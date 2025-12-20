Madam Pang đeo bông tai 20.000 USD

Trong trận Việt Nam đấu với Thái Lan tối 18/12 ở sân Rajamangala, bà Pang gây chú ý trên khán đài với bộ cánh thanh lịch. Bà diện vest, để kiểu tóc buộc nửa đầu, tô điểm ruy băng thắt nơ và đôi khuyên tai Chaine d'ancre Verso (Xích neo) nổi tiếng của Hermès.

Thiết kế mang hình xích neo bằng vàng hồng được sản xuất tại Pháp. Bông tai nhấn bằng hạt gốm đen và nạm 101 viên kim cương với tổng trọng lượng 1,46 carat, giá 20.000 USD (526 triệu đồng).

Madam Pang nói "đau lòng" khi Thái Lan thua Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 33 tại Bangkok, Thái Lan, tối 18/12. Ảnh: Thairath

Chaine d'ancre Verso được lấy cảm hứng từ những chiếc xích dùng để neo tàu thuyền trên bờ biển Normandy năm 1937. Năm 1938, Hermès đã chế tác chiếc vòng tay Chaine d'ancre đầu tiên bằng bạc mang hình này, đánh dấu sự ra đời của thiết kế biểu tượng. Họa tiết xích neo tượng trưng cho sự cân bằng giữa tính thực tế và vẻ đẹp - triết lý cốt lõi của Hermès. Chúng trở thành nguồn cảm hứng vô tận, được biến tấu qua nhiều chất liệu và hình dáng khác nhau, bao gồm cả bông tai.

Cụm từ "Verso" trong tên Chaine d'ancre Verso có nghĩa là hai mặt, thể hiện sự tinh tế, các mắt xích được xử lý kỳ công như mài bóng, tròn, xoắn, mang lại vẻ ngoài vừa thể thao vừa sang trọng.

Đôi khuyên tai Xích neo nổi tiếng của Hermès. Ảnh: Hermès

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan có bộ sưu tập trang sức đắt đỏ. Ngoài Hermès, bà đeo nhiều phụ kiện của Dior, Cartier, Bulgari. Phong cách yêu thích của bà là thiết kế đính đá quý, kích thước lớn tạo vẻ ấn tượng, hình dáng đa dạng và phức tạp đòi hỏi tay nghề xử lý. Bà cũng nổi tiếng với bộ sưu tập túi xa xỉ của Hermès, trong đó có nhiều mẫu quý hiếm như Birkin Faubourg, Himalaya Birkin.

Madam Pang (tên thật: Nualphan Lamsam) là gương mặt quen thuộc và có đóng góp to lớn vào sự phát triển của bóng đá Thái Lan gần một thập niên qua. Bà chủ tịch thứ 18 trong lịch sử FAT (Liên đoàn bóng đá Thái Lan) và là phụ nữ đầu tiên giữ vai trò này.