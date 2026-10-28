Nhan sắc khuynh đảo một thời của Diễm Hương

Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm chia sẻ loạt ảnh chân dung của Diễm Hương trích từ kho lưu trữ báo Màn ảnh sân khấu. Bộ ảnh do các nhiếp ảnh gia nổi tiếng đương thời Đoàn Minh Tuấn và Hữu Tuấn thực hiện bằng máy phim.

Theo nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, những bức ảnh anh chụp trước đây dù scan sang định dạng số vẫn giữ trọn kết cấu da nguyên bản, chiều sâu ánh sáng tự nhiên và thần thái của nhân vật.

Diễm Hương học khóa 1, Đại học Điện ảnh TP HCM (nay là trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM) cùng diễn viên Thanh Huyền, Vân Anh, Ngọc Hiệp.

Đạo diễn Nguyễn Đạt Phi, bạn học thời trẻ, nhớ Diễm Hương điệu đà, tính cách hiền lành. Diện mạo thanh thoát của diễn viên tạo được thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Diễm Hương vào nghề từ thuở đôi mươi. Chị nhanh chóng gây tiếng vang qua các vai phụ đầu tay trong Con gái ông thứ trưởng, Tình xa, được nhiều đạo diễn tên tuổi đương thời chú ý. Cặp Lý Hùng - Diễm Hương bắt đầu nổi tiếng từ Phạm Công - Cúc Hoa do Lưu Bạch Đàn đạo diễn, phát hành năm 1989. Phim chuyển thể từ truyện cùng tên, xoay quanh chuyện tình vượt cõi âm dương của vợ chồng Phạm Công - Cúc Hoa. Tác phẩm mở ra sự nghiệp điện ảnh cho Diễm Hương với loạt vai chính trong Kiều Nguyệt Nga, Tấm Cám.

Những năm 1990, chị là mỹ nhân ảnh lịch bên các người đẹp như Việt Trinh, Y Phụng.

Năm 1993, Lý Hùng, Diễm Hương tiếp tục đóng chung phim Nước mắt học trò của đạo diễn Lý Sơn. Phim xoay quanh những vui buồn của lứa tuổi học trò và ngã rẽ khác nhau của họ khi rời ghế nhà trường.

Sau khi thành công với loạt phim ăn khách, Diễm Hương lập gia đình, sinh con và sang nước ngoài định cư, từ giã nghệ thuật.

Hiện Diễm Hương sống cùng gia đình tại Mỹ, con cái đều đã trưởng thành. Cựu diễn viên thấy cuộc sống viên mãn, không có ý định trở lại với phim ảnh. Năm ngoái chị về nước thăm bạn bè, người thân, tái ngộ diễn viên Thiệu Ánh Dương (giữa) và Thanh Huyền (trái).