Nâng hông một chân: Bài tập tăng cường sức mạnh cơ mông

Cơ mông giữ vai trò quan trọng trong việc tạo lực cho hông và ổn định cơ thể khi vận động. Duy trì sức mạnh nhóm cơ này góp phần hỗ trợ khả năng giữ thăng bằng, kiểm soát tư thế và thực hiện các hoạt động hằng ngày. Đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, tập luyện sức mạnh cơ mông là một phần cần thiết để duy trì khả năng vận động.

Theo BS. Nguyễn Trọng Thủy (nguyên bác sĩ Đội tuyển bóng đá nam quốc gia và U23 Việt Nam), nâng hông một chân (single-leg glute bridge) là bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể, có thể thực hiện tại nhà mà không cần thiết bị chuyên dụng. So với động tác nâng hông bằng hai chân, biến thể này yêu cầu một chân đảm nhiệm phần lớn lực nâng, đồng thời các cơ quanh hông và thân mình phối hợp để giữ cơ thể ổn định.

Bài tập chủ yếu tác động đến cơ mông lớn, nhóm cơ thực hiện động tác duỗi hông. Cơ gân kheo hỗ trợ chuyển động, trong khi các cơ vùng bụng tham gia ổn định thân mình. Do chỉ có một chân trụ, người tập cần kiểm soát tốt chuyển động của hông và giữ vùng chậu cân bằng trong suốt động tác.

Dưới đây là lợi ích và cách tập:

1. Cách tập nâng hông một chân

Bài tập nâng hông một chân chủ yếu tác động đến cơ mông lớn, nhóm cơ thực hiện động tác duỗi hông. Ảnh: AI.

Người mới tập nên bắt đầu bằng động tác nâng hông với hai chân trụ trên sàn. Khi đã có thể nâng và hạ hông có kiểm soát, không xuất hiện đau và không ưỡn lưng quá mức, người tập có thể chuyển sang phiên bản một chân.

Cách thực hiện:

- Nằm ngửa trên thảm, hai tay đặt dọc theo thân, lòng bàn tay hướng xuống.

- Gập hai đầu gối, đặt hai bàn chân trên sàn, rộng bằng hông; điều chỉnh vị trí bàn chân sao cho có thể đạp sàn chắc chắn.

- Siết nhẹ cơ bụng, giữ cột sống ở tư thế tự nhiên, nhấc một chân khỏi sàn và duỗi chân ra trước, giữ chân còn lại làm trụ.

- Dồn lực qua bàn chân trụ, siết cơ mông và từ từ nâng hông khỏi sàn.

- Nâng hông đến khi thân mình và đùi chân trụ gần tạo thành một đường thẳng giữ hai bên xương chậu cân bằng, tránh xoay hoặc nghiêng hông.

- Giữ tư thế trong khoảng 1-2 giây nếu vẫn duy trì được kỹ thuật, sau đó từ từ hạ hông xuống.

- Hoàn thành số lần lặp đã chọn rồi đổi chân.

Lưu ý, trong suốt động tác, người tập cần duy trì nhịp thở đều, tránh nín thở hoặc dùng lực giật cục. Không cần cố nâng hông lên cao nhất có thể; nên dừng ở độ cao vẫn giữ được lưng và vùng chậu ổn định.

Người mới có thể bắt đầu với 1-2 hiệp, mỗi hiệp 6-10 lần cho từng bên. Đây là mức khởi đầu tham khảo, cần điều chỉnh theo thể lực và khả năng thực hiện. Nếu chưa giữ được hông cân bằng, nên tiếp tục tập nâng hông bằng hai chân trước khi chuyển sang biến thể khó hơn.

2. Lợi ích khi tập nâng hông một chân

So với phiên bản nâng hông bằng hai chân, biến thể một chân làm tăng yêu cầu về sức mạnh và khả năng phối hợp của cơ thể. Khi thực hiện đúng kỹ thuật, bài tập mang lại một số lợi ích sau:

- Rèn luyện sức mạnh cơ mông: Cơ mông lớn tạo lực chính để nâng hông khỏi mặt sàn. Tập luyện đều đặn với mức độ phù hợp có thể góp phần cải thiện sức mạnh nhóm cơ này. Tuy nhiên, mức tăng sức mạnh và khối lượng cơ còn phụ thuộc vào tổng chương trình tập, mức tải, dinh dưỡng và thời gian phục hồi.

