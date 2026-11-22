Những bất đồng giữa Nawat và Miss Universe Organization tiếp tục leo thang sau khi bà Maria Jose Unda - Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ Quốc tế của Miss Universe - lên tiếng về vai trò của ông chủ Miss Grand International tại tổ chức.

Ngày 21/11, bà Maria Unda tuyên bố rằng ông Nawat không còn tham gia MUO dưới bất kỳ vai trò nào và cũng không tham dự Miss Universe năm nay. Bà đồng thời xác nhận mình và Ronald Day - CEO MUO - sẽ là những người trực tiếp chịu trách nhiệm điều hành tổ chức trong thời gian tới.

Ông Nawat và ông Raul Rocha - Chủ tịch Miss Universe - tại mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan.

Khi được hỏi về khả năng Thái Lan tiếp tục tham dự Miss Universe vào năm sau, Maria Unda cho biết tổ chức sẽ phải chờ xem ai trở thành giám đốc quốc gia (National Director) mới của nước này.

Không chỉ Thái Lan, MUO đang tìm kiếm giám đốc quốc gia mới tại các nước Đông Nam Á khác, gồm Việt Nam, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore sau khi mùa giải Miss Universe lần thứ 75 khép lại.

Trước câu hỏi về sự tồn tại của thương hiệu MU East mà ông Nawat thường nhắc tới, Maria Unda thẳng thắn phủ nhận: "Xin lỗi, nhưng ngay từ đầu nó chưa bao giờ tồn tại!".

Những tuyên bố này cho thấy MUO đang hướng tới việc sắp xếp lại hệ thống đại diện tại Đông Nam Á, trong bối cảnh quan hệ giữa tổ chức và Nawat xuất hiện nhiều bất đồng.

Ngay sau những tuyên bố từ Maria Unda, Nawat lên tiếng phản bác và khẳng định chưa bao giờ nhận là giám đốc quốc gia của Miss Universe Thailand.

Theo Nawat, vị trí này thuộc về một pháp nhân chứ không phải cá nhân ông. Ông đồng thời thách thức phía Miss Universe đưa ra các văn bản pháp lý chính thức nếu muốn chấm dứt những thỏa thuận liên quan.

Đáng chú ý, Nawat công khai yêu cầu Maria Jose Unda từ chức, đồng thời đặt nghi vấn về tư cách cũng như vị trí của bà trong tổ chức. Ông tuyên bố sẵn sàng đưa vụ việc ra tòa nếu cần thiết.

Đề cập kế hoạch MUO tìm kiếm giám đốc quốc gia mới cho Thái Lan, Nawat mỉa mai rằng ông rất mong chờ người kế nhiệm, nhưng khẳng định: "Chừng nào tôi còn sống, sẽ không bao giờ có một giám đốc quốc gia mới".

Nawat cũng tiết lộ về một công ty được thành lập tại Singapore và cho biết dự kiến chuyển đến làm việc tại đây vào khoảng tháng 1. Ông tiếp tục khẳng định vị trí CEO MU East của mình có cơ sở pháp lý và cho biết đang nắm giữ tài liệu chứng minh.

Các phát ngôn trái chiều cho thấy tranh chấp giữa Nawat và MUO không chỉ xoay quanh vấn đề nhân sự mà còn liên quan đến tư cách pháp lý, quyền điều hành và các thỏa thuận thương mại trong hệ thống Miss Universe.

Với Việt Nam, việc MUO xác nhận đang tìm kiếm giám đốc quốc gia mới mở ra khả năng thay đổi đơn vị nắm giữ quyền cử đại diện tham dự Miss Universe. Tuy nhiên, danh tính cá nhân hoặc đơn vị kế nhiệm, cũng như thời điểm hoàn tất quá trình chuyển giao, hiện chưa được công bố.

Trong khi MUO khẳng định đang trực tiếp điều hành và tái cơ cấu hệ thống đại diện, Nawat vẫn tuyên bố vị trí CEO MU East của mình có cơ sở pháp lý. Khi chưa có kết luận hoặc văn bản pháp lý chính thức được công bố, những bất đồng giữa hai bên vẫn chưa có hồi kết.