Các mỹ nhân thập niên 1990 trong tà áo trắng mùa tựu trường

Nhân dịp năm học mới, nhà báo, đạo diễn Lê Quang Thanh Tâm chia sẻ loạt ảnh thời thanh xuân của các mỹ nhân Việt do nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn thực hiện, từng xuất hiện trên chuyên mục "Áo trắng ngày tựu trường" của báo Màn ảnh sân khấu. Các hình ảnh này đều được lưu giữ trên phim gốc trước khi scan lại gần đây và lưu trữ trên đĩa cứng.

Lúc còn là sinh viên, Diễm Hương nổi tiếng trong Đại học Điện ảnh TP HCM (nay là trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM) nhờ sớm thành công với diễn xuất qua các vai phụ trong Con gái ông Thứ trưởng, Tình xa.

Lúc đó, Đoàn Minh Tuấn chơi thân với Diễm Hương nên thực hiện nhiều bộ ảnh lịch cho mỹ nhân. Theo anh, diễn viên có nét đẹp nhẹ nhàng, thanh tú.

Cặp Lý Hùng - Diễm Hương bắt đầu nổi tiếng khi đóng Phạm Công - Cúc Hoa do Lưu Bạch Đàn đạo diễn, phát hành năm 1989. Tác phẩm mở ra sự nghiệp điện ảnh cho Diễm Hương với loạt vai chính trong Kiều Nguyệt Nga, Tấm Cám. Những năm 1990, chị còn là mỹ nhân ảnh lịch bên các người đẹp như Việt Trinh, Y Phụng. Năm 1993, Lý Hùng, Diễm Hương tiếp tục đóng chung phim Nước mắt học trò của đạo diễn Lý Sơn. Sau khi thành công với loạt phim ăn khách, Diễm Hương lập gia đình, sinh con và sang nước ngoài định cư, từ giã nghệ thuật.

Vẻ đẹp của Lý Thu Thảo từng được giới nhiếp ảnh, điện ảnh săn đón ở thập niên 1990. Sau khi đoạt vương miện Hoa hậu TP HCM 1989, người đẹp tham gia các phim Sau những giấc mơ hồng, Cổ tích 17, Ngọc trong đá. Năm 2000, hoa hậu sang Mỹ định cư và rời showbiz.

Việt Trinh trong tà áo dài. Chị là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990 với các bộ phim như Ngọc trong đá, Xương rồng đen, Người đẹp Tây Đô. Gặp nhiều sóng gió tình cảm và cuộc sống, nghệ sĩ rút khỏi làng giải trí một thời gian. Năm 2010, chị trở lại hoạt động nghệ thuật và thử sức vai trò đạo diễn, hợp tác biên kịch Châu Thổ làm một số phim trong đó có Trở về gồm ba phần và phim điện ảnh Trót yêu (2015).

Năm 2022, Việt Trinh quyết định giải nghệ, rút khỏi màn ảnh sau hơn 30 năm đóng phim. Chị không còn xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Thi thoảng diễn viên thực hiện những chương trình thiện nguyện. Năm 2024, Việt Trinh kết hợp biên kịch Châu Thổ làm chương trình 24 giờ gieo hạt yêu thương, phát trên YouTube chia sẻ về lối sống tích cực.

Võ Sông Hương sinh tại Tiền Giang (nay là Đồng Tháp). Năm 1994, sau khi tham gia cuộc thi Duyên dáng Sinh viên TP HCM, nét đẹp mộc mạc đậm chất Nam Bộ của nữ sinh viên khoa Văn giúp chị lọt vào "mắt xanh" của những nhà làm phim.

Diễn viên từng đóng phim Tôi và em, Bông hoa rừng Sác, Sóng gió đời người, Không thể rẽ trái, Mặt trời đêm, Người đẹp Tây Đô. Đầu những năm 2000, bộ phim Dòng đời của đạo diễn Lê Cung Bắc đưa tên tuổi Võ Sông Hương lên nấc thang mới. Vai diễn này chạm đến trái tim khán giả, giúp chị giành giải "Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất".

Hiện người đẹp không còn hoạt động giải trí, chuyển sang làm công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Y Phụng thời ấy mang vẻ đẹp tươi tắn và hiện đại. Theo nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, mái tóc ngắn, đôi môi mọng, tập vở trên tay và tà áo dài trắng tạo nên hình ảnh một cô gái vừa nữ tính vừa có cá tính mạnh.

Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh năm 1979 tại TP HCM. Chị là con gái của cặp nghệ sĩ cải lương Minh Phụng, Kiều Tiên. Năm 15 tuổi, chị bắt đầu được chú ý trên sân khấu ca nhạc khi cover các ca khúc nhạc ngoại. Với điện ảnh, Y Phụng nổi tiếng khi đóng cặp Lý Hùng trong nhiều bộ phim như Riêng chỉ có anh, Đời vũ nữ, Bên dòng sông Trẹm. Diễn viên được ví là "quả bom sexy" của làng điện ảnh Việt thời đó.

Y Phụng từng hẹn hò diễn viên Lý Hùng và chia tay. Năm 2005, chị có gia đình, sang Mỹ định cư. Năm 2016, diễn viên kết hôn lần hai và sinh con ở tuổi gần 40.