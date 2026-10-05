Quế Vân tập gym mỗi ngày giữ dáng sau ba lần sinh

Ở tuổi ngoài 40, Quế Vân ý thức cao việc tập luyện, ăn uống khoa học để duy trì vóc dáng cũng như giữ gìn sức khỏe. Bà mẹ ba con hé lộ rằng cô gần như không bỏ buổi tập nào, trừ những ngày bận công tác. Ngay cả khi đi du lịch dài ngày, người đẹp cũng mang theo trang phục thể thao nhằm duy trì thói quen vận động. Quế Vân thừa nhận chỉ cần nghỉ tập một ngày, cô 'thấy có lỗi với bản thân'.

Quế Vân quan niệm giữ dáng không chỉ phụ thuộc vào cường độ tập luyện mà còn đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật.

"Tôi là người rất nghiêm khắc với bản thân trong cả việc tập luyện lẫn ăn uống. Bởi tôi hiểu rằng muốn có một vóc dáng đẹp và một cơ thể khỏe mạnh thì phải có kỷ luật và sự kiên trì mỗi ngày", người đẹp 8X nói với Ngôi Sao.

Bên cạnh việc chăm chỉ vận động, Quế Vân còn đặt ra những nguyên tắc nghiêm ngặt trong ăn uống. Cô gần như nói không với các món chiên rán, nhiều dầu mỡ vì cho rằng chúng không tốt cho hệ tiêu hóa và vóc dáng. Người đẹp ưu tiên thực phẩm tươi, các món luộc, ít dầu mỡ và hạn chế cơm trong bữa ăn hàng ngày.

Mỗi sáng thức dậy, Quế Vân thường uống một cốc nước chanh pha loãng, không thêm đường hay muối. Cô nhấp từng ngụm nhỏ trong lúc tập luyện, sau đó ăn hai quả trứng luộc để bổ sung protein.

Bà mẹ ba con ưu tiên các món ăn ít dầu mỡ, hạn chế chiên rán đồng thời chú trọng nạp nhiều rau củ quả và protein để tăng cường chất xơ cùng lượng đạm cần thiết giúp duy trì cơ bắp.

Sau buổi tập, thực đơn của bà mẹ ba con thường có salad hoặc ức gà. Để tránh nhàm chán khi ăn ức gà thường xuyên, cô tự tìm tòi công thức chế biến, thay đổi hương vị, giúp việc duy trì chế độ ăn lành mạnh trở nên dễ dàng hơn. Quế Vân cũng ưu tiên tự nấu ăn để kiểm soát nguyên liệu và lượng dầu mỡ nạp vào cơ thể.

Sắc vóc nuột nà của Quế Vân ở tuổi tứ tuần. Cô hiện duy trì cân nặng dao động khoảng 53 kg.

Quế Vân sinh năm 1981 ở Bắc Giang. Cô từng hoạt động showbiz trong vai trò ca sĩ, người mẫu. Cô đoạt danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới năm 2013. Với lĩnh vực âm nhạc, cô ghi dấu ấn với ca khúc Đừng xa em nhé. Năm 2023, Quế Vân bán hết tài sản ở Hà Nội để đưa hai con về Bắc Ninh sống.

Ca sĩ có ba người con trai gồm Nhật Minh (17 tuổi), Ben - Nhật Quang (15 tuổi) và Wu - Gia Huy (4 tuổi). Hai con lớn là kết quả cuộc hôn nhân của cô với người chồng đầu, còn Gia Huy là con chung của cô với bạn trai người Hải Phòng. Cô chia tay bố Wu khi bé mới vài tháng tuổi và tuyên bố không cho con nhận cha, để khuyết tên bố trong giấy khai sinh của con.