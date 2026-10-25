Cô gái ở Hoa hậu Việt Nam 2026 học cả Học viện Báo chí và Đại học Ngoại thương
Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, là một trong 25 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sở hữu thành tích ấn tượng khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời học song bằng tại Đại học Ngoại thương.
Sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, Nguyễn Thục Uyên Nhi gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 với vẻ đẹp thanh tú và kinh nghiệm từng đăng quang Hoa khôi Báo chí 2023. Người đẹp bước vào cuộc thi với mong muốn thử thách bản thân, tích lũy thêm kiến thức và trưởng thành qua những trải nghiệm mới.
Danh hiệu Hoa khôi Báo chí là dấu mốc đáng nhớ nhưng không khiến Uyên Nhi xem hành trình tại Hoa hậu Việt Nam là cuộc đua dễ dàng. Cô coi đây là động lực để tiếp tục rèn luyện phẩm chất, trau dồi tri thức và hoàn thiện kỹ năng, hướng đến hình ảnh người đẹp có cả nhan sắc lẫn bản lĩnh.
Uyên Nhi hái rau, nấu cơm cho các bạn nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng.
Việc làm tuy nhỏ nhưng hoa khôi báo chí cảm thấy ý nghĩa vì nó mang lại niềm vui cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Thông qua hoạt động, Uyên Nhi nhận thấy những người trẻ như cô cần nêu cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng hơn, không chỉ trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mà còn trong hành trình cuộc đời.
Lê Phương Nghi cao 1,72 m, đạt IELTS 7.5, từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Bước vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa khôi...