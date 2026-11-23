Làm mẹ của ba người con và chuẩn bị bước vào những năm tháng nghỉ hưu, Bích Vân (còn được bạn bè biết đến với biệt danh chị Dậu) vẫn luôn tâm niệm việc chăm sóc ngoại hình, giữ gìn vóc dáng là điều không thể xem nhẹ. Với chị, làm đẹp không đơn thuần để trẻ trung hơn mà còn là cách chủ động bảo vệ sức khỏe, duy trì sự độc lập và tận hưởng cuộc sống khi về già.

Sinh sống tại Australia từ năm 1984, hiện đã nghỉ hưu, Bích Vân có nhiều thời gian dành cho những sở thích cá nhân như du lịch và thời trang. Tuy nhiên, vài năm trước, chị bắt đầu nhận thấy cơ thể thay đổi theo chiều hướng không mong muốn. Dù vẫn duy trì thói quen ăn kiêng và đi bộ nhanh mỗi ngày hai lần, mỗi lần 5 km trong khoảng 45 phút, quần áo của chị ngày càng chật, vòng eo lớn hơn và việc chọn trang phục cũng trở nên khó khăn. Mỗi lần đứng trước gương hay đi mua sắm, chị đều cảm thấy thất vọng vì ngoại hình không như mong muốn.

Dù chăm vận động song chế độ ăn thiếu hụt dinh dưỡng khiến chị Vân thấy vòng eo ngày càng to ra, cơ bắp chảy nhão.

Kết quả khám sức khỏe tổng quát càng khiến người phụ nữ lo lắng. Chỉ số mỡ máu lên tới 7,4, kèm theo gan nhiễm mỡ và tiền tiểu đường. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ tim mạch, đột quỵ nếu không kiểm soát tình trạng sức khỏe và khuyên chị dùng thuốc hạ mỡ máu. Tuy nhiên, Bích Vân vẫn còn e ngại những tác dụng phụ nên chưa bắt đầu sử dụng.

Trải lòng với Ngôi Sao, một trong những khoảnh khắc khiến chị Vân thực sự suy nghĩ về sức khỏe và tuổi già là lần đến thăm mẹ, khi ấy 84 tuổi. Nhìn đôi chân của mẹ ngày càng teo nhỏ do mất cơ, chị nhận ra đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến bà thường xuyên bị ngã. Hình ảnh ấy khiến chị liên tưởng đến chính mình trong tương lai. Chị vốn đã cảm nhận cơ thể ngày càng mềm nhão, thiếu săn chắc, đồng thời biết đến tình trạng mất cơ ở người lớn tuổi nhưng chưa tìm được cách khắc phục phù hợp.

"Tôi rất sợ mất đi sự tự do của mình nếu một ngày phải phụ thuộc vào người khác chăm sóc. Tôi không muốn tuổi già trở thành những ngày tháng nặng nhọc, bệnh tật, phải trông cậy vào con cháu", chị thổ lộ.

Trước đó, Bích Vân từng thử nhiều phương pháp giảm cân như nhịn ăn gián đoạn 16:8, 20:4, ăn một bữa mỗi ngày, thậm chí loại bỏ đạm và chỉ ăn rau củ quả. Chị cũng từng đến phòng gym tập luyện nhưng không nhận thấy cơ thể săn chắc hơn. Theo chị, nguyên nhân nằm ở chế độ ăn thiếu cả chất lẫn lượng, khiến cơ thể không có đủ dinh dưỡng để duy trì và phát triển cơ bắp. Những cách ăn kiêng khắc nghiệt còn khiến chị gặp các vấn đề tiêu hóa kéo dài hàng chục năm như chướng bụng, khó tiêu, ăn không ngon miệng, táo bón và tiêu chảy. Sức khỏe đi xuống, cân nặng vẫn tăng, trong khi khối cơ ngày càng suy giảm khiến chị nhiều lần rơi vào trạng thái chán nản, lo âu, thậm chí phải dùng thuốc khi suy nghĩ quá nhiều.

Sắc vóc bà mẹ ba con sau khi giảm 8 kg, giảm 12 cm vòng eo.

Bên cạnh nỗi lo sức khỏe, Bích Vân vẫn luôn có những mong muốn rất nữ tính mà chị chưa thể thực hiện. Đó là được diện những chiếc váy trễ vai, áo hai dây, áo quây hay một lần tự tin mặc bikini khi đi biển. Những bộ trang phục yêu thích từng phải cất lại vì vòng eo ngày càng lớn. "Tôi chưa bao giờ cho phép mình nghĩ rằng đến tuổi này thì có thể buông xuôi, chấp nhận ngoại hình như vậy. Những khát khao được mặc đẹp, được nhìn thấy mình thon gọn và khỏe khoắn vẫn luôn hiện hữu", chị nói.

Cơ duyên thay đổi đến khi Bích Vân tình cờ đọc được bài chia sẻ của một phụ nữ 61 tuổi trên mạng xã hội. Điều khiến chị chú ý không chỉ là vóc dáng thon gọn của người phụ nữ đã có tuổi mà còn là hình ảnh mái tóc bạc nhưng phong cách ăn mặc trẻ trung, tự tin. Tìm hiểu thêm, chị biết người này từng giảm cân thành công và duy trì kết quả trong nhiều năm, đồng thời cải thiện được tỷ lệ cơ và mỡ. Hình ảnh những phụ nữ ngoài 60 tuổi có vòng bụng săn chắc, cơ thể khỏe khoắn khiến Bích Vân tin rằng mình cũng có thể thay đổi.

