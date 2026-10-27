Cách Charlize Theron chăm sóc cơ thể để giữ phong độ ở tuổi 51

Ở tuổi 51, Charlize Theron vẫn duy trì lịch làm việc bận rộn, trong đó có những vai diễn đòi hỏi thể lực cao. Thay vì chỉ tập trung vào việc giữ vóc dáng trẻ trung, cô chú trọng xây dựng một cơ thể khỏe, dẻo dai và đủ sức đáp ứng công việc.

Hậu trường buổi chụp hình của Charlize Theron cho tạp chí Outside Magazine, nhân dịp cô giới thiệu bộ phim sinh tồn Apex. Video: Instagram charlizeafrica

Duy trì pilates và nhiều hình thức vận động

Pilates là một trong những hình thức tập luyện được Theron duy trì trong nhiều năm. Cô tập pilates hàng tuần và bổ sung các hoạt động như leo núi. Nữ diễn viên thường dành khoảng một giờ vào buổi sáng cho việc tập gym, pilates hoặc đi bộ đường dài. Cô không thích ép bản thân phải gắn bó với một môn thể thao duy nhất mà thay đổi các hình thức vận động để giữ hứng thú.

Việc tập luyện càng được chú trọng khi Theron chuẩn bị cho các vai diễn hành động. Với bộ phim Apex, cô dành nhiều tuần rèn luyện leo núi cùng vận động viên chuyên nghiệp, đồng thời tăng cường các bài tập sức mạnh và sức bền.

Ở phụ nữ sau 50 tuổi, duy trì vận động thường xuyên không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn hỗ trợ sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng và sức khỏe xương. Vì vậy, việc kết hợp tập sức mạnh, vận động tim mạch và các bài tập cải thiện độ linh hoạt có thể thiết thực hơn chỉ tập trung vào giảm cân.

Charlize Theron khoe vẻ đẹp quyến rũ, thanh lịch trong loạt ảnh mới, nổi bật với thần thái cuốn hút và vẻ ngoài khỏe khoắn ở tuổi 51. Ảnh: Instagram charlizeafrica

Không bỏ qua kem chống nắng

Nữ diễn viên cho biết thoa kem chống nắng là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da buổi sáng, kể cả khi thời tiết nhiều mây. Quy trình của cô thường gồm làm sạch da, serum, kem dưỡng và sản phẩm chống nắng. Buổi tối, cô chú trọng làm sạch da trước khi sử dụng các sản phẩm dưỡng.

Gần đây, Theron cũng chia sẻ về việc sử dụng mặt nạ ánh sáng đỏ, một thiết bị cô yêu thích trong vài năm qua. Tuy nhiên, ánh sáng đỏ không nên được xem là giải pháp thay thế các bước chăm sóc da cơ bản. Với làn da trưởng thành, chống nắng vẫn là biện pháp quan trọng để hạn chế tác động của tia cực tím, vốn có liên quan đến lão hóa sớm và tổn thương da.

Ăn uống lành mạnh, ngủ đủ

Ngôi sao phim Apex không theo đuổi hình ảnh gầy bằng mọi giá. Cô nhấn mạnh việc ăn uống lành mạnh, ngủ đủ và hạn chế rượu. Nữ diễn viên cho biết thường sử dụng rau xanh, salad, nước ép và các thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Cô cũng nhận thấy cơ thể và diện mạo có sự khác biệt khi ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đầy đủ.

Với phụ nữ trung niên, khi tốc độ trao đổi chất thay đổi và khối cơ có xu hướng suy giảm theo tuổi, cắt giảm thức ăn quá mức không phải lựa chọn lý tưởng. Một chế độ ăn cân bằng, đủ protein, rau củ, trái cây, chất béo tốt và các vi chất cần thiết giúp cơ thể duy trì năng lượng và khối cơ.

Giấc ngủ cũng được Theron xem là một phần quan trọng của quá trình phục hồi. Với người thường xuyên tập luyện hoặc làm việc cường độ cao, ngủ đủ giúp cơ thể có thời gian phục hồi sau vận động và giảm cảm giác mệt mỏi.

Dành thời gian cho bản thân

Bên cạnh tập luyện và chăm sóc da, Theron chú trọng việc tạo khoảng thời gian riêng trong lịch trình bận rộn. Massage, tắm nước nóng hay đi bộ một mình là những hoạt động giúp cô thư giãn. Khi bước sang tuổi 50, cô cũng nói nhiều hơn về việc chấp nhận quá trình lão hóa thay vì cố gắng chống lại mọi thay đổi của thời gian. Quan điểm này thể hiện sự thay đổi trong cách Theron nhìn nhận vẻ đẹp. Thay vì cố giữ hình ảnh giống thời trẻ, cô tập trung vào cảm giác khỏe mạnh, khả năng vận động và sự cân bằng trong cuộc sống.

Ở tuổi 51, vẻ ngoài của Theron không chỉ đến từ các sản phẩm làm đẹp hay những buổi tập cường độ cao. Đó là kết quả của nhiều thói quen được duy trì trong thời gian dài: vận động thường xuyên, bảo vệ da trước ánh nắng, ăn uống điều độ, ngủ đủ và dành thời gian phục hồi.

Nhan sắc rực rỡ như vàng của Charlize Theron. Ảnh: Dior

Charlize Theron sinh năm 1975 tại Nam Phi, sau đó chuyển đến Mỹ và phát triển sự nghiệp diễn xuất tại Hollywood. Cô nổi tiếng qua nhiều bộ phim như The Devil's Advocate, The Cider House Rules, Mad Max: Fury Road, Atomic Blonde và Bombshell. Năm 2004, Theron giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong Monster, trở thành một trong những nữ diễn viên Nam Phi thành công nhất tại Hollywood. Ngoài diễn xuất, cô còn được biết đến với khả năng thực hiện các vai hành động và thường xuyên tham gia quá trình chuẩn bị thể lực cho nhân vật. Trong những năm gần đây, Theron tiếp tục theo đuổi các dự án điện ảnh đòi hỏi sức khỏe và thể lực, đồng thời dành nhiều sự quan tâm hơn cho việc cân bằng công việc, chăm sóc bản thân và gia đình. Ở tuổi 51, cô duy trì hình ảnh một phụ nữ năng động, mạnh mẽ và không quá ám ảnh với việc phải trông trẻ hơn tuổi thật.