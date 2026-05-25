6 sao Việt tuổi ngũ tuần giữ sắc vóc 'ăn đứt' gái trẻ

Sắp bước sang tuổi 60, Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn khiến nhiều cô gái trẻ ghen tỵ với thân hình nuột nà, 'vòng nào ra vòng nấy'.

MC có thói quen ăn uống khoa học, điều độ từ năm 20 tuổi. Cô tuân thủ nguyên tắc hạn chế tiêu thụ tinh bột, đường, mỡ nhằm ngăn ngừa bệnh tật, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa. Cô cũng dành thời gian đến phòng gym, chơi thể thao, bơi lội để cơ thể được bền bỉ, dẻo dai. Ngoài ra, suy nghĩ lạc quan, sống vui vẻ, hạnh phúc, cũng chính là bí quyết giúp MC sinh năm 1965 duy trì vẻ trẻ trung, rạng rỡ.

Vóc dáng nuột nà, thần thái quyến rũ của danh ca Thanh Hà ở tuổi U60 được nhiều người ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân nữ ca sĩ, không ít khán giả nhận xét cô có đường nét giống minh tinh người Mỹ Angelina Jolie.

Thanh Hà sinh năm 1969, từng có thời điểm giảm 8 kg sau một tháng nhịn ăn gián đoạn nhằm siết vóc dáng thon gọn, loại bỏ mỡ thừa. Bà mẹ một con thích chạy bộ, đạp xe hoặc tập luyện tại nhà với các động tác tay không, không đòi hỏi dụng cụ phức tạp.

Giáng My thường được khen nhan sắc không đổi dù đã gần 4 thập kỷ từ ngày đăng quang Hoa hậu Đền Hùng 1989.

Ở tuổi ngũ tuần, Giáng My không kiêng khem hà khắc để giữ dáng mà ưu tiên những thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe kết hợp với liều lượng điều độ. Bên cạnh đó, mỹ nhân 7X duy trì cuộc sống năng động, chơi thể thao như bơi lội, chạy bộ, đạp xe... đồng thời giữ thái độ sống tích cực.

Ở tuổi 56, ca sĩ Hồng Nhung có vóc dáng mảnh mai, làn da căng khỏe cùng nụ cười đầy năng lượng. Gu thời trang hiện đại, cá tính càng giúp giọng ca 7X trẻ trung hơn tuổi thật mỗi khi xuất hiện.

Để giữ gìn sức khỏe và sắc vóc ở tuổi ngũ tuần, Hồng Nhung cho biết cô giữ tinh thần tích cực, dành thời gian thiền định, tập yoga kết hợp chế độ ăn giúp tăng cường chất chống oxy hóa và các loại vitamin tốt cho sức khỏe.

Sắc vóc Hà Kiều Anh sau 33 năm đăng quang hoa hậu vẫn khiến nhiều khán giả và các đàn em kém tuổi phải ngưỡng mộ.

Ở tuổi 50 và trải qua ba lần sinh nở, cô chăm chỉ tập thể dục, thể thao, yoga, chăm chút dung nhan kỹ lưỡng mỗi ngày để lưu giữ nét thanh xuân cũng như sức khỏe. Mỹ nhân 7X ưu tiên duy trì nét đẹp tự nhiên, chỉ chọn những phương pháp thẩm mỹ vừa đủ để khắc phục nhược điểm về ngoại hình, tránh rơi vào "cơn nghiện" làm đẹp, can thiệp quá đà dẫn tới đánh mất vẻ đẹp độc bản.

Ở tuổi 50, diễn viên Kiều Trinh không ngại khoe mặt mộc hằn nếp nhăn, mái tóc lấm tấm muối tiêu. Tuy nhiên, cô vẫn được khán giả khen có ngoại hình trẻ trung, tràn đầy sức sống,

​Thời gian gần đây, diễn viên phim 'Bi, đừng sợ' thiết lập thói quen đi bộ để tiêu hao calo dư thừa, cải thiện sức bền cũng như tốt cho sức khỏe tim mạch, xương khớp. Có thời điểm cô còn tập boxing. Bên cạnh đó sở thích làm vườn, gần gũi thiên nhiên cũng góp phần không nhỏ giúp Kiều Trinh xả stress, duy trì nguồn năng lượng tích cực.