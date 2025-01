Công ty liên quan Rapper Hiếu Thứ Hai bị cấm quảng cáo kem Celano, Merino

Biện pháp này được Tòa án Nhân dân TP HCM đưa ra hôm 17/1, sau khi xem xét các chứng cứ liên quan và đơn yêu cầu của Kido Group. Theo đó, cơ quan này áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, nhằm ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, yêu cầu Kido Foods và các đối tác, bao gồm Công ty cổ phần Đất Việt Media, chấm dứt mọi chiến dịch quảng bá liên quan đến thương hiệu Celano và Merino.

Vụ việc tranh chấp thương hiệu kem Merino và Celano diễn ra sau khi Nutifood nắm quyền kiểm soát Kido Foods (tháng 9/2024) với 51% cổ phần, trong khi Kido Group giữ lại 49% cổ phần.

Kido Foods, từng là công ty con của Kido Group, trước đây vừa sản xuất vừa sở hữu trí tuệ hai thương hiệu kem Merino và Celano. Từ năm 2022, sau tái cơ cấu, quyền sở hữu hai thương hiệu kem này được chuyển về Kido Group, còn Kido Foods chỉ đảm nhiệm vai trò sản xuất.

"Thương hiệu Merino và Celano đã được chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ về tập đoàn từ cuối năm 2022, theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Celano và Merino do Cục trưởng Sở hữu trí tuệ cấp ngày 27/3/2008 và 23/3/2011", Kido Group cho biết.

Tập đoàn cho rằng mọi hoạt động sử dụng thương hiệu này phải được sự đồng ý trước từ Kido Group. Tuy nhiên, Kido Foods vẫn tiến hành quảng bá hai thương hiệu này mà không có sự chấp thuận, bao gồm việc sử dụng hình ảnh trong các chiến dịch quảng cáo trên TikTok, YouTube, Facebook và các chương trình truyền hình như "Anh Trai Say Hi", chương trình "2 ngày 1 đêm".

Đặc biệt, rapper Hiếu Thứ Hai (nghệ danh Hieuthuhai) tên thật Trần Minh Hiếu, được bổ nhiệm làm giám đốc trải nghiệm (CXO - chịu trách nhiệm tìm giải pháp sáng tạo, cải thiện sản phẩm và dịch vụ, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và nhân viên, đảm bảo sự hài lòng trên mọi điểm chạm) của Kido Foods từ tháng 11/2024, cũng đã quảng bá thương hiệu Celano trên các nền tảng mạng xã hội và truyền hình. Trần Minh Hiếu sinh năm 1999, nổi lên từ chương trình King of Rap, sau đó vụt sáng thành ngôi sao showbiz Việt nhờ tham gia gameshow 2 ngày 1 đêm, cũng như thành quán quân chương trình Anh Trai Say Hi.

Hình ảnh kem Celano được quảng bá trên fanpage hội những người yêu kem. Ảnh lấy từ fanpage

Để giải quyết triệt để tranh chấp, ngoài động thái yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trên, Kido Group cho hay sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/1. Cuộc họp sẽ tập trung xin ý kiến cổ đông về các quyết định quản lý và bảo vệ thương hiệu Merino và Celano, đồng thời xem xét lại các giao dịch bán cổ phần tại Kido Foods trong thời gian qua.

Theo thông tin từ Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kido Group, công ty đang chờ ý kiến của cổ đông và nhà đầu tư trong các vấn đề trọng yếu nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. Ngoài ra, công ty nhấn mạnh rằng trong thời gian chờ quyết định từ đại hội, mọi hoạt động sử dụng thương hiệu Merino và Celano phải có sự chấp thuận hoặc ủy quyền từ tập đoàn.

"Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Kido Group và duy trì giá trị thương hiệu trong bối cảnh thay đổi cấu trúc cổ đông tại Kido Foods", doanh nghiệp nói.