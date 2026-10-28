Con gái út Quyền Linh chuộng khoe chân dài với váy siêu ngắn

Trong chuyến du lịch Hàn Quốc gần đây, Hạt Dẻ (tên thật: Mai Thảo Ngọc) - con gái út của Quyền Linh - dạo phố cùng trang phục gợi cảm. Cô mặc đầm ôm body siêu ngắn, tôn đường cong cùng đôi chân dài.

Loạt ảnh được Hạt Dẻ đăng trên Instagram cá nhân thu hút hàng chục nghìn lượt thích sau ít giờ đăng tải. Hàng trăm bình luận khen ngợi vóc dáng ngày càng nuột nà của cô.

Váy siêu ngắn vốn là kiểu đồ Hạt Dẻ yêu thích. Khác với phong cách kín đáo của chị gái Lọ Lem, con gái út nhà Quyền Linh chuộng lối mặc năng động, trẻ trung, không ngại khoe đường cong cơ thể.

Chân váy cạp trễ siêu ngắn tôn làn da nâu của Hạt Dẻ.

Mini skirt được thiếu nữ kết hợp cùng các kiểu áo thun ôm body, kiểu dáng cúp ngực, trễ vai...

Hạt Dẻ khoe chân thon cùng nhiều kiểu váy 'tí hon' khi cùng gia đình đi du lịch Paris hồi tháng 6/2025.

Mỗi chuyến đi, con gái Quyền Linh đều phối trang phục không trùng lặp, dùng những chiếc váy ngắn để làm điểm nhấn cho outfit.

Hạt Dẻ trông năng động với các kiểu mốt của Gen Z trong một chuyến du lịch Hàn Quốc.

Khi đi chơi cùng bạn bè, thiếu nữ không ngại diện thiết kế nhiều khoảng hở.

Hạt Dẻ tên thật Mai Thảo Ngọc (Zoey), sinh năm 2008, vừa tốt nghiệp lớp 13 một trường quốc tế ở TP HCM hồi tháng 6. Cô thu hút chú ý với chiều cao hơn 1,7 m, nét đẹp hiện đại. Trang Instagram của Hạt Dẻ có gần 300 nghìn người theo dõi.