Chủ tịch Julia Morley trở lại Việt Nam, khảo sát địa điểm tổ chức Miss World lần thứ 73

Miss World 2026 là cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73, mùa giải đặc biệt kỷ niệm 75 năm dự kiến được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 8 sắp tới. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 120 đại diện đến từ khắp nơi trên thế giới, với hành trình kéo dài gần một tháng qua nhiều tỉnh, thành trên cả nước, góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, con người và hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sau buổi họp báo khởi động diễn ra vào giữa tháng 5, bà Julia Morley (Chủ tịch tổ chức Miss World) cùng ê-kíp quốc tế đã trở lại Việt Nam để tiếp tục công tác chuẩn bị cho cuộc thi. Trong chuyến làm việc lần này, đoàn phối hợp cùng đơn vị đăng cai tại Việt Nam tiến hành khảo sát nhiều địa điểm trọng điểm, phục vụ cho các hoạt động chính thức của Miss World dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.

Chủ tịch tổ chức Miss World Julia Morley tới Việt Nam khảo sát địa điểm. (Ảnh: BTC)

Đoàn khảo sát gồm có Chủ tịch Julia Morley và thành viên tổ chức Miss World bên cạnh Thạc sĩ Phạm Kim Dung, Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Giám đốc Vận hành Miss World tại Việt Nam – Nam vương Phạm Tuấn Ngọc, cùng Hoa hậu Phan Phương Oanh và Á hậu Lê Phương Khánh Như.

Thạc sĩ Phạm Kim Dung cho biết, việc Miss World lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam là một dấu mốc đặc biệt. Vì vậy, mọi công tác chuẩn bị, từ địa điểm tổ chức, hậu cần đến trải nghiệm dành cho thí sinh và ban tổ chức, đều được nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo một kỳ Miss World thành công, chuyên nghiệp và để lại những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

“Đây là chuyến khảo sát rất kỳ công để sắp xếp cho hành trình Miss World lần đầu tiên tại Việt Nam sau 75 năm rực rỡ. Chúng tôi mong muốn tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho hơn 100 Hoa hậu trên toàn thế giới khám phá những giá trị văn hóa, du lịch và con người Việt Nam, tôn vinh và khẳng định du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới”, Thạc sĩ Phạm Kim Dung chia sẻ.

Trong chuyến khảo sát này, ba điểm đến đã được lựa chọn để đánh giá thực tế bao gồm Hà Nội, Hải Phòng và Nha Trang.

Thủ đô Hà Nội mang ý nghĩa đặc biệt khi được công bố là điểm dừng chân đầu tiên, nơi chào đón hơn 120 cô gái hội tụ, đánh dấu mốc khởi đầu cho hành trình kéo dài một tháng tại Việt Nam. Tại đây, các thí sinh sẽ gặp gỡ, giao lưu và có cơ hội đắm mình trong vẻ đẹp văn hóa, con người cùng những giá trị truyền thống đặc sắc.

Nam vương Phạm Tuấn Ngọc, cùng Hoa hậu Phan Phương Oanh và Á hậu Lê Phương Khánh Như trong chuyến khảo sát. (Ảnh: BTC)

Trong chuyến khảo sát tại Hà Nội, bên cạnh việc đánh giá các địa điểm lưu trú và tổ chức sự kiện, Chủ tịch Julia Morley cùng các thành viên đã dành thời gian trải nghiệm các món ăn truyền thống như bánh mì, bánh cuốn, phở và tìm hiểu các câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đời sống của người Việt.

Đoàn cũng di chuyển đến thành phố cảng Hải Phòng. Nơi đây sẽ là tâm điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Miss World, nổi bật nhất là show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF).

Ngoài ra, sự kiện cũng dự kiến diễn ra tại Nha Trang - thành phố biển quốc tế năng động và là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam.

Theo BTC, hơn 120 đại diện nhan sắc đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ hội tụ tại Việt Nam từ ngày 8/8 để tham gia hành trình Miss World lần thứ 73. Sau gần một tháng với chuỗi hoạt động, trải nghiệm văn hóa và các phần thi chính thức, đêm Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 5/9.