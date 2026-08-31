Vũ Thúy Quỳnh rạng rỡ khoe sắc khi mang bầu

Hôm 30/8, Vũ Thúy Quỳnh khoe loạt ảnh mới thực hiện và chú thích: "Mây cười với gió còn em cười với đời". Trong bộ ảnh, á hậu diện váy hai quây nữ tính, đặt tay lên bụng bầu và thể hiện biểu cảm hạnh phúc trước ống kính.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả khen Vũ Thúy Quỳnh nhuận sắc trong lần đầu mang thai, "Cô ấy thật rạng rỡ, chúc Quỳnh luôn hạnh phúc nhé", " Tận hưởng khoảng thời gian thiêng liêng này nhé mẹ bỉm ơi", " Bầu mà xinh gái thật, thích Quỳnh trông hiền lành, nhẹ nhàng, giản dị không phô trương", "Dễ thương bé ơi, cười nhiều cho em bé vui vẻ nha. Cô gái nào cũng xứng đáng được hạnh phúc, chúc mừng em với thiên chức làm mẹ", " Chúc mừng cô gái tháng 8 đã tìm thấy niềm vui đời mình. Chúc em một thai kỳ khỏe mạnh nhé"..., một số người hâm mộ bình luận.

Đây là lần đầu Vũ Thúy Quỳnh công khai niềm vui sắp lên chức mẹ sau thời gian dài giữ im lặng trước truyền thông, dù liên tục xuất hiện trong trang phục để lộ bụng lùm lùm.

Thời gian qua, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh - vướng tin đồn có con chung. Tuy nhiên đến sinh nhật bạn gái hôm 27/8, Đức Phạm mới công khai tin vui với khán giả. Anh nói đây là cách 'bảo vệ con, chở che gia đình' giống như bố mẹ đã làm với anh.

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hẹn hò khoảng một năm trước, khi cả hai liên tục được bắt gặp có hành động thân mật trên sân pickleball, 'dính như sam' trong những trận đấu. Khi được hỏi về chuyện tình cảm với chồng cũ Diệp Lâm Anh, Vũ Thúy Quỳnh không thừa nhận nhưng không phủ nhận. Cô nói: 'Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật hay đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm, nhưng biết giới hạn ở đâu, nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa hạnh phúc và cuộc sống, chắc chắn tôi sẽ dừng lại'.

Vũ Thúy Quỳnh rạng rỡ khoe bụng bầu trong sinh nhật của mình.

Bức ảnh tình tứ bên Vũ Thúy Quỳnh được Đức Phạm chia sẻ trên trang cá nhân hôm 27/8 và công khai chuyện có con chung.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998 tại Điện Biên, là cử nhân Học viện Hành chính Quốc gia. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, á quân The New Mentor 2023, top 5 Miss Cosmo Vietnam 2024 trước khi trở thành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Đức Phạm sinh năm 1991, là con trai út một gia đình giàu có, kinh doanh đa ngành ở TP HCM. Anh được nhiều người biết đến từ khi kết hôn với Diệp Lâm Anh năm 2018, sau đó lần lượt sinh hai con. Tháng 8/2022, họ ra tòa làm thủ tục ly hôn, Diệp Lâm Anh nhận trách nhiệm nuôi con gái, còn Đức Phạm chăm sóc con trai.