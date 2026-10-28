Thức uống giúp U60 Y Năng Tịnh giữ da sáng mịn

Y Năng Tịnh sinh năm 1969, nổi tiếng với vẻ ngoài trẻ trung so với tuổi thật. Nữ diễn viên từng thu hút sự chú ý khi tiết lộ cách chăm sóc cơ thể, làn da mịn màng dù đã gần chạm ngưỡng lục tuần. Theo TVBS, ngoài yếu tố di truyền, đây là kết quả của nhiều năm duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, đặc biệt là chế độ ăn uống.

Làn da ít khuyết điểm của Y Năng Tịnh ở tuổi ngũ tuần. Ảnh: Weibo

Y Năng Tịnh cho biết chú ý đến chế độ ăn uống, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, ưu tiên nguyên liệu có chỉ số đường huyết thấp và các phương pháp nấu ăn như hấp, luộc thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ. Đối với thức uống, thay vì uống sữa bò vào bữa sáng, nữ diễn viên chọn sữa đậu nành không đường và mix thêm bột collagen.

Đậu nành chứa isoflavone, một nhóm hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự estrogen. Trong khi đó, collagen là thành phần quan trọng của cấu trúc da. Tuy nhiên, hiệu quả của việc bổ sung collagen qua đường uống đối với độ đàn hồi và độ ẩm của da còn phụ thuộc vào sản phẩm, liều lượng và từng cá nhân. Việc chọn sữa đậu nành không đường cũng phù hợp với định hướng hạn chế đường bổ sung trong chế độ ăn của nữ diễn viên.

Bên cạnh sữa đậu nành, trà xanh cũng thường xuyên có mặt trong thực đơn hàng ngày của Y Năng Tịnh. Trà xanh chứa polyphenol, trong đó có catechin, những hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa. Thức uống này có thể là lựa chọn phù hợp cho người muốn giảm lượng đường nạp vào cơ thể, miễn là không thêm nhiều đường hoặc các loại phụ gia khác.

Ngoài ra, Y Năng Tịnh còn có sở thích uống đồ uống từ sữa ong chúa. Với thành phần gồm protein, axit amin, lipid, vitamin, các hợp chất hoạt tính sinh học, thức uống này được cho là có tiềm năng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và tham gia vào quá trình duy trì collagen.

Y Năng Tịnh thường được khán giả khen trẻ trung hơn tuổi.

Y Năng Tịnh sinh năm 1969 tại Đài Loan, gia nhập làng giải trí năm 1987 với vai trò ca sĩ. Sau đó, người đẹp lấn sân lĩnh vực phim ảnh và để lại ấn tượng với Hải thượng hoa, Đại Thanh hậu cung, Khúc nhạc tháng Tư, Đồng Tước đài... Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai với chồng cũ trước khi kết hôn với diễn viên Tần Hạo kém cô 10 tuổi vào năm 2015.