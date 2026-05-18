Sức hút của Mai Phương Thúy sau 2 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Năm 2026 đánh dấu tròn 20 năm kể từ khi Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World và lọt top 17.

Với chiều cao 1m79, nàng hậu trở thành tâm điểm chú ý của công chúng vì vẻ đẹp đầy khỏe khoắn và cá tính.

Từ đó đến nay, Mai Phương Thúy luôn là tên tuổi hạng A của showbiz Việt, bất chấp ít hoạt động nghệ thuật.

Những năm qua, Mai Phương Thúy hầu như không có nhiều hoạt động trong showbiz Việt. Thỉnh thoảng, cô vẫn xuất hiện ở vài sự kiện nghệ thuật của bạn bè thân quen. Thậm chí, người đẹp từng chia sẻ không muốn được gọi là nghệ sĩ vì đã từ lâu ít tham gia nghệ thuật.

Sau 20 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy vẫn được xem là tường thành nhan sắc. Khi đứng chung khung hình với các mỹ nhân khác, cô vẫn nổi bật, thu hút.

Trong những năm gần đây, Mai Phương Thúy không ngần ngại đăng tải những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.

Người đẹp sinh năm 1988 được nhận xét ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Ở tuổi U40, Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vẻ ngoài tràn đầy sức sống và vóc dáng thanh mảnh.

Bên cạnh nhan sắc, Mai Phương Thúy còn sở hữu khối tài sản lớn nhờ thành công trong công việc kinh doanh. Giàu có, xinh đẹp nhưng Mai Phương Thúy rất kín tiếng chuyện đời tư. Hiện tại, nàng hậu vẫn chọn cuộc sống độc thân.

Năm 2023, Mai Phương Thúy từng tiết lộ cô đã trữ đông trứng. Theo người đẹp, việc này khiến cô yên tâm hơn khi kéo dài thời điểm kết hôn và sinh con và cô sẽ cố gắng lập gia đình sớm nhất có thể.

Theo Mai Phương Thúy, nhiều năm qua cô để danh hiệu hoa hậu lại phía sau không phải vì quên lãng, mà để học cách nhìn cuộc sống bằng những lăng kính khác. Cô muốn được là chính mình ở những phiên bản không cần hào quang, không cần khuôn mẫu.