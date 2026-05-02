"Người đẹp Tây Đô" và chuyện chưa kể về "Nữ hoàng ảnh lịch" là đệ nhất mỹ nhân nhiều năm không ai sánh bằng

Người đẹp Tây Đô chia sẻ, đã nhiều năm trôi qua nhưng sức hút của diễn viên Diễm Hương vẫn luôn “rất nóng”. Theo cô, đến nay vẫn có rất nhiều khán giả nhắn tin hỏi về đàn chị, thậm chí mỗi ngày có hàng chục người nhắc lại những kỷ niệm, hình ảnh của Diễm Hương.

Việt Trinh và Diễm Hương thời trẻ. Ảnh: FBNV

Nhớ lại thời mới vào nghề, Việt Trinh cho biết cô có rất nhiều kỷ niệm với Diễm Hương vì hai chị em từng đóng chung khá nhiều phim. Một trong những ký ức đầu tiên là khi cô nhìn thấy tấm ảnh lịch của Diễm Hương sau vai diễn trong “Phạm Công – Cúc Hoa”. Khi ấy, hình ảnh một nữ diễn viên với mái tóc dài, nhan sắc dịu dàng đã khiến cô vô cùng ấn tượng. Việt Trinh thừa nhận, thời còn là học sinh trung học Trường Đai học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, cô đã từng ước mơ một ngày nào đó được đóng phim và đặc biệt là được diễn chung với Diễm Hương.

Sau này, khi bước vào nghề, Việt Trinh có cơ hội tham gia diễn xuất trong nhiều dự án cùng các diễn viên nổi tiếng Lý Hùng, Lê Tuấn Anh… Trong đó, Diễm Hương là một trong những đàn chị mà cô luôn ngưỡng mộ. Cô kể, thời điểm đó các đạo diễn thường đi tìm gương mặt mới tại trường quay, và cô từng được mời đóng vai quần chúng, thậm chí chỉ là những vai rất nhỏ.

Việt Trinh hài hước nhớ lại, có thời điểm cô thường được xếp đứng gần các vai chính vì “có gương mặt ăn ảnh”, thậm chí trong lớp còn gọi vui là “quần chúng chính” hay chuyên đóng vai tỳ nữ. Lần đầu tiên được đứng chung cảnh với Diễm Hương, cô đóng vai tỳ nữ trong một phân đoạn công chúa. Khi ấy, cô vừa làm nhiệm vụ quạt cho công chúa vừa không giấu được sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của đàn chị.

Việt Trinh và Diễm Hương thời hoàng kim. Ảnh: TL

Sau này, Việt Trinh tiếp tục có cơ hội đóng chung với Diễm Hương trong phim “Nước mắt học trò”. Cô nhận xét, trên phim trường Diễm Hương hiền lành, nhẹ nhàng, dễ thương, hoàn toàn khác với sự rực rỡ trên màn ảnh. Đặc biệt, nữ diễn viên chưa từng gây xích mích hay tỏ ra khó chịu với bất kỳ ai trong đoàn.

Việt Trinh cũng khẳng định giữa cô và Diễm Hương không hề có sự ganh đua như nhiều người từng nghĩ. Thời điểm đó, mỗi người đều có một nét đẹp riêng, và khán giả yêu thích ai thì dành tình cảm cho người đó. Bản thân cô không hề cảm thấy ganh tị, mà ngược lại còn rất ngưỡng mộ vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút của Diễm Hương.

Nhìn lại, Việt Trinh cho rằng Diễm Hương sở hữu một nét đẹp rất riêng, vừa dịu dàng vừa ăn ảnh, đặc biệt là đôi mắt có biểu cảm rất lạ và khả năng diễn xuất bằng ánh mắt rất tốt. Theo cô, đó là điều khiến Diễm Hương trở thành một biểu tượng khó thay thế của điện ảnh Việt một thời.

Diễm Hương thời trẻ. Ảnh: TL

“Nữ hoàng điện ảnh” Diễm Hương là "đệ nhất mỹ nhân" khó ai sánh

Diễm Hương tên đầy đủ là Ngô Thị Diễm Hương sinh năm 1970 tại TP.HCM. Cô là một hiện tượng của làng điện ảnh Việt những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Nữ diễn viên được xếp vào hàng đệ nhất mỹ nhân khó ai sánh bằng vì sở hữu nhan sắc “cực phẩm” và tài năng diễn xuất đặc biệt.

Ở thời điểm dòng “phim mì ăn liền” (phim thị trường) nở rộ, nét đẹp trong trẻo, dịu dàng và nữ tính của Diễm Hương khiến không chỉ khán giả mà ngay cả các đồng nghiệp thời đó cũng phải ngưỡng mộ.

Thời đó, những bộ phim Diễm Hương từng tham gia đều lập doanh thu kỷ lục cho nhà sản xuất. Một số tác phẩm nổi bật của cô phải kể đến như Phạm Công - Cúc Hoa, Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, Nước Mắt học Trò, Mùa sầu riêng...

Để nhận được cái gật đầu của Diễm Hương cũng không hề dễ, được biết thời đó cát-xê mỗi bộ phim mà cô tham gia lên tới hơn 10 cây vàng. Dĩ nhiên điều các nhà sản xuất nhận lại cũng hoàn toàn xứng đáng, khi hầu hết những bộ phim có Diễm Dương góp mặt đều thắng lớn ngoài phòng vé, trở thành tác phẩm kinh điển của dòng phim mì ăn liền thời bấy giờ.

Sau năm 1997, khi đang ở độ rực rỡ về nhan sắc và danh tiếng, Diễm Hương lặng lẽ rút lui rồi giải nghệ khiến bao khán giả tiếc nuối. Bộ phim cuối cùng cô tham gia là Những nẻo đường phù sa đóng cùng Diễm My, Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương...

Ở thời kỳ đỉnh cao, Diễm Hương không chỉ được phong là “Đệ nhất mỹ nhân màn ảnh” mà còn là “Nữ hoàng ảnh lịch”. Hình ảnh của cô xuất hiện khắp nơi, từ pano, băng rôn đến lịch treo tường, vở học sinh...

Từ lâu lắm rồi, Diễm Hương không chịu tái xuất màn ảnh dù có một số lần trở về Việt Nam. Tuy nhiên, vẻ đẹp của nữ diễn viên và những vai diễn ấn tượng của cô vẫn in sâu trong ký ức nhiều người.