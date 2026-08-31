Courteney Cox cảnh báo vùng da dễ lão hóa, thường bị bỏ quên

Courteney Cox, 62 tuổi, là diễn viên Mỹ nổi tiếng với vai Monica Geller trong sitcom đình đám Friends. Ảnh: WWD

Courteney Cox, nổi tiếng với vai Monica Geller trong loạt phim Friends, nhiều lần chia sẻ về quá trình chăm sóc da và cách cô thay đổi quan niệm làm đẹp khi lớn tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với W Magazine mới đây, diễn viên thừa nhận trước đây cô không chú ý đến vùng cổ cho đến khi nhận ra đây là khu vực có thể nhanh chóng bộc lộ dấu hiệu lão hóa. "Khi rửa mặt, đừng dừng lại ở đó, hãy rửa cả cổ rồi xuống đến vùng ngực trên", Cox chia sẻ. Cô cho biết đây là điều mình từng không nghĩ tới và chỉ nhận ra tầm quan trọng khi lớn tuổi.

Chia sẻ với Harper's Bazaar, Cox tiếp tục nhấn mạnh rằng mọi người thường tập trung vào khuôn mặt mà quên chăm sóc phần còn lại của cơ thể. Cô từng nói với con gái rằng khuôn mặt thường được chú ý nhất, trong khi vùng ngực lại dễ bị bỏ quên. Theo diễn viên, tác động của việc thiếu chăm sóc sẽ dần khiến da lộ dấu hiệu tuổi tác theo thời gian.

Theo các chuyên gia da liễu, da vùng cổ tương đối mỏng, nhạy cảm và có ít tuyến dầu hơn, khiến khu vực này dễ khô và xuất hiện nếp nhăn. Cổ cũng thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng nhưng lại không phải lúc nào cũng được thoa kem chống nắng như khuôn mặt. Nghiên cứu về lão hóa vùng cổ cho thấy da cổ mỏng và có độ co giãn cao hơn da má. Độ đàn hồi của vùng này cũng suy giảm đáng kể theo tuổi tác, trong khi nếp nhăn ở cổ có thể sâu hơn đáng kể so với một số vùng trên khuôn mặt. Ngoài ánh nắng và quá trình mất collagen tự nhiên, thói quen cúi đầu thường xuyên để sử dụng điện thoại cũng có thể góp phần hình thành các nếp gấp ngang ở cổ.

Cox nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc da cổ, ngực và bàn tay vì đây là những vùng da dễ bị lão hóa. Ảnh: WWD

Cox hiện chú trọng hơn đến việc dưỡng ẩm và chăm sóc toàn thân. Chia sẻ với InStyle, cô cho biết trước đây từng bỏ qua đôi tay nhưng hiện đã đặc biệt chú ý đến khu vực này, đồng thời duy trì thói quen dưỡng ẩm cơ thể trước khi đi ngủ. Diễn viên cũng cho biết việc chăm sóc cơ thể chỉ thực sự trở thành một phần trong quy trình làm đẹp của cô khi lớn tuổi. Cô cho rằng mọi người thường dành nhiều thời gian cho sữa rửa mặt, toner, serum, mặt nạ nhưng nên bắt đầu chăm sóc cơ thể song song với khuôn mặt bởi những dấu hiệu lão hóa cuối cùng cũng sẽ xuất hiện ở các vùng bị bỏ quên. Cox còn sử dụng liệu pháp ánh sáng đỏ tại nhà cho khuôn mặt và đôi khi áp dụng cho vùng ngực.

Dù sử dụng nhiều sản phẩm và phương pháp làm đẹp, Cox cho rằng chống nắng là quy tắc quan trọng hàng đầu. Cô thừa nhận giá như bản thân bắt đầu chống nắng sớm hơn, đồng thời thường xuyên nhắc con gái bảo vệ làn da khỏi ánh nắng. Các bác sĩ da liễu cũng khuyến cáo nên đưa cổ và vùng ngực trên vào quy trình chống nắng hàng ngày. Có thể sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm chứa ceramide, hyaluronic acid hoặc peptide; vitamin C và niacinamide có thể hỗ trợ cải thiện sắc tố, trong khi retinoid có thể giúp cải thiện kết cấu và nếp nhăn nhưng nên bắt đầu từ từ vì da cổ khá nhạy cảm.

Với Courteney Cox, bài học sau nhiều năm chăm sóc da là đừng chỉ chăm khuôn mặt. Cổ, ngực, bàn tay và toàn thân cũng cần được dưỡng ẩm, bảo vệ khỏi ánh nắng và chăm sóc đều đặn nếu muốn duy trì vẻ ngoài khỏe mạnh khi tuổi tác tăng lên. Ảnh: W Magazine

Courteney Cox, 62 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất người Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với vai Monica Geller trong loạt phim truyền hình Friends. Vai diễn giúp cô trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hollywood và mang về nhiều đề cử, giải thưởng trong sự nghiệp. Cox cũng được biết đến qua các tác phẩm như loạt phim Scream và sitcom Cougar Town. Bên cạnh diễn xuất, cô thường chia sẻ về làm đẹp, chăm sóc da và duy trì vóc dáng ở tuổi trung niên. Phong cách của Cox chú trọng vẻ ngoài tự nhiên, chăm sóc da đều đặn và ưu tiên các thói quen phù hợp với tuổi tác.