Ca sĩ Hàn Quốc giữ eo con kiến dù không nhịn cơm

Hwasa, thành viên nhóm nhạc MAMAMOO, gây chú ý với vòng eo thon gọn, vóc dáng săn chắc và phong cách trình diễn quyến rũ. Thay vì loại bỏ hoàn toàn tinh bột, nữ ca sĩ vẫn duy trì những món ăn quen thuộc trong thực đơn, đồng thời chú trọng nguồn protein để hỗ trợ cơ bắp.

Ca sĩ Hwasa có eo phẳng, bờ vai thanh thoát và đường nét cơ thể khỏe khoắn. Ảnh: Instagram mariahwasa

Vẫn ăn cơm, ưu tiên món giàu protein

Món ăn yêu thích của Hwasa là cơm cuốn rong biển ăn kèm ức gà. Cô thường lựa chọn ức gà chế biến theo phương pháp sous-vide. Đây là kỹ thuật làm chín thực phẩm ở nhiệt độ thấp trong thời gian được kiểm soát, giúp thịt giữ độ ẩm và mềm hơn. Theo nữ ca sĩ, ức gà chế biến theo cách này có độ mềm, dễ ăn và không bị khô như một số cách chế biến thông thường.

Cơm cung cấp carbohydrate, nguồn năng lượng quan trọng cho hoạt động hằng ngày và quá trình tập luyện. Rong biển bổ sung một số khoáng chất, trong khi ức gà cung cấp protein cần thiết để duy trì, phục hồi cơ bắp. Khi kết hợp với rau củ và các thực phẩm đa dạng khác, bữa ăn này có thể phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng. Protein còn giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ duy trì khối cơ trong quá trình giảm mỡ. Đây là yếu tố đáng chú ý với người thường xuyên vận động bởi giảm cân quá nhanh hoặc ăn thiếu chất đạm có thể khiến cơ thể mất cả cơ bắp.

Ngoài món tủ này, Hwasa duy trì thực đơn với khẩu phần cơm vừa đủ, kèm các món giàu protein và chất xơ để đảm bảo năng lượng cho các hoạt động tập luyện và biểu diễn.

Chạy bộ thường xuyên, tập PT ba buổi mỗi tuần

Bên cạnh chế độ ăn, Hwasa duy trì lịch vận động khá đều đặn. Cô tập luyện với huấn luyện viên cá nhân ba buổi mỗi tuần, đồng thời chạy bộ suốt tuần. Nữ ca sĩ cho biết việc chạy bộ giúp cô cải thiện thể lực, giải tỏa căng thẳng và tạo cảm giác tích cực trong cuộc sống. Cô thường chạy khoảng 3 km tại nhà và 7-8 km ngoài trời trong giai đoạn tập trung cải thiện vóc dáng.

Chạy bộ là hình thức vận động aerobic giúp tăng tiêu hao năng lượng, cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ giảm mỡ toàn thân. Khi duy trì đều đặn, hoạt động này có thể góp phần cải thiện thể lực và giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Việc kết hợp chạy bộ với tập luyện cùng huấn luyện viên cũng giúp đa dạng hóa hình thức vận động. Các bài tập sức mạnh có thể hỗ trợ duy trì khối cơ, cải thiện tư thế và tạo hình thể săn chắc hơn. Đây là yếu tố quan trọng nếu mục tiêu không chỉ là giảm cân mà còn cải thiện tỷ lệ cơ và mỡ.

Hwasa cho biết vẫn có cơ bắp và cảm thấy khỏe mạnh hơn nhờ duy trì tập luyện. Ảnh: Instagram mariahwasa

Ưu tiên vóc dáng khỏe mạnh thay vì chỉ giảm cân

Hwasa cho biết chú trọng cơ bắp và thể lực để đáp ứng yêu cầu biểu diễn trên sân khấu. Với công việc đòi hỏi hát, nhảy và di chuyển liên tục, việc duy trì sức bền và sức mạnh có ý nghĩa không kém ngoại hình. Cơ bắp đóng vai trò quan trọng trong vận động, chuyển hóa năng lượng và khả năng thực hiện các hoạt động hằng ngày. Khi giảm cân, tập luyện sức mạnh kết hợp với chế độ ăn đủ protein giúp hạn chế mất cơ, đồng thời hỗ trợ duy trì vóc dáng săn chắc.

Đối với phụ nữ sau tuổi 40, việc giữ cơ càng đáng quan tâm do khối cơ có xu hướng suy giảm theo tuổi tác nếu không được duy trì bằng vận động và dinh dưỡng phù hợp. Thay vì chỉ theo dõi cân nặng, có thể kết hợp đo vòng eo, đánh giá sức mạnh, khả năng vận động và mức năng lượng trong ngày để theo dõi tiến triển.

Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc, hạn chế đồ uống nhiều đường và duy trì giờ ăn tương đối ổn định cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Không có một loại thực phẩm hay bài tập đơn lẻ nào bảo đảm tạo ra vòng eo nhỏ. Kết quả phụ thuộc vào sự kết hợp của nhiều thói quen trong thời gian dài.

Ngoài các dự án cùng nhóm MAMAMOO, Hwasa tiếp tục khẳng định màu sắc cá nhân qua đĩa đơn So Cute phát hành hồi tháng 4, cho thấy sự linh hoạt khi chuyển từ hình tượng quyến rũ, mạnh mẽ sang phong cách tươi sáng, gần gũi hơn. Ảnh: Instagram mariahwasa

Hwasa, tên thật Ahn Hye-jin, sinh ngày 23/7/1995 tại Jeonju, Hàn Quốc. Cô ra mắt năm 2014 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ MAMAMOO, được chú ý nhờ giọng hát nội lực, phong cách trình diễn cá tính và hình ảnh tự tin. Năm 2019, cô phát hành đĩa đơn solo Twit, tiếp tục ghi dấu ấn với Maria năm 2020. Bên cạnh âm nhạc, Hwasa tham gia nhiều chương trình giải trí và thường chia sẻ quan điểm về hình thể, ăn uống, vận động. Cô theo đuổi phong cách biểu diễn giàu năng lượng, đồng thời duy trì hoạt động solo bên cạnh các dự án cùng MAMAMOO.