HIEUTHUHAI làm chủ loạt doanh nghiệp và kiếm tiền khủng như thế nào?

Không chỉ vượt qua một loạt gương mặt lớn như Sơn Tùng M-TP, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Phan Mạnh Quỳnh, Soobin Hoàng Sơn để giành Cúp hạng mục Nam ca sĩ/rapper của năm tại Lễ trao giải Làn sóng xanh lần thứ 27, HIEUTHUHAI cũng thắng giải Nam ca sĩ/rapper được yêu thích nhất và Top 10 ca khúc được yêu thích với bài Ngáo ngơ. Ca khúc này cũng được đề cử ở hạng mục Ca khúc của năm. Nhiều khán giả khen nhạc phẩm có giai điệu pop tươi tắn, hiện có 35 triệu lượt xem trên YouTube.

Trước khi giành hat-trick giải thưởng ở Lễ trao giải Làn sóng xanh 2024, HIEUTHUHAI là một "anh trai" trong "Anh trai say hi" có nhiều người hâm mộ ở thời điểm hiện nay. Ngoài ra, ca sĩ trẻ cũng đang điều hành những công ty riêng của mình.

HIEUTHUHAI giành hat-trick giải thưởng ở Lễ trao giải Làn sóng xanh 2024

Cụ thể, vào tháng 9-2020, ba chàng trai sinh năm 1999 là Trần Minh Hiếu (tức HIEUTHUHAI) cùng Lâm Bạch Phúc Hậu (rapper Manbo), Phạm Bảo Khang (rapper Hurrykng) lập Công ty TNHH GERDNANG với số vốn ban đầu 5 triệu đồng. Trong đó, Hiếu và Khang cùng góp 1 triệu đồng, Hậu góp 3 triệu đồng. Lúc mới thành lập, công ty do Lâm Bạch Phúc Hậu làm tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Đến năm 2021, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật chuyển từ Hậu sang HIEUTHUHAI. Đến cuối năm 2023, công ty này tăng vốn điều lệ từ 5 triệu đồng lên 9 tỉ đồng.

Trong lần cập nhật gần đây nhất (tháng 7-2024), người đại diện pháp luật được chuyển từ HIEUTHUHAI sang bà Đỗ Thị Hồng Phúc - giám đốc công ty (sinh năm 1973).

Ngoài GERDNANG, HIEUTHUHAI còn đang là Chủ tịch Công ty TNHH M2 Music, một công ty có ngành nghề chính trong lĩnh vực nghệ thuật được thành lập từ năm 2023, có vốn điều lệ 3 tỉ đồng.

Sau khi giành ngôi quán quân ở chương trình "Anh trai say hi", đến tháng 11/2024, HIEUTHUHAI còn trở thành Tổng giám đốc trải nghiệm của thương hiệu kem Celano. Theo tìm hiểu, Celano là thương hiệu được quản lý bởi Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh Kido (Kido Foods), công ty liên kết do Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC) nắm 49% vốn. Hồi tháng 9, Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) đã mua 51% cổ phần Kido Foods.

Với sự nổi tiếng của mình sau thành công của chương trình truyền hình thực tế về ca nhạc tham gia thời gian gần đây, cát-xê của HIEUTHUHAI cao hơn trước rất nhiều. Theo tiết lộ của một số người trong ngành, mức cát-xê của nam ca sĩ sinh năm 1999 có thể lên tới 700 triệu đồng ở một concert lớn thu hút hàng nghìn khán giả. Theo những người trong ngành, giá cát-xê của mỗi nghệ sĩ sẽ có mức khác nhau và tùy thuộc vào quy mô, mục đích của từng chương trình cũng sẽ có giá khác nhau.

Ngoài ra, HIEUTHUHAI còn một kênh kiếm tiền khủng khác khi đang sở hữu kênh Youtube với hơn 1,06 triệu người đăng ký. Theo Socialblade, kênh này được tạo tháng 2/2021, dù chỉ mới có 40 video được công bố tuy nhiên đến nay kênh đã có hơn 491 triệu lượt xem.

Theo ước tính mới nhất của Socialblade, mỗi tháng kênh có thu nhập từ 5.000 USD đến 79.900 USD (120 triệu đồng đến hơn 1,9 tỷ đồng). Thu nhập mỗi năm nhận được dao động từ 60.000 USD đến 959 nghìn USD, tương đương hơn 1,4 tỷ đồng đến hơn 23 tỷ đồng. Cùng với đó, HIEUTHUHAI còn có thể thu được tiền tài trợ, quảng cáo từ các nhãn hàng xuất hiện trong các MV của mình. Nam ca sĩ trẻ cũng đang nắm giữ trang fanpage với hơn 2,3 triệu lượt người theo dõi. Do đó, mỗi bài đăng cũng có thể mang về số tiền đáng kể.