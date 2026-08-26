Madam Pang xách túi hơn nửa tỷ đồng sang Việt Nam

Sáng 26/8, trên trang cá nhân, Madam Pang chia sẻ khoảnh khắc tạo dáng tại sân bay quốc tế Don Muang (Thái Lan) trước khi khởi hành đến Việt Nam xem chung kết ASEAN CUP 2026 diễn ra tối cùng ngày. Bà phối đồ theo phong cách năng động với crop top xanh navy kèm cardigan đồng điệu, quần đen ôm sát tôn đường cong và giày sneakers trắng "ăn gian" chiều cao. Doanh nhân 60 tuổi được khen "trẻ trung đến khó tin" khi trang điểm nhẹ và thả tóc suôn tự nhiên, tôn nhan sắc ít lão hóa.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tiết chế trang sức và hoàn thiện vẻ ngoài bằng túi Hermes Birkin - tuyên ngôn của giới thượng lưu, có giá từ 25.000 USD (hơn 650 triệu đồng) cho chất liệu da trơn.

Madam Pang là một trong những "tay chơi" Hermes nổi danh thế giới với bộ sưu tập hàng trăm thiết kế xa xỉ. Năm ngoái, bà được ghi nhận là nhân vật hiếm hoi tại châu Á "săn" đủ 5 mẫu Faubourg Birkin quý hiếm, tổng giá trị khoảng 1,3 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).

Madam Pang ở sân bay Don Muang (Thái Lan) trước khi tới Việt Nam hôm 26/8. Ảnh: FBNV

Hôm 22/8, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở ASEAN Cup 2026 sau khi thắng Thái Lan 2-0 trong chung kết lượt đi ASEAN CUP. Hai đội sẽ đá trận lượt về tại sân vận động Mỹ Đình tối nay, 26/8.

Madam Pang tên thật Nualphan Lamsam, sinh năm 1966, là hậu duệ đời thứ 5 của dòng họ Lamsam - một trong những gia tộc giàu có nhất Thái Lan. Bà tốt nghiệp ngành marketing tại Đại học Chulalongkorn danh tiếng xứ chùa vàng, sau đó lấy bằng thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston, Mỹ. Madam Pang hiện là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Muang Thai Life Assurance - một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu Thái Lan. Ngoài ra, bà giữ chức vụ trong ban giám đốc ít nhất 16 công ty với tổng giá trị khoảng ba tỷ USD, theo Thansettakij. Tài sản cá nhân của bà và chồng - đại tá cảnh sát Narat Sawettanan - ước tính vài trăm triệu USD.

Tháng 2/2024, Madam Pang thắng áp đảo với số phiếu bầu cao kỷ lục, tương đương 93%, để trở thành chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Bà là người phụ nữ đầu tiên ở Thái Lan và châu Á đảm nhận chức chủ tịch một liên đoàn bóng đá quốc gia. Trước đó, Madam Pang giữ vai trò trưởng đoàn bóng đá Thái Lan từ tháng 8/2021 đến 1/2024. Thời gian này, bà chi khoảng 60 triệu baht (hơn 45 tỷ đồng) để thưởng các đội tuyển Thái Lan khi tham gia những giải đấu khu vực và châu lục. Nữ doanh nhân góp phần giúp tuyển Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup liên tiếp hai năm 2021 và 2022.