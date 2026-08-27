Cầu thủ Thái Lan đá phản lưới nhà ở trận Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 là ai?

Tóm tắt chung: - Wanchai Jarunongkran vô tình đá phản lưới nhà ở phút 90+4, khép lại trận Chung kết lượt về với tỉ số hòa 2-2 và giúp ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. - Cầu thủ sinh năm 1996 xuất phát từ lò đào tạo trẻ Osotspa, có mức giá chuyển nhượng hiện tại khoảng 300.000 Euro (hơn 9 tỷ đồng). - Wanchai được bố truyền niềm đam mê bóng đá từ nhỏ và có hành động đẹp khi dành trọn khoản lương đầu tiên tặng ban huấn luyện. - Vẻ ngoài điển trai, nam tính cùng vóc dáng săn chắc giúp hậu vệ này thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội ngay sau trận Chung kết.

Trận Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 khép lại với kịch bản đầy cảm xúc dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhờ tổng điểm hai lượt là 4-2, ĐT Việt Nam bảo toàn ngôi vương kể từ mùa giải 2024, nâng tổng thành tích vô địch của giải đấu này lên con số 4. Đồng thời, cái tên Wanchai Jarunongkran cũng bất ngờ gây sốt, khi chàng cầu thủ ĐT Thái Lan vừa ghi bàn nhưng cũng vừa đá phản lưới nhà, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam lên bục vinh quang.

Vậy Wanchai Jarunongkran là ai, có năng lực ra sao trong đội tuyển Thái Lan để có mặt tại ASEAN Cup 2026 năm nay?

Hành trình sự nghiệp đặc biệt của hậu vệ sinh năm 1996

Trải qua khoảnh khắc định mệnh trên sân cỏ ASEAN Cup 2026, thông tin về Wanchai Jarunongkran nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm hàng đầu. Cầu thủ sinh năm 1996 này sở hữu một con đường phát triển sự nghiệp khá khác biệt so với phần lớn các đồng nghiệp tại Thái Lan.

Không theo học tại các trường thể thao chuyên nghiệp, hay qua các đợt tuyển chọn bài bản từ nhỏ, Wanchai đến với từ năm 12 tuổi tại lò đào tạo trẻ Osotspa trong một kỳ nghỉ hè. Môi trường này đã đặt những gạch nối đầu tiên cho sự nghiệp của anh. Đáng chú ý, khi nhận khoản tiền lương đầu tiên trong đời cầu thủ là 8.000 Baht (tương đương khoảng 6,3 triệu đồng), Wanchai đã quyết định tặng toàn bộ số tiền này cho các thành viên trong ban huấn luyện như một lời tri ân sâu sắc.

Về mặt chuyên môn, Wanchai không cố định ở một vị trí ngay từ đầu. Anh từng thử sức qua nhiều vị trí trên hàng công và tuyến giữa như tiền vệ cánh trái, tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Phải đến năm cuối cấp 3, anh mới chính thức chuyển xuống thi đấu ở vị trí hậu vệ trái.

Đến năm 2016, Wanchai bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp và được triệu tập lên ĐT Quốc gia Thái Lan vào năm 2017. Qua thời gian khẳng định bản thân, anh đã vươn lên trở thành nhân tố sáng giá.

Theo thống kê từ trang chuyển nhượng Transfermarkt, Wanchai Jarunongkran hiện được định giá khoảng 300.000 Euro (tương đương 9,1 tỷ đồng).

Cuộc sống đời thường và sức hút trên mạng xã hội

Đằng sau sự nghiệp bóng đá, Wanchai Jarunongkran có một gia đình kiểu mẫu và ấm áp. Anh là con trai duy nhất trong gia đình và có một chị gái. Gia đình anh có gốc Hoa, và biệt danh "Chai" của anh cũng bắt nguồn từ một câu chúc năm mới bằng tiếng Trung. Trong gia đình, người truyền lửa và trực tiếp dạy anh những bài tập bóng đá đầu tiên chính là cha anh, một người vốn không phải cầu thủ chuyên nghiệp.

Chưa kể, Wanchai còn thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhờ ngoại hình nổi bật. Cầu thủ người Thái Lan sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, lông mày đậm cùng làn da rám nắng khỏe khoắn.

Ngoài hình ảnh luyện tập hay thi đấu của bản thân, Wanchai cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên cạnh gia đình, thú cưng trên mạng xã hội. Ngay sau khi trận Chung kết ASEAN Cup 2026 khép lại, cổ động viên từ cả Việt Nam lẫn Thái Lan đã tràn vào tài khoản Instagram của anh để bình luận, bàn tán về "sai lầm" của chàng cầu thủ ở giây phút quyết định trận Chung kết.