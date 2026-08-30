Trương Bá Chi, U50, khoe nhan sắc không tuổi, bảo sao con trai đẹp 'gây sốt'

Những bức ảnh tuyệt đẹp của Trương Bá Chi khi tham dự một sự kiện gần đây vừa được công bố. Khoác lên mình chiếc đầm màu tím cùng trang sức tinh xảo, cô toát lên vẻ đẹp thanh lịch mang hơi hướng cổ điển, cùng khí chất dịu dàng, đài các, thể hiện trọn vẹn đẳng cấp sang trọng và tinh tế.

Trương Bá Chi (sinh năm 1980) có ba người con trai. Hai con đầu là kết quả cuộc hôn nhân với chồng cũ Tạ Đình Phong, trong khi cha ruột của con trai út vẫn là một ẩn số. Hiện tại, con trai cả Lucas (Tạ Chấn Hiên) đang du học tại Úc, con trai thứ Quintus (Tạ Chấn Nam) theo học tại một trường quốc tế ở Hồng Kông (Trung Quốc), còn con trai út thì đang ở độ tuổi tiểu học. Dù Trương Bá Chi rất kín tiếng và hiếm khi công khai hình ảnh các con, nhưng thỉnh thoảng, họ vẫn bị người khác bắt gặp. Điều này đặc biệt đúng với con trai cả Lucas, do có cuộc sống khá tự do khi du học tại Úc, cậu thường xuyên được cư dân mạng bắt gặp, khiến những hình ảnh mới nhất của cậu liên tục xuất hiện.

Con trai cả 19 tuổi (ngoài cùng, bên trái) của Trương Bá Chi sở hữu gương mặt điển trai giống Tạ Đình Phong và thường xuyên được mẹ đến thăm.

Lucas từng về Hồng Kông (Trung Quốc) nghỉ Hè nhưng sau đó đã quay lại Úc để tiếp tục việc học. Gần đây, cậu đã được người qua đường bắt gặp tại Úc. Cậu vui vẻ đồng ý chụp ảnh và không ngại việc bức ảnh được chia sẻ công khai. Qua bức ảnh, có thể thấy chàng trai 19 tuổi này ngày càng điển trai và có ngoại hình giống hệt Tạ Đình Phong. Một bản sao hoàn hảo với những đường nét và biểu cảm khuôn mặt gần như y hệt. Điểm khác biệt chính nằm ở mái tóc xoăn hơn, cùng phong thái điềm đạm, nhẹ nhàng. Xuất hiện tại một trung tâm thương mại với vẻ ngoài tươi tắn trong chiếc áo nỉ màu xám, cậu đã sẵn lòng đồng ý khi được hai người qua đường lịch sự ngỏ ý chụp ảnh chung, thậm chí còn vui vẻ giơ tay tạo dáng chữ "V" trước ống kính.

Lucas hiện sống tự lập tại Úc. Dù là con của những 'ngôi sao' nổi tiếng, cậu không coi mình là người nổi tiếng. Cậu sinh hoạt thường ngày giống như bao người khác, thậm chí còn sử dụng phương tiện giao thông công cộng và tận hưởng cuộc sống bình dị của một người bình thường. Tuy nhiên, do sở hữu ngoại hình rất giống Tạ Đình Phong, cậu thường xuyên được người qua đường nhận ra, và việc bị đề nghị chụp ảnh chung tất nhiên là chuyện thường thấy.