Hoa hậu Mai Phương sau 4 năm đăng quang: 2 lần đổi công ty, sự nghiệp mờ nhạt

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, từng đoạt danh hiệu Người đẹp nhân ái, vào Top 5 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Năm 2022, cô giành vương miện Miss World Vietnam.

Người đẹp sinh năm 1999 từng theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thời học phổ thông, Mai Phương đoạt giải Nhì (2017) và giải Ba (2018) kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, sau đó thi lấy chứng chỉ IELTS 8.0. Cô cũng là MC song ngữ cho nhiều chương trình, có khả năng chơi piano, guitar...

Hoa hậu Mai Phương đăng quang Miss World Vietnam 2022.

Đầu năm 2024, Mai Phương đại diện Việt Nam dự thi Miss World lần thứ 71 tại Ấn Độ. Dù nỗ lực hết mình và được kỳ vọng, cô chỉ dừng lại ở Top 40.

Sau khi trở về từ Miss World, Mai Phương tập trung cho việc học và ưu tiên những lịch trình cá nhân. Tháng 8/2024, Hoa hậu Mai Phương thông báo rời công ty Sen Vàng để chuyển sang đơn vị quản lý khác cùng với nhiều nghệ sĩ như Thu Phương, Phương Mỹ Chi, Lan Khuê và DTAP. Thời điểm này, cô cho biết đang có kế hoạch mới để phát triển bản thân, song song với việc học tập.

Với nhiều tài lẻ như hát, nhảy, chơi đàn, người đẹp cho biết cô muốn mang tới hình ảnh một hoa hậu đa năng.

Tháng 10/2025, cô phát hành album đầu tay A Beautiful Mess gồm 13 ca khúc với nhiều thể loại như pop, jazz, hip hop và rap. Người đẹp đầu tư dự án trong hơn một năm, hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí để học thanh nhạc, luyện vũ đạo và làm việc trong phòng thu. Tuy nhiên sản phẩm không tạo được nhiều dấu ấn.

Sau gần một năm không có quá nhiều hoạt động, người đẹp đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Trùm sò, phát hành vào tháng 4/2026. Dù được xem là bước tiến mới trong sự nghiệp, bộ phim không đạt doanh thu như kỳ vọng và vai diễn của Mai Phương cũng chưa tạo được dấu ấn nổi bật.

Sở hữu ngoại hình lẫn tài năng song sự nghiệp của Mai Phương lại kém khởi sắc.

Bước ra từ cuộc thi sắc đẹp, Mai Phương được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế như ngoại hình sáng sân khấu, khả năng vũ đạo, ngoại ngữ và tư duy giải trí hiện đại. Song cô lại thiếu định hướng để phát triển sự nghiệp.

Những ngày qua, ồn ào giữa Mai Phương và công ty quản lý cũng gây bàn tán trên mạng xã hội. Theo đó, nàng hậu thông báo kết thúc hợp tác với đơn vị quản lý sau gần 2 năm đồng hành.

Giải thích lý do chấm dứt hợp đồng quản lý với công ty chỉ vài tháng sau khi ra sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mai Phương cho biết ngoài những khoản tạm ứng nhỏ trong khoảng 6 tháng gần đây, cô chưa nhận được bất cứ khoản thanh toán nào từ đối phương. Vì thế, nàng hậu kết thúc hợp đồng để hoạt động độc lập. Từ nay, mọi công việc liên quan đến hoa hậu được cô cùng những nhân sự mới trực tiếp quản lý.

Theo Mai Phương, công ty thậm chí quy số tiền đầu tư, đào tạo, sản xuất sản phẩm thành công nợ cho cô. Hoa hậu nhấn mạnh: “Theo hợp đồng, công ty là bên đầu tư, đào tạo và sản xuất âm nhạc cho nghệ sĩ. Tất cả chi phí phát sinh trong quá trình này đều do công ty chịu trách nhiệm”.

Tranh chấp giữa Hoa hậu Mai Phương và công ty quản lý tạo ra làn sóng tranh luận.

Ngay sau đó, công ty quản lý này cũng lên tiếng phản bác. Công ty khẳng định suốt thời gian dài Mai Phương chưa tạo ra khoản thu nhập nào cho đến tháng 12/2025, cô mới có show thương mại đầu tiên. Thế nhưng, từ tháng 11/2025, công ty tạm ứng vài khoản chi phí cho nàng hậu. Công ty cho rằng căn cứ các điều khoản trong hợp đồng, việc hoa hậu chưa được hưởng thù lao là phù hợp với thỏa thuận giữa hai bên.

Mâu thuẫn ngày càng căng thẳng khi hai bên liên tục đưa ra quan điểm, tài liệu và lập luận để bảo vệ mình, khiến vụ việc nhanh chóng vượt khỏi phạm vi tranh chấp hợp đồng, trở thành cuộc đối đầu trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.