Hướng dẫn chăm sóc da đầu khi bị rụng tóc

1. Cách gội và chăm sóc da đầu

Rụng tóc có thể do nhiều nguyên nhân như di truyền, thay đổi nội tiết, thiếu hụt dinh dưỡng, căng thẳng hoặc bệnh lý. Bên cạnh việc điều trị theo nguyên nhân và hướng dẫn của bác sĩ khi cần thiết, chăm sóc tóc đúng cách giúp hạn chế tổn thương, gãy rụng do tác động bên ngoài.

Gội đầu theo tình trạng da đầu: Không có tần suất gội đầu cố định cho tất cả mọi người, bạn có thể gội đầu khi tóc và da đầu bết, đổ nhiều mồ hôi hoặc có bụi bẩn. Người có da đầu nhiều dầu có thể cần gội thường xuyên hơn người có da đầu khô.

Tóc rụng khi gội không đồng nghĩa với việc dầu gội làm bệnh nặng hơn. Những sợi tóc đã đến giai đoạn rụng có thể rơi ra khi gội hoặc chải. Tuy nhiên, nên dùng nước ấm vừa phải, tránh chà xát mạnh và không cào da đầu bằng móng tay khi gội đầu. Khi gội hãy dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng, xả sạch sản phẩm và thoa dầu xả lên thân, ngọn tóc nếu tóc khô xơ, dễ rối.

Rụng tóc từng mảng là bệnh lý thường liên quan đến cơ chế tự miễn. Ảnh minh họa AI.

Chải tóc nhẹ nhàng, hạn chế lực kéo: Khi chải đầu, nên dùng lược răng thưa phù hợp, gỡ rối từ ngọn tóc rồi chải dần lên trên; tránh giật mạnh, kéo căng hoặc chải tóc quá nhiều lần. Người có tóc xoăn nên gỡ rối nhẹ nhàng khi tóc còn đủ độ ẩm và có sản phẩm hỗ trợ phù hợp, thay vì cố chải thẳng khiến tóc dễ gãy.

Hạn chế nhiệt, hóa chất và buộc kiểu tóc quá chặt: Tóc tết chặt, búi cao hoặc buộc đuôi ngựa kéo căng có thể gây rụng tóc do co kéo, một tình trạng khác với rụng tóc từng mảng nhưng có thể đồng thời xuất hiện. Bạn nên chọn kiểu tóc thả lỏng, hạn chế máy sấy nhiệt cao, thuốc nhuộm và hóa chất duỗi tóc nếu tóc dễ gãy hoặc da đầu nhạy cảm; tránh bôi trực tiếp các sản phẩm tạo kiểu lên vùng da đầu đang kích ứng.

2. Lưu ý chọn dầu gội khi bị rụng tóc

- Da đầu nhạy cảm: Ưu tiên sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, ít hương liệu hoặc không hương liệu nếu dễ bị kích ứng.

- Da đầu có gàu hoặc viêm da tiết bã: Một số sản phẩm chứa ketoconazole, selenium sulfide hoặc axit salicylic có thể hữu ích. Tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu nếu da đầu đang viêm, đau hoặc kích ứng.

- Tóc khô, dễ gãy: Chọn dầu gội dịu nhẹ và dùng dầu xả ở thân, ngọn tóc để giảm ma sát, giúp tóc dễ chải hơn.

Lưu ý: Biotin, caffeine, niacinamide và các chiết xuất thực vật thường được quảng bá trong sản phẩm chăm sóc tóc. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy những thành phần này trong dầu gội có thể điều trị rụng tóc hoặc làm tóc mọc lại còn hạn chế. Dầu gội chủ yếu làm sạch da đầu và cải thiện tình trạng sợi tóc, không thay thế thuốc điều trị.

3. Những thành phần cần lưu ý trong dầu gội đầu

Không nên mặc định mọi sản phẩm chứa sulfate, paraben hoặc silicone đều có hại cho tóc. Sulfate là chất làm sạch, có thể gây khô hoặc kích ứng ở một số người, tùy công thức sản phẩm và tình trạng da đầu. Silicone giúp giảm ma sát, làm tóc mềm và dễ chải; hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy silicone trong dầu gội thông thường gây bít tắc nang tóc và dẫn đến rụng tóc. Paraben là chất bảo quản được sử dụng trong mỹ phẩm; cần đánh giá mức độ an toàn dựa trên loại chất, nồng độ và công thức sản phẩm, thay vì mặc định thành phần này có hại.

Hương liệu và một số chất bảo quản có thể gây viêm da tiếp xúc ở người nhạy cảm. Nếu da đầu xuất hiện ngứa, đỏ, rát hoặc bong tróc sau khi sử dụng dầu gội, nên ngừng sản phẩm nghi ngờ và theo dõi tình trạng da.