đóng cửa ở mức giá 131.000 đồng/cổ phiếu.

Với đà tăng mạnh của DGC và PAT trong hai phiên liên tiếp, khối tài sản của Chủ tịch Đào Hữu Huyền ghi nhận mức tăng thêm gần 470 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 25/8, khối tài sản của đại gia 66 tuổi người Hưng Yên trở lại mốc trên 7.000 tỷ đồng khi đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá 7.013 tỷ đồng.

Cùng với đó, khối tài sản của bà Nguyễn Hồng Lan, vợ ông Huyền có giá trị hơn 1.428 tỷ đồng. Trong khi khối tài sản của người con trai Đào Hữu Duy Anh là 1.401 tỷ đồng và người con gái Đào Hồng Hạnh nắm giữ khối tài sản hơn 513 tỷ đồng.

Nhà đại gia Lê Văn Quang sắp nhận thưởng gần 80 triệu cổ phiếu

Tập đoàn thủy sản Minh Phú (MPC) dự kiến phát hành gần 200 triệu cổ phiếu thưởng (tương đương số tiền gần 2.000 tỷ đồng) theo tỷ lệ 100% (cổ đông cứ sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới), theo phương án này, MPC cho biết sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ và không được phép chuyển nhượng.

Với phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn điều lệ doanh nghiệp, gia đình Chủ tịch Chu Thị Bình cùng chồng là Tổng giám đốc Lê Văn Quang cũng nhận được lượng cổ phiếu thưởng nhiều nhất.

Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2022 mới được MPC công bố, gia đình nữ Chủ tịch Chu Thị Bình, Tổng giám đốc Lê Văn Quang và 4 người con gái đang trực tiếp nắm giữ gần 79 triệu cổ phiếu MPC. Tương đương, gia đình nữ đại gia Chu Thị Bình sẽ nhận được gần 79 triệu cổ phiếu thưởng từ đợt tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 24/8, khối tài sản gia đình đại gia Lê Văn Quang đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 3.554 tỷ đồng.

Vốn hóa doanh nghiệp nữ Tổng giám đốc 69 tuổi vượt mốc 160.000 tỷ đồng

Chuỗi hồi phục gần đây đưa Vinamilk lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng doanh nghiệp có vốn hoá lớn nhất sàn chứng khoán TP HCM với 162.000 tỷ đồng, sau VCB, VHM, VIC, GAS và BID.

So với đáy ngắn hạn được thiết lập cách đây hai tháng, thị giá VNM đã tăng 24%. Đà phục hồi của VNM trong nửa tháng gần đây cũng giúp khối tài sản của nữ Tổng giám đốc Mai Kiều Liên tiến sát mốc 500 tỷ đồng.

Bà Mai Kiều Liên

Hiện nữ doanh nhân sinh năm 1953 đang trực tiếp sở hữu hơn 6,4 triệu cổ phiếu VNM. Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 24/8, khối tài sản của nữ đại gia 69 tuổi đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 497,3 tỷ đồng.

Liên quan đến cổ phiếu VNM, tổ chức F&N Dairy Investments Pte. Ltd. tiếp tục đăng ký mua gần 21 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu từ ngày 29/8 đến 27/9 sau khi không mua thành công lô cổ phiếu này trong thời gian từ ngày 26/7 đến 24/8 vừa qua.

Chủ tịch người Nghệ An mang tài sản hơn 100 tỷ cho DN thế chấp ngân hàng

HĐQT của Tổng công ty 36 mới đây đã công bố Nghị quyết chấp thuận dùng hơn 12,54 triệu cổ phiếu G36 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch HĐQT để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn đang tồn tại hoặc sẽ phát sinh tương lai của doanh nghiệp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm (Ngân hàng BIDV).

Thời hạn đảm bảo việc thế chấp cổ phiếu G36 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đăng Giáp thực hiện từ năm 2022 và năm 2023.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/8, G36 đóng cửa ở mức giá 10.100 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, khối tài sản của Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp được Tổng công ty 36 dùng để thế chấp ngân hàng vay vốn có giá trị khoảng 126 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Đăng Giáp sinh năm 1954 quê Nghệ An, trình độ cử nhân luật và ông có nhiều năm đảm nhiệm các vị trí trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của G36 cho biết ông Nguyễn Đăng Giáp đang trực tiếp nắm giữ hơn 17,5 triệu cổ phiếu doanh nghiệp tương đương tỷ lệ 17,24% cổ phần doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2022, G36 do ông Nguyễn Đăng Giáp làm Chủ tịch ghi nhận doanh thu đạt 246,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5,7 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 15,5 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 2/2022 của G36 tăng 137% so với cùng kỳ năm trước do không phải trích lập dự phòng đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71.

Tài sản nhà doanh nhân người Thái Bình vượt 4.600 tỷ đồng

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VCI trong phiên giao dịch ngày 23/8 giúp khối tài sản của ông Tô Hải – Thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp và là Chủ tịch HĐQT CTCP Sữa Quốc Tế (IDP) ghi nhận tăng thêm hàng trăm tỷ đồng.

Theo đó, với việc đang trực tiếp nắm giữ hơn 98,6 triệu cổ phiếu VCI (sau chia cổ tức bằng cổ phiếu), khối tài sản của doanh nhân sinh năm 1973 người Thái Bình ghi nhận mức tăng thêm hơn 236 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 23/8. Tính theo giá thị trường, khối tài sản của ông Tô Hải đang trực tiếp nắm giữ tại VCI có giá trị hơn 3.780 tỷ đồng.

Ông Tô Hải – Chủ tịch HĐQT CTCP Sữa Quốc Tế

Cùng với đó, khối tài sản của bà Trương Nguyễn Thiên Kim - vợ ông Tô Hải đang nắm giữ tại VCI cũng ghi nhận mức tăng thêm hơn 54 tỷ đồng để nâng số tài sản của mình lên hơn 874,7 tỷ đồng. Theo đó, khối tài sản vợ chồng ông Tô Hải đang nắm giữ có giá thị trường lên tới hơn 4.650 tỷ đồng.

