1. Mỡ bụng tác động đến nội tiết và khả năng cương như thế nào?

Mỡ nội tạng là lượng mỡ tích tụ quanh các cơ quan trong ổ bụng, có khả năng giải phóng các chất tham gia điều hòa chuyển hóa và phản ứng viêm. Khi tích tụ quá mức, lượng mỡ này có thể tác động đến sinh lý của nam giới theo nhiều cơ chế.

Về nội tiết, béo phì có liên quan đến tình trạng giảm testosterone - hormone giữ vai trò quan trọng đối với ham muốn tình dục và duy trì khối cơ. Nồng độ testosterone thấp có thể khiến nam giới giảm ham muốn, mệt mỏi và suy giảm sức mạnh cơ bắp. Đồng thời, sự thiếu hụt hormone này còn có thể thúc đẩy tích tụ mỡ, giảm khối cơ, tạo thành vòng xoắn bất lợi cho việc kiểm soát cân nặng.

Thừa cân, béo phì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa mà còn có thể tác động đến ham muốn tình dục, khả năng cương và sức khỏe sinh sản của nam giới. Ảnh minh họa AI.

Mỡ nội tạng dư thừa cũng có thể làm suy giảm chức năng nội mạc mạch máu, hạn chế khả năng giãn mạch để đưa máu đến dương vật khi có kích thích tình dục. Nếu lưu lượng máu đến thể hang không đủ, nam giới có thể gặp khó khăn trong việc đạt hoặc duy trì độ cương. Tình trạng này càng đáng lưu ý khi béo phì đi kèm tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn mỡ máu, bởi đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu.

2. Giảm cân có thể cải thiện sinh lý nam giới?

Giảm cân, đặc biệt là giảm mỡ nội tạng, có thể cải thiện tình trạng kháng insulin, viêm mạn tính và hoạt động điều hòa hormone sinh dục. Ở một số nam giới có testosterone thấp liên quan đến béo phì, nồng độ hormone này có thể tăng khi cân nặng được kiểm soát.

Bên cạnh đó, duy trì vận động thể chất giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và chức năng mạch máu, qua đó hỗ trợ khả năng cương. Mức độ cải thiện phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe ban đầu, bệnh nền và mức độ tổn thương mạch máu.

Hiệu quả giảm cân không chỉ thể hiện ở số kilogram giảm xuống mà còn ở khả năng duy trì khối cơ, thể lực và kiểm soát đường huyết. Nhịn ăn quá mức có thể gây mất cơ, mệt mỏi và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Với người béo phì nặng, thuốc điều trị béo phì hoặc phẫu thuật giảm béo có thể được cân nhắc theo chỉ định. Tuy nhiên, đây là các phương pháp điều trị béo phì, không phải biện pháp tăng cường sinh lý trực tiếp. Cải thiện testosterone cũng không đồng nghĩa chắc chắn cải thiện khả năng có con.

3. Cách bắt đầu để nam giới béo bụng kiểm soát cân nặng

Về ăn uống, cần giảm năng lượng nạp vào nhưng vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng. Bữa ăn nên ưu tiên rau xanh, nguồn đạm phù hợp, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo có lợi; đồng thời hạn chế thực phẩm giàu năng lượng, đồ chế biến sẵn và khẩu phần quá lớn. Quan trọng là lựa chọn cách ăn phù hợp để duy trì lâu dài.

Về vận động, nên kết hợp các hoạt động tăng sức bền như đi bộ, đạp xe với bài tập kháng lực nhằm giảm mỡ và duy trì khối cơ. Người ít vận động nên bắt đầu từ cường độ nhẹ, sau đó tăng dần theo thể lực.

Mục tiêu giảm khoảng 5 - 10% cân nặng ban đầu là bước khởi đầu có thể mang lại lợi ích chuyển hóa. Tuy nhiên, nam giới cần đi khám nếu tình trạng giảm ham muốn hoặc rối loạn cương kéo dài, tái diễn; đặc biệt khi kèm mệt mỏi rõ rệt, tuyến vú to bất thường, nghi ngờ ngưng thở khi ngủ hoặc gặp khó khăn về sinh sản.

Đặc biệt, không nên tự sử dụng testosterone để cải thiện sinh lý. Hormone ngoại sinh có thể ức chế quá trình sản xuất tinh trùng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản. Việc điều trị cần dựa trên nguyên nhân cụ thể, kết hợp kiểm soát cân nặng và can thiệp y tế khi cần thiết.