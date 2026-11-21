Áp lực có ngoại hình đẹp cho vai diễn đầu tiên khiến Kang Mi Na tìm đến phương pháp giảm cân cấp tốc không lành mạnh. Ảnh: Instagram _happiness_o

Trong chương trình giải trí This Is Hyunmu Road phát sóng ngày 15/11 trên đài MBN, diễn viên Kang Mi Na nhắc lại trải nghiệm giảm cân cực đoan thời mới bước chân vào lĩnh vực diễn xuất. Khi được MC Jeon Hyun Moo gợi lại cuộc phỏng vấn trước đây về kế hoạch ăn kiêng, cô cho biết đã giảm khoảng 13 kg chỉ trong một tháng.

Nữ diễn viên thừa nhận phương pháp khi đó không lành mạnh bởi cô gần như nhịn ăn hoàn toàn trong ba tuần liên tiếp. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời đặt ra vấn đề về áp lực ngoại hình trong ngành giải trí và những hệ lụy sức khỏe khi giảm cân quá nhanh.

Giảm 13 kg vì áp lực vai diễn đầu tiên

Theo Kang Mi Na, năm 2017, cô tham gia bộ phim truyền hình 20th Century Boy and Girl, đóng phiên bản thời trẻ của nhân vật do Han Ye Seul thể hiện. Thời điểm đó, Mina cảm thấy áp lực khi được giao vai diễn gắn với hình ảnh của một đàn chị nổi tiếng. Cô cho rằng bản thân phải giảm cân bằng mọi giá để có ngoại hình phù hợp. Nữ diễn viên cũng tin gương mặt và vóc dáng khi lên hình đôi khi cần thon gọn hơn so với diện mạo ngoài đời thực.

Áp lực ấy khiến cô lựa chọn phương pháp giảm cân cấp tốc thay vì điều chỉnh chế độ ăn uống và vận động trong thời gian dài. Theo lời kể trên chương trình, cô chỉ uống nước có ga và nước thanh lọc trong ba tuần liên tiếp, gần như không ăn thực phẩm thông thường. Kang Mi Na cho biết đã giảm được 13 kg trong một tháng, nhưng nhìn nhận đây là cách giảm cân không lành mạnh vì quá vội vàng. Lời thú nhận của cô cho thấy đằng sau sự thay đổi ngoại hình nhanh chóng là một quá trình ép cân khắc nghiệt, không nên được xem như bí quyết làm đẹp để người khác học theo.

Vì sao nhịn ăn khiến cân nặng giảm nhanh?

Khi cơ thể gần như không được cung cấp năng lượng từ thực phẩm, cân nặng có thể giảm nhanh trong thời gian đầu. Tuy nhiên, con số trên bàn cân không đồng nghĩa toàn bộ lượng cân đã mất là mỡ thừa. Theo MedlinePlus, dịch vụ thông tin y tế thuộc Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, chế độ giảm cân cấp tốc thường đòi hỏi người thực hiện cắt giảm lượng calo rất mạnh. Khi giảm cân quá nhanh, cơ thể có thể mất đồng thời nước, khối lượng cơ và mật độ xương, thay vì chỉ tiêu hao mỡ.

Một phần nguyên nhân nằm ở sự thay đổi lượng glycogen dự trữ trong gan và cơ. Glycogen là dạng dự trữ carbohydrate của cơ thể, đồng thời liên kết với nước. Khi lượng carbohydrate nạp vào giảm mạnh, glycogen suy giảm và lượng nước đi kèm cũng được đào thải, khiến cân nặng giảm nhanh trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, đây không phải dấu hiệu cho thấy cơ thể đã đốt cháy một lượng mỡ tương ứng. Nếu tiếp tục thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, cơ thể có thể phân giải protein từ mô cơ để đáp ứng nhu cầu hoạt động. Việc mất cơ kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức mạnh, khả năng vận động và mức tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi. Người giảm cân có thể cảm thấy mệt mỏi, suy nhược, khó tập trung và giảm khả năng duy trì các hoạt động thường ngày.

