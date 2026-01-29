Nhan sắc theo thời gian của Madam Pang

Trong loạt ảnh chụp năm học lớp 4 được Madam Pang chia sẻ trên trang cá nhân mới đây, bà đứng thứ ba từ trái sang, nhận nhiều khen ngợi của khán giả về nhan sắc. Đa số bình luận nhận xét doanh nhân người Thái có nụ cười duyên, nét mặt tươi tắn, bao năm không thay đổi.

Thời niên thiếu, doanh nhân người Thái thường để kiểu tóc ngắn ngang vai, gương mặt V-line thanh thoát, các đường nét gương mặt thanh tú. Trong ảnh, Madam Pang đứng ở bìa trái hàng đầu tiên.

Trên trang cá nhân, Madam Pang thường xuyên chia sẻ lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp của thời niên thiếu.

Madam Pang (thứ 2 từ phải sang) chụp hình cùng bạn trong một lần đi mua sắm vào năm 19 tuổi.

Bà Pang từng chia sẻ rằng: 'Mỗi năm như mỗi mùa. Dù trời sáng, âm u, mưa, bão hay lạnh lẽo, đó đều là những kỷ niệm và trải nghiệm mà tôi luôn biết ơn'. Trong ảnh, bà Pang xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí Thái Lan vào đầu năm 2006 - khi nữ doanh nhân ở tuổi tứ tuần.

Hưởng ứng xu hướng nhìn lại năm 2016, Madam Pang cũng chia sẻ loạt ảnh chụp lúc 50 tuổi. Ở tuổi ngũ tuần, doanh nhân người Thái có gu thời trang năng động, gương mặt trẻ trung, ít dấu hiệu tuổi tác.

Bà Pang chụp ảnh cùng con gái nhân dịp ái nữ nhận bằng cử nhân chuyên ngành khoa học xã hội và hành vi tại trường Đại học Queensland, Australia vào năm 2018.

Madam Pang tên thật Nualphan Lamsam, 59 tuổi, là hậu duệ đời thứ 5 của dòng họ Lamsam - một trong những gia tộc giàu có nhất Thái Lan. Bà hiện là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Muang Thai Life Assurance - một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu Thái Lan. Ngoài ra, bà giữ chức vụ trong ban giám đốc ít nhất 16 công ty, chủ yếu về bất động sản.

Bà Pang cũng là người phụ nữ đầu tiên ở Thái Lan và châu Á đảm nhận chức chủ tịch một liên đoàn bóng đá quốc gia, từng giữ vai trò trưởng đoàn bóng đá Thái Lan từ tháng 8/2021 đến 1/2024. Thời gian này, bà chi khoảng 60 triệu baht (hơn 45 tỷ đồng) để thưởng các đội tuyển Thái Lan khi tham gia những giải đấu khu vực và châu lục. Nữ doanh nhân góp phần giúp tuyển Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup liên tiếp hai năm 2021 và 2022.

Madam Pang và ông Narat kết hôn năm 2014. Ông Narat là người chồng thứ hai của nữ Chủ tịch FAT. Bà từng kết hôn với Tiến sĩ Watchara Phanachet và có một con gái chung tên Prang Nuanwan Phanchet trước khi chia tay vào năm 2005.

Sau hơn chục năm chung sống, Madam Pang và chồng vẫn duy trì được sự lãng mạn trong tình yêu. Madam Pang và ông xã không ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng với những lời ngọt ngào trên trang cá nhân, nắm tay nhau mỗi khi dự sự kiện.