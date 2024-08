"Hoa hậu nóng bỏng nhất nhì showbiz" Mai Phương Thúy: Sắc vóc gợi cảm ở tuổi U40

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 và là người đẹp đạt ngôi vị có chiều cao "khủng" nhất thời điểm đó - 1m79.

Trong cùng năm 2006, cô ghi danh tại Miss World và gặt hái một số thành tựu nhất định. Dù trước đó, người đẹp gặp không ít sự cố khi thất lạc hành lí, phải mặc đồ cũ tham gia một số phần thi.

Điều đáng ngạc nhiên là nhan sắc của Hoa hậu Mai Phương Thúy không hề có dấu hiệu tuổi tác mà ngày càng trở nên mặn mà và cuốn hút hơn. Gần 20 năm trôi qua, nhan sắc của người đẹp vẫn là đề tài nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Nhan sắc của người đẹp mỗi năm một khác.

Sau khi thông tin Mai Phương Thúy sắp lên xe hoa gây xôn xao truyền thông và mạng xã hội, mọi động thái của nàng hậu 8X đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Không để fan phải bàn tán lâu, mới đây, Mai Phương Thúy đã chính thức lộ diện. Trên trang cá nhân, người đẹp cập nhật ảnh selfie khoe thần thái tươi tắn, sắc vóc cuốn hút, gợi cảm.

Vẻ đẹp của Mai Phương Thúy luôn cuốn hút và gợi cảm.

Kèm theo đó, cô trích lời bài hát nổi tiếng và nội dung ám chỉ đám cưới: "He wanted a bride I was making my own name, chasing that fame. He stayed the same. All of me changed like midnight". (Tạm dịch: Anh ấy muốn tôi trở thành cô dâu tương lai, còn tôi lại mãi mê tạo dựng danh tiếng cho riêng mình, chạy theo hào quang phù phiếm. Anh ấy vẫn như vậy, chỉ có tôi là hoàn toàn thay đổi tựa lúc nửa đêm). Tuy vậy, người đẹp vẫn chưa hồi đáp rõ ràng về chuyện kết hôn.

Nếu như trước đây, Mai Phương Thúy được yêu thích bởi vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào thì hiện tại, cô lại toát lên vẻ đẹp mặn mà, đầy quyến rũ. Gương mặt của Hoa hậu Việt Nam 2006 ngày càng sắc nét, đôi mắt sâu hút hồn và thần thái tự tin, sang trọng.

Đặc biệt, vóc dáng của người đẹp cũng được cải thiện đáng kể. Cô sở hữu thân hình cân đối, gợi cảm với những đường cong quyến rũ.

Ở tuổi 36, dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Mai Phương Thúy vẫn duy trì được danh tiếng và độ "hot" khiến nhiều mỹ nhân phải mơ ước.

Cô cũng là một trong những hoa hậu giàu nhất showbiz Việt, thậm chí được mệnh danh là "bà trùm chứng khoán".

Đặc biệt, dù đã bước vào độ tuổi U40, Mai Phương Thúy vẫn đẹp gợi cảm. Có thời điểm, người đẹp tăng cân mất kiểm soát, nhưng sau đó cô sớm trở về trạng thái cân đối, lấy lại nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp.

Mai Phương Thúy xinh đẹp, rạng rỡ ở tuổi 36.

Nhiều fan còn nhận xét rằng sắc vóc Mai Phương Thúy như ngày càng quyến rũ hơn theo thời gian. Với vòng một nảy nở, đôi chân dài 1,18m nuột nà, cô vẫn xứng danh là một trong những nàng hậu nóng bỏng nhất làng giải trí Việt.

Trong nhiều năm qua, Mai Phương Thúy trung thành với hình ảnh nữ tính khi để tóc đen dài tự nhiên. Cô chọn lối trang điểm nhẹ nhàng khi tham gia các sự kiện. Người đẹp không ngần ngại khoe mặt mộc lên trang cá nhân ở tuổi 36.

