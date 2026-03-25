Bà nội 56 tuổi tiết lộ thói quen giúp trẻ đến mức bị nhầm là chị của con trai

Ở tuổi 56, Xuân Hà (sống tại quận 2 cũ, TP HCM) khiến nhiều người bất ngờ nhờ vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng gọn gàng. Không ít lần, chị được bạn bè, người quen đoán trẻ hơn đến 10 tuổi, dù đã có cháu nội.

Chia sẻ với Ngôi Sao, chị Hà kể một lần vô tình gặp con trai ở quán cà phê, khi nghe con chào, nhóm bạn đi cùng ngỡ ngàng, đùa vui rằng: "Mẹ của bạn nhưng tôi xin phép gọi bằng chị thôi nhé".

Vóc dáng gọn gàng, gương mặt trẻ trung cùng gu ăn diện năng động giúp chị Hà thường được mọi người nhận xét trẻ hơn so với tuổi thật ngũ tuần.

Xuân Hà cho biết vẻ ngoài hiện tại không phải tự nhiên mà có: "Cách đây khoảng 5 năm, tôi từng có lúc tăng cân và trông già hơn hiện tại. Đến khi tôi quyết tâm, kiên trì thay đổi lối sống một cách nghiêm túc, tôi thấy rõ năng lượng, thể chất cải thiện rõ rệt".

Một trong những thói quen quan trọng mà người phụ nữ U60 duy trì suốt nhiều năm qua là ngủ sớm, dậy sớm. Chị thường đi ngủ trước 22h và bắt đầu ngày mới từ sáng sớm để đọc sách, học thêm kiến thức về dinh dưỡng và sức khỏe. Với chị, hiểu cơ thể mình cần gì là nền tảng quan trọng để duy trì vẻ ngoài trẻ trung, khỏe mạnh. "Không có gì quá lớn lao, chỉ là mỗi ngày một chút, kiên trì với những thói quen nhỏ", chị Hà nói.

Cùng với việc ngủ nghỉ khoa học, bà nội U60 duy trì tập cardio đều đặn vào lúc 6h sáng mỗi ngày. Sau khi tập, chị ăn sáng vào khoảng 7h30 với đầy đủ dinh dưỡng bao gồm chất xơ, đạm, chất béo tốt cùng một lượng vừa đủ tinh bột.

Chị Hà duy trì thói quen ăn 5 bữa mỗi ngày, gồm 3 bữa ăn chính, 2 bữa nhẹ.

Khoảng 10h, bữa ăn nhẹ của chị Hà có lòng trắng trứng hoặc một số loại trái cây tươi ít đường như ổi, táo... Bữa trưa có một lượng nhỏ cơm và luôn có đủ đạm từ gà hoặc các loại hải sản kết hợp cùng rau xanh. Buổi xế chiều, chị bổ sung sữa chua hoặc chuối chín. Bữa cuối ngày diễn ra trước 19h, tương tự quy tắc của bữa trưa nhưng giảm lượng cơm xuống khoảng nửa chén.

Chị Hà nói không với các bữa ăn khuya, luôn cố gắng ăn cách giờ đi ngủ tối thiểu 3-4 tiếng để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa, chuyển hóa năng lượng, hạn chế tích tụ dưới dạng mỡ thừa. Ngoài giữ gìn vóc dáng, chế độ ăn này cũng góp phần giúp chị Hà cải thiện sức khỏe, đặc biệt là vấn đề dạ dày gặp phải trước đó.

Theo chị Hà, chìa khóa không nằm ở việc ăn kiêng khắt khe mà là ăn đúng và đủ. Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, làn da, mái tóc cũng tự nhiên cải thiện. "Da đẹp, tóc khỏe là kết quả của việc nuôi dưỡng từ bên trong", chị nói.

'Khi cơ thể được cung cấp đủ dinh dưỡng, tóc hay da cũng sẽ tự nhiên khỏe đẹp hơn', chị Hà chia sẻ.

Về làm đẹp, chị Hà không phủ nhận vai trò của các phương pháp thẩm mỹ hiện đại, nhưng cho rằng điều quan trọng là sự cân bằng. "Phụ nữ trên 50 tuổi có can thiệp thẩm mỹ là điều bình thường, miễn không lạm dụng", chị bày tỏ quan điểm. Bản thân chị ưu tiên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, kết hợp chăm sóc từ bên trong thông qua dinh dưỡng và lối sống.

Khi bước qua tuổi 50, chị Hà không còn quá áp lực về chuyện lão hóa. Thay vào đó, chị tập trung phát triển bản thân, trau dồi kiến thức và sống một cuộc đời có giá trị. Chính tinh thần tích cực này, theo chị, cũng là "bí quyết" giúp diện mạo luôn rạng rỡ theo thời gian.

Xuân Hà tin rằng ăn uống khoa học, vận động đều đặn, giữ tinh thần lạc quan là những thói quen bền vững mà bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể áp dụng để gìn giữ sức khỏe, thanh xuân.