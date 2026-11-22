Katie Price vừa thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ mũi lần thứ tư tại Bỉ, 19 năm sau lần đầu tiên thực hiện thủ thuật này. Người mẫu Anh xuất hiện bên ngoài khách sạn hôm 17/11 với vùng mũi được băng bó, cố định bằng gạc và băng dính phẫu thuật.

Katie Price sau ca sửa mũi lần thứ tư. Ảnh: BackGrid

Đây là lần phẫu thuật mũi thứ tư của Katie. Cô thực hiện ca đầu tiên vào năm 2007, khi 29 tuổi. Năm 2023, cô tiếp tục phẫu thuật để khắc phục vấn đề mà cô cho rằng xuất phát từ vết rạch trong lần nâng môi trên, khiến dáng mũi bị lệch. Đến tháng 1/2025, cô thực hiện thêm một ca nâng mũi nhỏ, kết hợp chỉnh sửa một số vùng trên khuôn mặt và phẫu thuật cố định tai.

Trong suốt 28 năm qua, Katie ước tính đã trải qua khoảng 30 - 40 thủ thuật thẩm mỹ, bắt đầu từ lần nâng ngực đầu tiên năm 20 tuổi. Danh sách các can thiệp của cô bao gồm 6 lần căng da mặt, 17 lần nâng ngực, các thủ thuật nha khoa và phẫu thuật tạo hình mắt cáo (fox eye).

Dù số lượng thủ thuật khá lớn, Katie cho biết tổng số tiền cô thực sự bỏ ra chỉ khoảng 40.000 bảng Anh, nhờ nhiều lần được các cơ sở thẩm mỹ tài trợ miễn phí.

Diện mạo Katie sau ca sửa mũi thực hiện đầu năm ngoái.

Chia sẻ với The Sunday Times, Katie thừa nhận em gái Sophie Price luôn lo lắng về tình trạng ám ảnh ngoại hình (body dysmorphia) của cô. "Bom sex" Anh kể rằng Sophie thường nhận xét khi thấy chị tiếp tục làm đẹp, chẳng hạn như hỏi tại sao cô lại tiêm môi. Tuy nhiên, Katie cho rằng bản thân có quyền quyết định những gì mình muốn làm với cơ thể.

"Tôi biết rằng mỗi lần gây mê đều tiềm ẩn rủi ro, nhưng đó là sự lựa chọn của tôi. Cơ thể tôi, quyền quyết định thuộc về tôi", Katie nói.

Tuần trước, trong podcast The Katie Price Show quay cùng em gái, Katie tiết lộ kế hoạch đến Dubai để thực hiện thêm một số thủ thuật thẩm mỹ. Cô dự kiến tiêm chất làm đầy vùng mông và thực hiện một số liệu trình làm đẹp cho khuôn mặt nhân chuyến đi này. Katie cũng xác nhận sẽ tranh thủ gặp người chồng đang ly thân Lee Andrews trong chuyến đi này.

Diện mạo Katie Price khi xuất hiện tại London Fashion Week hồi tháng 10.

Katie Price, sinh năm 1978, nổi tiếng với nghệ danh Jordan, là người mẫu, diễn viên truyền hình thực tế và nhà văn. Cô được mệnh danh là "bom sex" vì thường xuyên chụp ảnh khoe ngực và từng hẹn hò nhiều cầu thủ, nghệ sĩ Anh. Trước đây, cô có sự nghiệp người mẫu thành công với tài sản hàng triệu bảng Anh. Cô trải qua ba cuộc hôn nhân, có 5 con.

Trên hành trình trùng tu nhan sắc, Katie gặp không ít biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Các con từng van xin Katie ngừng phẫu thuật thẩm mỹ vì quá sợ hãi khi nhìn những vết thương của mẹ nhưng người mẫu Anh chưa có ý định dừng lại.

Từng là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhưng vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt Kate Price ngày càng biến dạng. Ảnh: The Sun