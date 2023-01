Nộp ngân sách gần 11.200 tỷ đồng, DN của tỷ phú Trần Đình Long kinh doanh ra sao?

Theo đó, Tập đoàn Hoà Phát cho biết năm 2022 doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách Nhà nước gần 11.200 tỷ đồng tiền thuế, phí.

Trước đó, trong năm 2021, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long cũng đã nộp 12.689 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và là mức cao nhất kể từ trước đến nay.

Trong năm 2022, các công ty thành viên có đóng góp ngân sách nhiều nhất là Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương, Ống thép Hòa Phát.

Tính từ năm 2007, thời điểm khi Hòa Phát bắt đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán đến 31/12/2022, Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long đã nộp trên 64.800 tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường 7,2 triệu tấn thép, giảm 7% so với năm 2021, bao gồm phôi thép, thép xây dựng, HRC.

Đóng góp chính vào sản lượng bán hàng là thép xây dựng và HRC. Thép xây dựng ghi nhận 4,2 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ và đóng góp 59% trong tổng sản lượng thép các loại. Trong đó xuất khẩu đóng góp gần 1,2 triệu tấn. Mặt hàng HRC đạt hơn 2,6 triệu tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, sản lượng Ống thép Hòa Phát đạt gần 750.000 tấn, tăng khoảng 11% so với năm 2021. Mặt hàng Tôn Hòa Phát đạt 328.000 tấn, về lượng giảm 23% so với cùng kỳ, nhưng sản lượng bán hàng tại thị trường nội địa tăng khoảng 21% so với năm 2021.

Với quy mô công suất 8,5 triệu tấn/năm, Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, tương đương Top 50 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới.

