Tin vui của Phương Oanh

Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026) được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu mốc 75 năm của cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất thế giới. Mới đây, thông tin Phương Oanh được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Đối ngoại Miss World 2026 tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp. Theo đó, nàng hậu sẽ phụ trách kết nối, xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác chiến lược cho cuộc thi.

Chia sẻ về vai trò mới, người đẹp sinh năm 2003 bày tỏ niềm vinh dự và cho biết đây là một dấu mốc ý nghĩa, là động lực để cô tiếp tục nỗ lực, học hỏi. "Tôi rất vui và vinh dự khi được đồng hành cùng Miss World 2026 trong vai trò Giám đốc Đối Ngoại. Đây là một dấu mốc ý nghĩa và cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, học hỏi và cống hiến hết mình. Cảm ơn Ban Tổ chức đã tin tưởng trao cho Phương Oanh cơ hội đặc biệt này", cô nói.

Phương Oanh được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Đối ngoại Miss World 2026 tại Việt Nam.

Thực tế, trước khi đăng quang, Phương Oanh đã gây ấn tượng bởi nền tảng học vấn nổi bật. Hoa hậu tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 cùng trình độ tiếng Trung HSK 3.

Năm nay, Miss World 2026 sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ tháng 8 đến tháng 9, quy tụ hơn 100 đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Người đẹp Việt Nam tham gia cuộc thi là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Trong khi đó, Phương Oanh sẽ tham gia Miss World 2027, dự kiến diễn ra tại Tanzania vào năm sau. Đây sẽ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nàng hậu sinh năm 2003.

Nhiều khán giả đánh giá việc đảm nhận vai trò Giám đốc Đối ngoại sẽ là cơ hội đặc biệt để Phương Oanh tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế. Khoảng thời gian từ nay đến Miss World 2027 cũng được xem là "giai đoạn vàng" để cô tiếp tục hoàn thiện bản thân, nâng cao ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn, ứng xử và phát triển các dự án cộng đồng ý nghĩa.

Phương Oanh sẽ đại diện nhan sắc Việt dự thi Miss World 2027.