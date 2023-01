Tân Tổng giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia vừa được bổ nhiệm xuất thân thế nào?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố các quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) - Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát tại Nhà máy In tiền Quốc gia.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Long - Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành Nhà máy In tiền Quốc gia được giao đảm nhiệm vị trí thành viên HĐTV kiêmTổng giám đốc kể từ ngày 10/1.

Theo giới thiệu, ông Long có trình độ chuyên môn Thạc sĩ máy và thiết bị; Kỹ sư chế tạo máy và có nhiều năm công tác quản lý kỹ thuật. Ông Long từng giữ vị trí Phó xưởng trưởng xương Cơ điện lạnh Nhà máy in tiền quốc gia. Trước đó, ông Long cũng là lãnh đạo phụ trách điều hành nhà máy in tiền quốc gia từ năm 2019 đến nay.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Long - Ảnh NHNN

Cùng với đó, Thống đốc NHNN còn quyết định bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc mới tại Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 10/1.

Trong đó, kế toán trưởng bà Phan Thị Hồng Thắm và trưởng phòng Kế hoạch và điều độ sản xuất ông Trần Duy Dũng cùng được điều động giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 10/01/2023.

NHNN còn điều động trưởng phòng kiểm soát nội bộ ông Nguyễn Trọng Yên trở thành trưởng ban kiểm soát nhà máy; bổ nhiệm trưởng phòng kiểm toán công nghệ thông tin và ngoại hối ông Chu Sỹ Thế làm thành viên ban kiểm soát nhà máy.

Thời hạn giữ chức vụ của các ông bà được bổ nhiệm có tên trên là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Nhà máy In tiền quốc gia là công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 vào tháng 11/2019, Nhà máy in tiền quốc gia có vốn điều lệ là hơn 1.578 tỷ đồng. Nhà máy phụ trách in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ông Lê Thái Nam đang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy in tiền quốc gia, ông Nam được bổ nhiệm giữ vị trí này từ tháng 9/2019. Cùng với Tân tổng giám đốc Nguyễn Văn Long và Chủ tịch Lê Thái Nam, Hội đồng thành viên Nhà máy in tiền quốc gia còn 4 thành viên khác gồm các ông bà Trần Văn Tiến, Nguyễn Tuấn Khanh, Chu Thị Thái và Đinh Xuân Hồng.

Nhà máy là doanh nghiệp sản xuất đặc biệt, hoạt động không vì lợi nhuận. Nhà máy không công bố báo cáo tài chính từ ngày 21/12/2020.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/tan-tong-giam-doc-nha-may-in-tien-quoc-gia-vua-duoc-bo-nhiem-xuat-th...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/tan-tong-giam-doc-nha-may-in-tien-quoc-gia-vua-duoc-bo-nhiem-xuat-than-the-nao-c6a21143.html