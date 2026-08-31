Mỹ Tâm ở tuổi U50: Cận cảnh nhan sắc đời thường khiến khán giả chú ý

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Mỹ Tâm chia sẻ khoảnh khắc tham dự buổi công chiếu bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, đồng thời gửi lời chúc mừng đến đạo diễn và ê-kíp vì đã tạo nên một tác phẩm mà cô đánh giá là ý nghĩa, đáng tự hào.

Nữ ca sĩ cũng đăng tải một đoạn clip ghi lại những thước phim đẹp và kêu gọi người hâm mộ cùng ra rạp ủng hộ bộ phim trong ngày chính thức khởi chiếu.

Mỹ Tâm tại buổ ra mắt bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Ảnh: FBNV

Xuất hiện tại sự kiện, Mỹ Tâm lựa chọn trang phục thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ trẻ trung và cuốn hút ở tuổi 45.

Trước đó, Mỹ Tâm nhiều lần khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc selfie đời thường trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nữ ca sĩ thường lựa chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, qua đó để lộ vẻ tự nhiên của gương mặt.

Ở tuổi 45, Mỹ Tâm vẫn sở hữu làn da mịn màng, gương mặt tươi sáng và thần thái đầy sức sống. Ở nhiều bức ảnh selfie cận mặt gần đây, những khoảnh khắc cười tươi, các vết chân chim đã xuất hiện nhẹ nơi đuôi mắt nhưng vẫn giữ được visual tươi trẻ đáng ngưỡng mộ.

Việc thường xuyên xuất hiện với lớp trang điểm tối giản càng khiến công chúng chú ý đến diện mạo đời thường của nữ ca sĩ.

Ảnh: FBNV

Mỹ Tâm từng chia sẻ cách giữ gìn nhan sắc

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của Mỹ Tâm cũng là chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Nữ ca sĩ từng cho biết cô cố gắng duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya nếu không có lịch trình bắt buộc.

Ảnh: FBNV

Trong ăn uống, cô ưu tiên thực đơn cân bằng, hạn chế các món nhiều dầu mỡ và tăng cường rau xanh, trái cây. Mỹ Tâm cũng từng chia sẻ việc uống đủ nước và giữ tinh thần thoải mái đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe cũng như vẻ ngoài tươi tắn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn là một trong những nữ ca sĩ giữ được sức hút đặc biệt với công chúng. Những hình ảnh đời thường, không cầu kỳ của cô vì thế luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.