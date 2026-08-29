Bố mẹ đặt tên con là Đình Bắc sau chung kết ASEAN Cup 2026

Vợ chồng anh Trần Đức Nam và chị Hoàng Phương Thúy, cùng sinh năm 1991, đã nghĩ tên cho con thứ ba từ khi biết em bé là con trai nhưng chưa tìm được cái tên khiến cả hai cùng ưng ý.

Ngày 26/8, sau khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, Nguyễn Đình Bắc được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026, vợ chồng anh Nam chốt tên con trai là Trần Đình Bắc. Điều đặc biệt, bé đã chào đời lúc 10h34 ngày 24/8, hai ngày trước trận chung kết lượt về, nhưng khi đó vẫn chưa có tên.

Con trai thứ ba của anh Nam tên Trần Đình Bắc. Ảnh: NVCC

Hai con trước của anh chị là Trần Hoàng Thảo Nhi, sinh năm 2017, và Trần Sỹ Nguyên, sinh năm 2019. Tên của mỗi bé cũng gắn với sở thích hoặc một kỷ niệm riêng của bố mẹ. Hoàng Thảo Nhi có biệt danh Nắng vì thời điểm đó hai vợ chồng từng đi xem bộ phim Nắng của Trấn Thành. Còn tên Sỹ Nguyên được anh Nam đặt theo nhân vật Bàng Sĩ Nguyên trong Tam Quốc.

Với con trai thứ ba, gia đình thống nhất để anh Nam quyết định tên.

"Thật ra hai vợ chồng nghĩ tên cho con rất lâu rồi nhưng chưa tìm được tên nào ưng ý. Đến lúc xem ASEAN Cup thì mới nghĩ ra cách này", anh Nam nói.

Anh không phải người thường xuyên chơi bóng đá nhưng thích xem các trận đấu. Mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu, cả nhà gần như đều ngồi xem cùng nhau.

ASEAN Cup 2026 cũng vậy. Trước trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 26/8, hai vợ chồng đùa rằng nếu một cầu thủ Việt Nam ghi bàn ấn tượng, họ sẽ lấy tên người đó đặt cho con trai. Anh Nam khi ấy nghĩ đến những cái tên như Trần Xuân Son, Trần Hoàng Hên, Trần Đình Bắc và Trần Hoàng Đức.

Tuy nhiên, Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 và không có cầu thủ Việt Nam nào ghi bàn.

"Thôi thì đổi chiến thuật: Cầu thủ Việt Nam nào xuất sắc nhất giải, tôi lấy tên đặt cho con", anh Nam kể.

Tên của các con anh Nam gắn với sở thích hoặc một kỷ niệm riêng của bố mẹ. Ảnh: NVCC

Với anh, đặt tên con theo Đình Bắc không chỉ vì tiền đạo này được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải mà còn là cách gia đình lưu lại kỷ niệm về thời điểm con trai chào đời.

Anh Nam cho biết sau này sẽ cho con làm quen với bóng đá từ nhỏ và hy vọng thế hệ cầu thủ sinh trong những năm 2020 có thể đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn trên đấu trường thế giới.

"Biết đâu lứa 202x này sẽ lên ngôi vô địch World Cup để người ta được nhắc đến cái tên Đình Bắc", anh nói.

Câu chuyện của anh Nam thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác sau khi anh chia sẻ trên mạng xã hội ngày 27/8. Đình Bắc biết chuyện khi lướt mạng xã hội vào trưa 27/8.

Tiền đạo sinh năm 2004 cho biết anh khá bất ngờ khi biết một gia đình đặt tên con theo mình, đồng thời thấy vui vì nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ. Anh nói vì còn ngại nên chưa chủ động nhắn cho người bố, nhưng gửi lời chúc em bé khỏe mạnh, lớn lên có một hành trình thuận lợi.

"Hy vọng sau này bé cũng thích bóng đá, biết đâu có ngày tôi được thấy bé đứng trong hàng ngũ đội tuyển Việt Nam", Đình Bắc nói.

Đình Bắc ăn mừng vô địch ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội tối 26/8. Ảnh: Đức Đồng

Nguyễn Đình Bắc từng bị loại khỏi lò đào tạo SLNA khi mới 14 tuổi vì không đáp ứng yêu cầu về phát triển thể chất. Sau khoảng hai năm rời xa bóng đá chuyên nghiệp, anh gia nhập Quảng Nam năm 2019 và ra mắt đội một vào năm 2023.

Ở tuổi 19, Đình Bắc được HLV Philippe Troussier triệu tập lên đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup, ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Philippines rồi tiếp tục lập công vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup 2023. Sau giai đoạn thăng tiến nhanh, anh trải qua khoảng hai năm khó khăn vì chấn thương, những vấn đề trong cuộc sống và tâm lý, đồng thời bỏ lỡ ASEAN Cup 2024.

Trở lại dưới thời HLV Kim Sang-sik, Đình Bắc đá chính cả tám trận tại ASEAN Cup 2026, ghi năm bàn và có ba kiến tạo. Anh cùng Nguyễn Xuân Son chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới và được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Chuyện đặt tên con theo tên cầu thủ bóng đá cũng không quá xa lạ. Sau khi Nguyễn Anh Đức ghi bàn giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0 ở chung kết lượt về AFF Cup 2018, anh Bùi Văn Tiến ở Hà Nội quyết định đặt tên con trai là Bùi Anh Đức. Với anh Tiến, cái tên vừa thể hiện sự yêu mến tiền đạo tuyển Việt Nam, vừa lưu giữ kỷ niệm về một thời điểm đáng nhớ của bóng đá nước nhà.

Cũng trong năm 2018, một gia đình ở Quảng Bình đặt tên con trai là Bùi Tiến Dũng, trùng với tên thủ môn U23 Việt Nam. Ban đầu, vợ chồng anh Bùi Văn Long định đặt tên con là Bùi Hoàng Phúc, nhưng sau khi Tiến Dũng cản phá thành công quả phạt đền quyết định ở trận bán kết U23 châu Á, vợ anh đề xuất đổi tên để thể hiện sự hâm mộ.