Giảm cân cấp tốc có thể khiến cân nặng thay đổi nhanh chóng nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất cơ, thiếu hụt dinh dưỡng, rối loạn chuyển hóa và tăng cân trở lại. Ảnh: MedlinePlus

Nhịn ăn cấp tốc có thể gây rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ sỏi mật

Một trong những rủi ro đáng chú ý của việc giảm cân quá nhanh là nguy cơ hình thành sỏi mật. Theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Thận Mỹ (NIDDK), nhịn ăn kéo dài và giảm cân nhanh có thể khiến gan giải phóng nhiều cholesterol vào dịch mật, đồng thời làm túi mật hoạt động kém hiệu quả. Những thay đổi này tạo điều kiện cho sỏi mật hình thành.

Ngoài ra, việc cắt giảm thực phẩm trong thời gian dài khiến cơ thể khó được cung cấp đầy đủ protein, chất béo thiết yếu, vitamin và khoáng chất. Người áp dụng có thể gặp tình trạng táo bón, buồn nôn, mệt mỏi, mất nước và suy giảm thể lực.

Giảm cân quá nhanh còn làm thay đổi các hormone liên quan đến cảm giác đói và no. Sau khi cân nặng giảm, cơ thể có thể tăng tín hiệu kích thích ăn uống, trong khi mức tiêu hao năng lượng cũng giảm theo. Đây là một trong những lý do người từng giảm cân bằng cách nhịn ăn dễ tăng cân trở lại khi quay về chế độ ăn bình thường.

Giảm bao nhiêu cân mỗi tuần mới an toàn?

Các khuyến nghị y tế đều nhấn mạnh tốc độ giảm cân từ từ thay vì cố gắng thay đổi vóc dáng trong vài tuần. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị người muốn giảm cân nên hướng đến mức giảm khoảng 0,45-0,9 kg mỗi tuần. Những người giảm cân với tốc độ ổn định thường có khả năng duy trì kết quả lâu dài tốt hơn so với người giảm cân quá nhanh. Trong khi đó, MedlinePlus cảnh báo việc giảm hơn 0,5-1 kg mỗi tuần không an toàn đối với phần lớn mọi người nếu tự thực hiện mà không có sự giám sát y tế.

Điều này không có nghĩa mọi trường hợp giảm cân nhanh đều bị cấm. Người mắc béo phì hoặc có vấn đề sức khỏe liên quan đến cân nặng đôi khi được bác sĩ chỉ định chế độ ăn rất ít năng lượng trong thời gian giới hạn. Tuy nhiên, phương pháp này cần được theo dõi chuyên môn, bảo đảm dinh dưỡng và đánh giá sức khỏe thường xuyên.

Để giảm cân bền vững, người trưởng thành nên kết hợp điều chỉnh khẩu phần, tăng thực phẩm giàu protein, rau xanh, chất xơ, duy trì vận động aerobic và tập sức mạnh nhằm bảo vệ khối lượng cơ. Giấc ngủ đầy đủ và thói quen ăn uống ổn định cũng góp phần kiểm soát cân nặng.

Câu chuyện của Kang Mi Na là lời nhắc rằng một con số giảm nhanh trên bàn cân không đồng nghĩa với thành công về sức khỏe. Vóc dáng cân đối cần được xây dựng bằng những thay đổi có thể duy trì lâu dài, thay vì đánh đổi thể lực và dinh dưỡng để đạt kết quả trong thời gian ngắn.

Kang Mi Na ghi dấu ấn với khả năng diễn xuất đa dạng, từng bước khẳng định thực lực và thoát khỏi hình ảnh thần tượng sau khi chuyển hướng từ ca sĩ sang diễn viên. Ảnh: Singles

Kang Mi Na sinh năm 1999 tại Hàn Quốc, là ca sĩ kiêm diễn viên, từng là thành viên nhóm nhạc dự án I.O.I và nhóm Gugudan. Cô bắt đầu được chú ý sau chương trình Produce 101 năm 2016, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất. Kang Mi Na góp mặt trong nhiều phim truyền hình như 20th Century Boy and Girl, Mama Fairy and the Woodcutter, Hotel del Luna, Moonshine, Café Minamdang và Welcome to Samdal-ri. Năm 2025, cô tham gia phim Love Untangled và series Twelve. Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong If Wishes Could Kill.