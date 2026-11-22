Kay Lake trước và sau khi giảm cân. Ảnh: SWNS

Kay Lake (hiện 53 tuổi) sinh sống tại Anh, từng nặng khoảng 154kg và phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng, đặc biệt ở vùng lưng.

Cân nặng quá khổ khiến những sinh hoạt thường ngày trở nên khó khăn. Cô không thể ngồi thoải mái khi lái xe ô tô đi làm. Tại nơi làm việc, cô đau đớn khi phải ngồi lâu, còn việc lên xuống cầu thang cũng trở thành thử thách. Ngay cả những hoạt động đơn giản như tắm rửa cũng khiến cô kiệt sức và phải nằm nghỉ sau đó.

Cô dần thu mình, ngại giao tiếp và từ chối nhiều lời mời gặp gỡ bạn bè.

Kay cho biết cân nặng bắt đầu tăng từ cuối tuổi thiếu niên. Đến năm 23 tuổi, cô đã tăng từ cỡ quần áo, cân nặng đã lên tới khoảng 154kg, theo People.

Tình trạng này tiếp tục kéo dài trong nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Bước ngoặt đến khi con gái cô, Jess, đính hôn và thông báo kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm 2024. Ban đầu, Kay vô cùng háo hức trước ngày trọng đại của con. Tuy nhiên, khi nhìn mình trong gương, cô nhận ra cân nặng đã khiến bản thân bỏ lỡ nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Người mẹ không muốn phải đứng khuất phía sau trong những bức ảnh hay tìm cách né tránh máy ảnh vào ngày cưới của con.

Cô mong muốn có thể tự tin đứng bên cạnh Jess, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc đáng nhớ. Quyết tâm đó thôi thúc Kay bắt đầu hành trình giảm cân.

Kay Lake trong ngày cưới của con gái. Ảnh: SWNS

Cô tham gia một nhóm hỗ trợ giảm cân, học cách lựa chọn thực phẩm lành mạnh, kiểm soát khẩu phần ăn. Thay vì thường xuyên ăn khoai tây chiên vào bữa sáng, Kay chuyển sang yến mạch ngâm qua đêm với sữa chua và trái cây.

Bữa trưa là salad gà tự làm, còn bữa tối thường có mì spaghetti sốt thịt bò hoặc cà ri bò thay cho bánh mì kẹp thịt và đồ ăn mua sẵn. Bên cạnh thay đổi chế độ ăn, cô tích cực vận động bằng cách đi bộ, tập bơi.

Đến tháng 4/2026, Kay đạt cân nặng mục tiêu, giảm khoảng 90kg. Vài tuần sau đó, cô tham gia chuyến du lịch độc thân của con gái, thoải mái nhảy múa, vui chơi đến tận sáng sớm.

“Tôi không còn trốn ở phía sau mà thực sự đang tạo nên những kỷ niệm”, cô chia sẻ.

Đám cưới của Jess diễn ra vào mùa hè 2026 trở thành một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Kay. Cô tự tin đứng cạnh con gái, vui vẻ chụp ảnh và đón nhận những lời khen về diện mạo mới.

Hành trình giảm cân còn giúp Kay tìm lại niềm vui sống. Sau 20 năm độc thân, cô bắt đầu hẹn hò trở lại và hào hứng với những cơ hội phía trước.

"Giờ đây, tôi cảm thấy rất hào hứng với tương lai phía trước. Tôi cảm thấy cuối cùng đã có thể nhấn nút khởi động lại cuộc đời mình", Kay chia sẻ.