Sau đó, chị quyết định tham gia một chương trình hướng dẫn dinh dưỡng và bắt đầu điều chỉnh lại cách ăn uống. Kết quả ban đầu đến nhanh hơn mong đợi. Trong 30 ngày đầu, chị giảm 6 kg. Khi kết thúc hành trình 3 tháng, cân nặng từ 57 kg xuống còn 49 kg, vòng eo giảm từ 77 cm xuống 65 cm. Số đo đùi giảm 7 cm, bắp tay giảm 4 cm.

Điều quan trọng hơn cả với Bích Vân là chị không còn cần duy trì những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt như trước. Thay vì nhịn ăn hoặc chỉ ăn một nhóm thực phẩm, chị chuyển sang ăn ba bữa mỗi ngày, bảo đảm có đủ các nhóm dinh dưỡng gồm đạm động vật, đạm thực vật, rau củ quả nhiều màu sắc và tinh bột tốt. Chị hạn chế đường, không uống nước có ga nhưng không tuyệt đối cấm bản thân thưởng thức những món yêu thích. Việc ăn uống được điều chỉnh theo hướng cân bằng, không phải cân đong từng gram thực phẩm hay đếm calo.

Chị Vân nói từ ngày hiểu tầm quan trọng của ăn đủ, ăn đúng dinh dưỡng, chị thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, không còn tình trạng rối loạn nội tiết, lúc nào cũng thấy uể oải, dễ cáu gắt như trước đây.

Tuần đầu tiên là khoảng thời gian khó khăn nhất bởi cơ thể chị chưa quen với lượng thức ăn nhiều và đa dạng hơn trước. Bích Vân thậm chí lo lắng mình sẽ tăng cân vì ăn nhiều. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu, chị dần thích nghi và cảm thấy thoải mái với nếp sinh hoạt mới. Chị vẫn duy trì đi bộ nhanh như trước, đồng thời tập thói quen ngủ sớm, thức dậy sớm để vận động khi trời còn mát.

"Tôi từng rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là kem. Nhưng bây giờ cảm giác thèm ăn cũng giảm đi. Nếu muốn thưởng thức món gì, tôi vẫn ăn chứ không ép mình phải kiêng tuyệt đối. Tôi không còn cảm thấy phải cố gắng để duy trì chế độ ăn nữa, bởi nó đã trở thành thói quen hằng ngày", chị kể.

Theo chia sẻ của Bích Vân, sau một tuần thay đổi chế độ ăn, các triệu chứng tiêu hóa kéo dài trước đó đã cải thiện rõ rệt. Sau một tháng, chị cho biết các chỉ số sức khỏe cũng trở về mức bình thường. Những thay đổi này khiến chị thêm tin tưởng vào việc chăm sóc cơ thể từ nền tảng dinh dưỡng thay vì chỉ tập trung vào con số cân nặng.

Vóc dáng mới mang đến cho Bích Vân cảm giác như vừa chiến thắng cuộc chiến kéo dài hàng chục năm với cân nặng. Chị tự tin hơn khi lựa chọn trang phục, không còn phải đắn đo mỗi lần đứng trước gương. Những chiếc váy trễ vai, áo hai dây từng ao ước được mặc nay đã có thể trở thành trang phục thường ngày. Chị ví cảm giác ấy như được trả tự do, được sống đúng với con người mình mong muốn.

Ở tuổi 57, chị Vân lần đầu thấy tự tin khi diện bikini.

Sự thay đổi về ngoại hình cũng tạo động lực để người phụ nữ 57 tuổi thực hiện những dự định từng trì hoãn. Sau hai năm ấp ủ, chị lên mạng tìm bạn đồng hành cho chuyến phượt xuyên Việt. Chị cũng mạnh dạn quyết định trở về Việt Nam nghỉ hưu, thay vì tiếp tục cuộc sống đơn điệu ở nước ngoài.

"Tôi có cảm giác như một con người khác được đánh thức. Cuộc sống trở nên nhiều màu sắc, thú vị hơn. Tôi yêu đời, có nhiều năng lượng, ngủ ngon hơn và cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, khỏe mạnh. Trong 57 năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi có được cảm giác này", Bích Vân trải lòng.

Nhìn lại hành trình, chị cho rằng một trong những rào cản lớn nhất khiến phụ nữ trung niên ngại chăm sóc bản thân là thói quen luôn đặt gia đình lên trước. Nhiều người dành phần lớn cuộc đời để lo cho chồng con, đến khi có thời gian và điều kiện chăm sóc mình lại nghĩ đã già, làm đẹp cho ai xem, hoặc dành tiền cho con cháu sẽ ý nghĩa hơn. Bản thân chị cũng hiểu tâm lý ấy bởi đã trải qua nhiều năm tháng như vậy.

Tuy nhiên, Bích Vân tin rằng việc giữ gìn vóc dáng ở tuổi trung niên không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ mà còn là sự đầu tư cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống lâu dài. Chị mong phụ nữ không chờ đến khi cơ thể xuất hiện nhiều vấn đề mới bắt đầu quan tâm đến bản thân, mà hãy chủ động tìm hiểu dinh dưỡng, vận động và duy trì khối cơ ngay từ hôm nay.

Sau trải nghiệm và hành trình cá nhân, chị Vân tin rằng không bao giờ là quá muộn để phụ nữ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

"Nếu muốn tuổi già không phải phụ thuộc quá nhiều vào thuốc men, bệnh viện hay khiến người thân vất vả chăm sóc, chúng ta nên học cách chăm sóc mình từ bây giờ. Đừng nghĩ rằng đã ngoài 50 hay 60 tuổi thì không còn cơ hội thay đổi. Hãy thử nhìn mình trong gương và tự hỏi có thực sự hài lòng với hình ảnh ấy không. Nếu chưa, tại sao không bắt đầu thay đổi? Đó là món quà vô giá dành cho chính mình và cả gia đình", chị nhắn nhủ.