- Tăng khả năng kiểm soát vùng chậu: Khi chỉ có một chân trụ, người tập cần phối hợp các cơ quanh hông và thân mình để hạn chế tình trạng xương chậu nghiêng hoặc xoay. Đây là yêu cầu quan trọng của bài tập, đồng thời giúp người tập rèn luyện khả năng kiểm soát tư thế trong quá trình vận động.

- Phối hợp các nhóm cơ vùng hông và thân mình: Bên cạnh cơ mông lớn, cơ gân kheo hỗ trợ động tác duỗi hông, còn các cơ vùng bụng tham gia ổn định thân mình. Mức độ hoạt động của từng nhóm cơ có thể thay đổi tùy vị trí đặt chân, góc gập gối và cách thực hiện.

Nâng hông một chân có thể được đưa vào chương trình rèn luyện sức mạnh vùng hông hoặc sử dụng làm bài tập bổ trợ trong một số chương trình phục hồi chức năng khi có chỉ định phù hợp. Tuy nhiên, BS. Nguyễn Trọng Thủy lưu ý, không nên xem đây là phương pháp điều trị đau lưng dưới hoặc khẳng định bài tập có thể ngăn ngừa chấn thương. Người đang bị đau lưng cần được đánh giá nguyên nhân và lựa chọn bài tập phù hợp với tình trạng cụ thể.

3. Những lỗi cần tránh khi tập

Một số lỗi kỹ thuật có thể khiến người tập khó phát huy tác dụng của bài tập, đồng thời làm tăng áp lực không cần thiết lên vùng lưng dưới.

- Ưỡn lưng để nâng hông cao hơn: Khi cố đưa hông lên quá mức, người tập có thể tăng độ ưỡn của cột sống thắt lưng thay vì duy trì chuyển động có kiểm soát ở khớp hông. Cách khắc phục là siết nhẹ cơ bụng, giữ lưng ở tư thế tự nhiên và dừng nâng khi không thể duy trì kỹ thuật.

- Để hông nghiêng hoặc xoay: Nếu một bên xương chậu hạ thấp hoặc xoay trong lúc nâng, người tập cần giảm độ khó; hãy thực hiện chậm hơn, giảm số lần lặp hoặc quay lại phiên bản hai chân cho đến khi kiểm soát tốt động tác.

- Đặt chân trụ không phù hợp: Vị trí bàn chân ảnh hưởng đến cảm giác vận động và mức độ tham gia của cơ mông, cơ gân kheo. Nếu thường xuyên bị chuột rút ở mặt sau đùi, hãy dừng lại, điều chỉnh vị trí bàn chân và giảm độ khó. Không nên cố hoàn thành số lần đã đặt ra khi xuất hiện đau hoặc chuột rút.

- Tăng độ khó quá sớm: Không cần thêm tạ hoặc kê chân lên bục cao khi chưa thành thạo động tác cơ bản. Việc tăng độ khó quá sớm có thể khiến người tập khó giữ thăng bằng và kiểm soát vùng chậu, chỉ nên tăng mức độ thử thách khi đã thực hiện chắc chắn phiên bản hiện tại.

Người tập có thể tiến bộ bằng cách tăng dần số lần lặp trong phạm vi phù hợp, kiểm soát tốt hơn cả pha nâng và hạ hoặc tăng nhẹ lực cản khi đã thành thạo. Không nhất thiết phải tăng mức tạ ở mỗi buổi tập. Nếu xuất hiện đau nhói, đau lưng tăng lên hoặc các triệu chứng bất thường, cần dừng tập. Người có bệnh lý cơ xương khớp, đang phục hồi sau chấn thương hoặc bị đau lưng kéo dài nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi áp dụng biến thể một chân.