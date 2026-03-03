Vũ Thúy Quỳnh mặc nóng bỏng khi hẹn hò doanh nhân Đức Phạm

Hôm 2/3, Vũ Thúy Quỳnh công khai ảnh đi hẹn hò với doanh nhân Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh, tuy nhiên chỉ chụp bạn trai từ phía sau. "Âm thanh đẹp nhất của cuộc sống, là tiếng một người nói yêu một người", cô viết. Khi đi chơi với nửa kia, á hậu chọn diện chiếc đầm hai dây đỏ rực, phom bodycon ôm sát đường cong. Thiết kế giúp Vũ Thúy Quỳnh được nhiều khán giả khen ngày càng nhuận sắc.

Vũ Thúy Quỳnh tay trong tay cùng bạn trai Đức Phạm.

"Càng ngày càng đẹp, có tình yêu thấy nhan sắc lên hương luôn"; "Đầm đẹp, body cũng quá xuất sắc"; "Đúng là nữ hoàng lookbook, mặc là muốn mua theo liền"... một số khán giả bình luận. Nhiều người cũng tìm mua chiếc đầm đi hẹn hò giống Vũ Thúy Quỳnh.

Đây là lần đầu á hậu công khai tay trong tay với Đức Phạm, sau khi tiết lộ chuyện hẹn hò. Trước đó hôm 16/2, Vũ Thúy Quỳnh đăng bức ảnh cô được Đức Phạm ôm từ phía sau khi cùng đi du thuyền nghỉ ngơi với bạn bè. Đây cũng là bức ảnh chồng cũ Diệp Lâm Anh đã đăng tải, khi anh công khai nói yêu Vũ Thúy Quỳnh hồi tháng 11/2025. Để đáp lại lời tỏ tình trước đó của bạn trai, á hậu viết: "Yêu anh".

Người đẹp cho biết anh là "ngoại lệ trong suốt 27 năm". Vũ Thúy Quỳnh nói năm qua là "một năm tuyệt vời" khi cô có bạn trai đồng hành. Cô khẳng định cả hai đến với nhau khi đều đang độc thân và hiện có mối quan hệ tình cảm gắn bó.

Á hậu khoe lẵng hoa được bạn trai tặng.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, quê Điện Biên, là cử nhân ngành Quản lý đô thị, Học viện Hành chính Quốc gia. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, á quân The New Mentor 2023, top 5 Miss Cosmo Vietnam 2024, trước khi trở thành Á hậu Miss Universe Vietnam 2024. Vũ Thúy Quỳnh từng dính tin đồn hẹn hò người mẫu Hà Kino.

Đức Phạm sinh năm 1991, là con trai út một gia đình giàu có, kinh doanh đa ngành ở TP HCM. Anh được nhiều người biết đến từ khi kết hôn với Diệp Lâm Anh năm 2018. Cuối năm 2019, hôn nhân của anh và nữ diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Tháng 8/2022, họ ra tòa làm thủ tục ly hôn, mỗi người được quyền nuôi một con. Ngoài kinh doanh lĩnh vực đồ uống, là chủ chuỗi quán trà sữa nổi tiếng tại TP HCM, Đức Phạm còn giữ vai trò CEO một công ty giải trí. Từ khi chia tay vợ, anh dính nhiều tin đồn hẹn hò các mỹ nhân Vbiz.