Hơn 60 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã quy tụ ở Thái Lan để cạnh tranh tại MGI All Stars mùa 2. Đây là cuộc thi dành cho các thí sinh từng tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế, đơn đăng ký bắt đầu được tiếp nhận từ tháng 6, do ông Nawat và tổ chức MGI thực hiện.

Mùa đầu tiên từng thu hút sự chú ý nhờ quy định cởi mở, cho phép các thí sinh từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế bao gồm cả phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ và phụ nữ chuyển giới cùng tranh tài.

Vanessa Pulgarin đến từ Colombia là người chiến thắng MGI All Stars mùa đầu tiên. Trong mùa thứ hai cô tiếp tục xuất hiện với tư cách thí sinh để cạnh tranh giành giải thưởng một triệu USD. Trong ngày đầu nhập cuộc, Vanessa diện bộ cánh táo bạo, quyến rũ mang phong cách Victoria's Secret.

Theo quy định của ban tổ chức từ mùa đầu tiên, người chiến thắng nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 100.000 USD. Người chiến thắng vẫn có quyền tiếp tục tham gia các mùa giải kế tiếp và nếu họ giành được ngôi vị cao nhất trong ba mùa liên tiếp được nhận thêm một khoản tiền thưởng trị giá một triệu USD.

Hà Tâm Như là một trong hai đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay. Cô sinh năm 1998 tại Vĩnh Long, tên khai sinh là Hà Minh Vương. Người đẹp cao 1,8 m, vào top 9 Miss International Queen Vietnam 2020 và vào top 6 mùa giải năm 2023.

Đại diện thứ hai của Việt Nam ở mùa giải năm nay là Bùi Lý Thiên Hương. Cô sinh năm 1996, quê An Giang, đăng quang Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2018, giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Earth Vietnam 2025.

Đại diện Indonesia - Ritassya Wellgreat - là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Á. Cô sinh năm 2001, cao 1,75 m, từng đạt ngôi vị á hậu 5 tại Miss Grand International 2023. Ritassya tốt nghiệp xuất sắc khoa Chương trình Giáo dục Văn bằng Kinh tế tại Đại học Sriwijaya, làm người mẫu, kế toán và giữ vai trò CEO của Ensee Beauty từ năm 2024.

Đại diện chủ nhà Thái Lan - Gottchabell - gây ấn tượng với màn xuất hiện trong ngày đầu nhập cuộc. Cô 29 tuổi, từng đăng quang Miss Grand Thailand 2025 và sau đó trở thành Á hậu 1 Miss Grand International 2025.

Gottchabell và đại diện Indonesia - Ritassya Wellgreat nổi bật trong ngày thứ hai. Gottchabell đóng vai nữ chính Pat trong phim kinh dị Our House (Nhà Trấn Quỷ) và từng sang Việt Nam tham dự sự kiện Thai Film Festival 2026. Ngoài diễn xuất và làm mẫu, cô còn hoạt động trong vai trò dẫn chương trình và sáng tạo nội dung.

Natalia Guglielmo - đại diện Italia. Cô 24 tuổi, từng vào top 25 tại Hoa hậu Trái Đất 2025.

Hai đại diện Nga tại cuộc thi năm nay mặc trang phục đồng điệu trong ngày nhập cuộc.

Đại diện Venezuela - Lisandra Chirinos - 30 tuổi, đăng quang danh hiệu Miss Latinoamérica 2017, giành giải á hậu 1 ở cuộc thi Universal Woman 2024.

Đại diện Srilanka - Romane Alvies, 27 tuổi, từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Trái Đất 2020, Miss Celebrity International 2024.