Thu lãi gần 37 tỷ đồng mỗi ngày, tỷ phú Trần Đình Long đã đầu tư bao nhiêu vào Dung Quất 2?

Tập đoàn Hòa Phát do tỷ phú Trần Đình Long giữ vị trí Chủ tịch đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 với những kết quả tích cực. Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Hòa Phát ghi nhận 39.556 tỷ đồng, tăng 34% so với doanh thu 29.496 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.

Sau khi trừ giá vốn bán hàng, Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 5.247 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng 95 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng hơn 200 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp tương đương với quý 2/2023. Tuy nhiên, chi phí tài chính được cải thiện giảm 284 tỷ đồng giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 3.692 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long thu lãi gần 37 tỷ đồng mỗi ngày trong 3 tháng gần nhất

Sau khi trừ các khoản chi phí khác, Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.733 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.320 tỷ đồng, tăng 1.872 tỷ đồng so với quý 2 năm 2023 (1.448 tỷ đồng), tương đương lãi gần 37 tỷ đồng mỗi ngày. Đây là mức lợi nhuận cao nhất Hòa Phát thu về được trong 2 năm đã qua trong một quý.

Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long đạt 70.408 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% và thu về 6.189 tỷ đồng lãi ròng, tăng hơn 3 lần so với 6 tháng đầu năm 2023, đóng góp 7.400 tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước. Hòa Phát cho biết trong kết quả kinh doanh, nhóm sản phẩm thép chiếm tỷ trọng lớn nhất với đóng góp lần lượt 96% và 91% cho doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Mảng nông nghiệp đứng thứ 2 với tỷ trọng lần lượt 4% doanh thu và 7% lợi nhuận. Trong khi bất động sản đứng thứ 3 với tỷ trọng 0,3% doanh thu và 2% lợi nhuận sau thuế.

Năm nay, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu đạt 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 10.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 47% so với năm 2023. Như vậy, sau nửa đầu năm, Hòa Phát đã hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và gần 62% mục tiêu lợi nhuận.

Tính tới ngày 30/6, Hòa Phát ghi nhận tổng tài sản đạt trên 206.600 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, mức tăng chủ yếu tập trung tại giá trị hàng tồn kho và tài sản dở dang dài hạn. Giá trị hàng tồn kho của Hòa Phát đạt trên 40.000 tỷ, tăng 16% so với đầu năm và chiếm gần 20% tổng tài sản. Trong khi đó, giá trị tài sản dở dang dài hạn đạt gần 45.400 tỷ đồng, tăng 74% so với đầu năm, chiếm 22% tổng tài sản.

Trong phần tài sản dở dang dài hạn này, chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm phần lớn, riêng giá trị tại dự án Khu liên hợp Gang thép Dung Quất (dự án Dung Quất 2) đã chiếm gần 42.400 tỷ đồng (gần 1,7 tỷ USD), tăng 88% so với đầu năm, tương đương mức tăng thêm gần 20.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm. So với cuối quý 1, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đã tăng đầu tư vào dự án này thêm gần 16.000 tỷ đồng trong 3 tháng qua. Hòa Phát cho biết hiện tập đoàn đã đầu tư được 80% tiến độ phân kỳ 1 và 50% phân kỳ 2 của dự án Dung Quất 2.

Tại ngày 30/6, nợ phải trả của Hòa Phát tăng thêm gần 13.000 tỷ đồng khi tăng từ 84.946 tỷ đồng lên 97.933 tỷ đồng. Tổng số dư vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn ghi nhận hơn 72.990 tỷ đồng tăng hơn 7.600 tỷ đồng so với đầu năm trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 10.399 tỷ đồng lên 19.675 tỷ đồng. Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm hơn 1.600 tỷ đồng so với đầu năm. Hòa Phát cũng đang sở hữu kho tiền hơn 28.300 tỷ đồng, giảm khoảng 6.000 tỷ đồng so với đầu năm.

