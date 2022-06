Bỏ túi thêm hơn 560 tỷ, nữ đại gia An Giang sở hữu tài sản gần 8.700 tỷ đồng

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6/2022, thị trường chứng khoán Việt Nam có sự biến động lớn khi có thời điểm chỉ số thủng sâu dưới mốc 1.290 nhưng đã trở lại đầy ngoạn mục. Kết thúc phiên giao dịch VN-Index ghi nhận mức tăng 6,84 điểm tương ứng 0,53% lên 1.299,52 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index giảm nhẹ 0,39 điểm tương ứng 0,12% còn 315,37 điểm; chỉ số UPCoM-Index giảm 0,34 điểm tương ứng 0,36% còn 95,1 điểm.

Trong ngày chỉ số VN-Index kết phiên gần ngưỡng 1.300 điểm, mã cổ phiếu VHC của công ty cổ phần Vĩnh Hoàn do nữ đại gia 61 tuổi Trương Thị Lệ Khanh làm Chủ tịch tiếp tục phá đỉnh khi tăng trần lên 109.900 đồng/cổ phiếu.

Đây cũng là mức giá cao nhất lịch sử của mã cổ phiếu này. So với thời điểm đầu năm, VHC đã ghi nhận mức tăng tới 75% bất chấp sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua.

"Nữ hoàng cá tra" Trương Thị Lệ Khanh sở hữu khối tài sản gần 8.700 tỷ đồng sau phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6

Cổ phiếu của công ty nữ đại gia An Giang Trương Thị Lệ Khanh tăng giá mạnh trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này liên tục tăng mạnh. Theo công bố của Vĩnh Hoàn, công ty vừa đạt 1.651 tỷ đồng doanh thu trong tháng 4, tăng 98% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng, Vĩnh Hoàn đạt tổng doanh thu 4.924 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ.

Hiện tại, bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - vẫn đang là cổ đông lớn nhất tại Vĩnh Hoàn với sở hữu 79,15 triệu cổ phiếu VHC, chiếm tỷ lệ 43,5% vốn điều lệ.

Với đà tăng 7.100 đồng/cổ phiếu của VHC trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6, nữ đại gia Trương Thị Lệ Khanh ghi nhận mức tăng tài sản gần 562 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, khối tài sản nữ đại gia 61 tuổi người An Giang đang sở hữu trên sàn chứng khoán có giá trị gần 8.700 tỷ đồng.

Giữa lúc giá cổ phiếu tăng mạnh, Vĩnh Hoàn của nữ đại gia Trương Thị Lệ Khanh đã chớp thời cơ thông qua nghị quyết chào bán 1,43 triệu cổ phiếu quỹ nhằm tăng nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau đà tăng ấn tượng của chỉ số VN-Index ở phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6, nhận định về thị trường trong phiên giao dịch tiếp theo các chuyên gia của CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đánh giá với góc nhìn kỹ thuật và ngắn hạn VN-Index sắp đạt được mốc 1.300 là mục tiêu đầu tiên sóng hồi phục b, mốc 1.300 cũng là ngưỡng cản tâm lý của VN-Index nên có thể thị trường sẽ đối diện với các phiên rung lắc quanh ngưỡng này. Do đó, đối với nhà đầu tư ngắn hạn có thể kiên nhẫn chờ đợi các đợt rung lắc điều chỉnh để giải ngân.

Cùng quan điểm các chuyên gia của CTCK Asean (Aseansc) cũng đánh giá cho rằng khả năng VN-Index sẽ tiếp tục gặp rung lắc trong phiên giao dịch ngày 02/06. Theo Aseansc sự giằng co có thể diễn ra giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.290 – 1.295 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.300 – 1.305 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

Các chuyên gia của CTCK MB (MBS) đánh giá về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã vượt ngưỡng cản 1.297 điểm thành công, qua đó tạo động lực để vượt ngưỡng tâm lý 1.300 điểm trong phiên ngày 2/6. MBS vẫn giữ quan điểm, xu hướng phục hồi của thị trường đang tích cực và các nhịp rung lắc trong phiên là cơ hội để chốt lời cũng như cơ cấu lại danh mục.

Trong khi đó, các chuyên gia của CTCK KB Việt Nam (KBSV) cho rằng lực cầu sớm nhập cuộc trở lại khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ gần quanh 1.280 điểm, tương ứng với MA5, giúp cho chỉ số một lần nữa tiếp cận ngưỡng cản tâm lý quanh 1.300. Mặc dù rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, VN-Index đang có nhiều cơ hội mở rộng nhịp hồi phục tích cực và hướng lên ngưỡng cản kế tiếp quanh 1.320.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-tui-them-hon-560-ty-nu-dai-gia-an-giang-so-huu-tai-san-gan-8700-ty-dong-502...Nguồn: http://danviet.vn/bo-tui-them-hon-560-ty-nu-dai-gia-an-giang-so-huu-tai-san-gan-8700-ty-dong-5020222665922295.htm