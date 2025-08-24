Quả có hạt ở Việt Nam, ở nước ngoài bán loại không hạt đắt gấp 14 lần

Quả vị chua, giá đắt đỏ vẫn “cháy hàng”

Mang mùi thơm ngọt ngào và hương vị chua ngọt đặc trưng, quất hồng bì là loại quả rất được yêu thích tại Việt Nam. Quất hồng bì có thể ăn tươi, dùng làm mứt hoặc làm dược liệu. Quất hồng bì vào tháng 7 năm nay có mức giá rất bình dân, chỉ từ 15.000 - 20.000đ/kg.

Quất hồng bì ngọt thơm, đan xen vị chua nhẹ, bên trong có nhiều hạt. Ở một số nước khác, quất hồng bì còn được dùng làm nước ép và rất được ưa chuộng.

Cây quất hồng bì phân bố nhiều ở các nước châu Á như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia. Đặc biệt ở Trung Quốc còn có giống quất hồng bì không hạt, hiện đang được bán với giá cao ngất ngưởng. Trên chợ online Hema Fresh của Trung Quốc, một hộp 250g có giá 19,9 NDT, tính ra gần 80 NDT (286.000đ)/kg. Tại Việt Nam, bạn cũng có thể tìm mua cây giống quất hồng bì không hạt với giá khoảng 16.000đ/cây.

Đặc biệt, quất hồng bì còn đang tạo nên cơn sốt trong lĩnh vực đồ uống giải nhiệt tại thị trường xứ Trung. Các thức uống được chế biến từ loại trái cây này rất phổ biến tại các quán trà nổi tiếng, giá bán dao động từ 10 - 20 NDT (36.000 - 72.000đ)/ly.

Một nhân viên tại tiệm trà Cổ Minh (Hàng Châu) cho biết, cửa hàng của họ có nhiều loại đồ uống từ quất hồng bì như sinh tố đá bào quất hồng bì, cà phê đào quất hồng bì... Hiện tại, ở Trung Quốc đang là mùa cao điểm thu hoạch quất hồng bì và cũng là mùa cao điểm cho đồ uống làm từ loại quả này. Vào cuối tuần, họ có thể tiêu thụ tới 35 - 40 kg quất hồng bì mỗi ngày.

Không chỉ mang hương vị thơm ngon, quất hồng bì còn là một dược liệu quen thuộc trong Đông y. Người Việt thường có thói quen mua quất hồng bì về ngâm đường phèn hoặc ngâm mật ong để trị ho. Hũ quất đạt chuẩn sẽ có mùi thơm dịu nhẹ, vị ngọt thanh.