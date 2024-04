Công ty dịch vụ hàng không của bố chồng Hà Tăng đang kinh doanh thế nào?

Cùng với sự phục hồi của ngành hàng không trong 3 tháng đầu năm 2024, kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) do doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Sasco ghi nhận doanh thu thuần đạt 681 tỷ đồng, tăng 20% so với con số 567 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong doanh thu của doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm với 238 tỷ đồng, doanh thu hoạt động khác hơn 191 tỷ đồng, doanh thu hoạt động phòng chờ đạt 178 tỷ đồng đồng, doanh thu hàng hóa tại trung tâm thương mại và các chi nhánh khác hơn 73 tỷ đồng.

Công ty dịch vụ hàng không của ông Jonathan Hạnh Nguyễn ghi nhận lãi lớn trong 3 tháng đầu năm

Cùng với tăng trưởng về doanh thu, trong kỳ giá vốn bán hàng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đáng kể. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 56,3 tỷ đồng, tăng 25% so với con số 45 tỷ cùng kỳ năm 2023. Đây là mức lời cao nhất so với cùng kỳ các năm mà công ty ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ghi nhận từ dịch Covid-19 đến nay.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, Sasco ghi nhận lãi 46 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ, tương đương 15,33 tỷ đồng mỗi tháng. Giải thích lý do có mức lãi cao trong 3 tháng đầu năm nay, Sasco cho rằng do hoạt động kinh doanh được khôi phục hoàn toàn, sản lượng khách đi và đến ga quốc nội và quốc tế đều tăng.

Sasco dự kiến năm nay doanh thu thuần hơn 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 343 tỷ, tăng lần lượt 8% và 3% so với năm trước. Trong 3 tháng đầu năm, Sasco hoàn thành 24,3% doanh thu và 16,4% lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tại thời điểm 31/3, Sasco có tổng tài sản 2.169 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 2.249 tỷ đồng hồi đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp cũng giảm từ 765 tỷ đồng xuống còn 639 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 637 tỷ đồng.

Sasco có hơn 232 tỷ đồng tiền mặt, giảm gần 60 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn mang hơn 522 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi.

