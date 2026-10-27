Phụ nữ Hàn chuyển từ giữ dáng gầy sang ưu tiên 'già đi khỏe'

Trong nhiều năm, hình ảnh phụ nữ Hàn Quốc gắn với vóc dáng mảnh mai, cân nặng thấp và những chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, khi dân số Hàn Quốc già hóa nhanh, quan niệm về một cơ thể đẹp và khỏe đang dần thay đổi. Ở tuổi trung niên, mục tiêu không còn đơn thuần là giảm thêm vài cân mà là duy trì khối cơ, sức mạnh và khả năng vận động lâu dài. "Già đi khỏe" dần trở thành một mục tiêu mới thay thế cho áp lực phải giữ thân hình thật gầy.

Diễn viên Uhm Jung Hwa khoe cơ bụng 6 múi ở tuổi 57. Ảnh: Instagram umaizing

Từ giảm cân sang giữ cơ

Theo kết quả Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Hàn Quốc 2025 do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố cuối tháng 9, 21,4% phụ nữ từ 50 tuổi trở lên bị loãng xương và 58,4% có mật độ xương thấp. Những con số này cho thấy sức khỏe xương trở thành vấn đề đáng quan tâm khi phụ nữ bước qua tuổi mãn kinh. Trong khi đó, cơ bắp cũng bắt đầu suy giảm theo tuổi. Theo JoongAng, khối lượng cơ thường đạt đỉnh vào khoảng tuổi 30 và bắt đầu giảm từ khoảng 40 tuổi. Nếu không vận động phù hợp, quá trình mất cơ có thể ảnh hưởng đến sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng và sự độc lập khi về già. Vì vậy, phụ nữ Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến các bài tập sức mạnh bên cạnh đi bộ, chạy bộ hoặc các hình thức vận động quen thuộc. Mục tiêu không chỉ là đốt calorie mà còn xây dựng kho dự trữ cơ bắp cho những năm sau này.

Với phụ nữ sau tuổi 40, điều này đặc biệt quan trọng bởi giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh đi kèm nhiều thay đổi về hormone, thành phần cơ thể và sức khỏe xương. Một cơ thể nhẹ hơn vì mất cơ không đồng nghĩa với cơ thể khỏe hơn. Ngược lại, duy trì được cơ bắp trong khi kiểm soát lượng mỡ mới là mục tiêu đáng hướng tới.

Sao Hàn tuổi ngoài 40 ưu tiên sức khỏe lâu dài

Kim Sung Ryung, Hoa hậu Hàn Quốc năm 1988, từng không có thói quen tập thể dục nhưng đã thay đổi kể từ khi bước qua tuổi 40. Hiện, cô tập luyện khoảng 4 buổi mỗi tuần để giữ cơ bắp, duy trì thể lực. Ảnh: Elle

Xu hướng này thể hiện rõ ở nhiều nữ nghệ sĩ Hàn Quốc thuộc lứa tuổi 40-50. Thay vì chỉ giữ cân bằng chế độ ăn kiêng, họ duy trì các hoạt động giúp cơ thể khỏe và săn chắc. Kim Sung Ryung, 59 tuổi, duy trì tập luyện khoảng bốn buổi mỗi tuần, kết hợp nhiều hình thức như tennis, gyrotonic và EMS. Nữ diễn viên từng cho biết trước tuổi 40 gần như không tập thể dục nhưng sau đó nhận ra thể lực và cơ bắp ảnh hưởng trực tiếp đến công việc nên biến vận động thành thói quen lâu dài.

Kim Hee Ae cũng duy trì chạy bộ và tập sức mạnh ở tuổi gần 60. Cô từng tiết lộ hình ảnh thực hiện các bài tập với tạ, chống đẩy và chạy khoảng 5 km. Với nữ diễn viên, tập luyện không chỉ giúp vóc dáng săn chắc mà còn là cách duy trì thể lực. Uhm Jung Hwa, 57 tuổi, kết hợp pilates, tập tạ và đi bộ. Trong khi đó, Lee Young Ae, 54 tuổi, tranh thủ thời gian để vận động hàng ngày, chú trọng những bữa ăn có nhiều nhóm thực phẩm, gồm protein, rau củ, trái cây và chất béo lành mạnh thay vì chỉ cắt giảm calorie.

Điểm chung của những nghệ sĩ này là họ không đặt mục tiêu càng gầy càng tốt. Việc tập luyện và ăn uống hướng đến một cơ thể có sức mạnh, độ dẻo dai và khả năng vận động tốt ngay cả khi tuổi tác tăng lên. Hình ảnh này cũng đang tạo ra một định nghĩa khác về vẻ đẹp trung niên tại Hàn Quốc: cơ thể săn chắc, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng thay vì chỉ có cân nặng thấp.

Diễn viên Lee Yong Ae chạy bộ tại công viên Central Park, New York trong chuyến công tác kết hợp du lịch hồi tháng 5. Ảnh: Instagram leeyoungae0824

Tích lũy sức khỏe từ tuổi 40

Tập sức mạnh ở tuổi trung niên có thể được xem như một hình thức tiết kiệm cơ bắp cho tuổi già. Cơ chân khỏe giúp con người dễ dàng đứng lên, đi lại và leo cầu thang; cơ vùng hông và thân trung tâm tốt cũng góp phần duy trì khả năng giữ thăng bằng. Bên cạnh vận động, chế độ ăn cũng được phụ nữ Hàn Quốc quan tâm nhiều hơn. Xu hướng dinh dưỡng gần đây không tập trung tuyệt đối vào việc ăn ít mà chú trọng chất lượng bữa ăn, trong đó có đủ protein, rau củ, chất xơ và các dưỡng chất cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng với phụ nữ sau 40, khi nhu cầu bảo vệ khối cơ và xương ngày càng trở nên rõ rệt. Việc cắt giảm calorie quá mức hoặc liên tục nhịn ăn để giữ cân có thể khiến chế độ ăn thiếu protein và các dưỡng chất cần thiết.

Sự thay đổi trong quan niệm về vóc dáng vì thế không có nghĩa phụ nữ Hàn Quốc từ bỏ mong muốn thon gọn. Thay vào đó, họ đang thay đổi thứ tự ưu tiên: không chỉ giảm mỡ mà phải giữ cơ; không chỉ đẹp mà phải khỏe; không chỉ nghĩ về hiện tại mà chuẩn bị cho nhiều thập niên tiếp theo. Sau tuổi 40, một vòng eo nhỏ có thể giúp phụ nữ tự tin trước gương nhưng đôi chân khỏe mới giúp họ tự tin bước qua tuổi 60, 70 hay 80.

"Già đi khỏe" vì thế đang trở thành một mục tiêu thiết thực hơn "trẻ mãi không già". Và với nhiều phụ nữ Hàn Quốc, quá trình ấy bắt đầu khá sớm, từ việc tập tạ, đi bộ, ăn đủ protein, chăm sóc xương và duy trì những thói quen có thể theo họ trong nhiều năm. Ở một độ tuổi nhất định, điều đáng giữ không còn là con số trên cân mà là khả năng tự do vận động và tận hưởng cuộc sống.