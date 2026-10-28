Mạnh Trường khen vợ trắng và thơm

Trên trang cá nhân, Phương Phạm - vợ diễn viên Mạnh Trường khoe hình ảnh tình cảm của 2 vợ chồng tại biệt thự sang chảnh. Khán giả dành lời khen cho nhan sắc của vợ nam diễn viên.

Theo chia sẻ của vợ Mạnh Trường trên trang cá nhân, thời gian gần đây, chồng thường xuyên dành cho chị những lời khen về làn da trắng sáng, mềm mại cùng hương thơm dễ chịu. Theo chị, sự thay đổi này khiến chị không khỏi thích thú, bởi trước đây ông xã không thường xuyên thể hiện sự quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

Bí quyết cho sự thay đổi của làn da lẫn mùi cơ thể của vợ Mạnh Trường đến từ việc chị thay đổi sản phẩm dưỡng da. Chị cho biết làn da của cô trước kia chưa được như hiện tại. Sau khi tìm được sản phẩm chăm sóc cơ thể phù hợp, vợ diễn viên Mạnh Trường duy trì thói quen sử dụng đều đặn hơn.

Chị nhận thấy làn da có vẻ sáng và mềm mịn hơn, đồng thời yêu thích hương thơm nhẹ nhàng lưu lại trên da. Với vợ diễn viên Mạnh Trường, việc chăm sóc bản thân không nhất thiết phải cầu kỳ, quan trọng là tìm được phương pháp phù hợp và kiên trì thực hiện.

Tuy nhiên, điều khiến chị vui hơn cả vẫn là những thay đổi tích cực trong cách chồng thể hiện tình cảm, khi anh dành nhiều lời khen vợ hơn.

Ở đời thực, vợ diễn viên Mạnh Trường ngoài chăm sóc da, cô còn tích cực diện đồ trẻ trung và làm tóc cá tính để "hack tuổi".

Nhờ vậy, dù đã trải qua 3 lần sinh nở, ở tuổi trung niên nhưng chị vẫn giữ được làn da lẫn vóc dáng căng tràn sức sống.

Mỗi lần xuất hiện bên chồng là "nam thần" VFC, Phương Phạm vẫn được khen đẹp đôi và không bị lép vế so với chồng.

Mạnh Trường là nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi bật với ngoại hình điển trai và khả năng đảm nhận nhiều dạng vai. Anh được khán giả biết đến qua các phim như: "Hương vị tình thân", "Chúng ta của 8 năm sau", "Đừng nói khi yêu"... Ngoài đời, anh có cuộc sống gia đình kín tiếng bên vợ và các con.

Ảnh: FBNV