Đương kim hoa hậu thi lại để giành phần thưởng một triệu USD
Người đẹp Colombia - Vanessa Pulgarín - đương kim MGI All Stars mùa giải đầu tiên đã quay trở lại mùa giải thứ hai với tư cách thí sinh để cạnh tranh giải thưởng lên tới một triệu USD.
Vanessa Pulgarin đến từ Colombia là người chiến thắng MGI All Stars mùa đầu tiên. Trong mùa thứ hai cô tiếp tục xuất hiện với tư cách thí sinh để cạnh tranh giành giải thưởng một triệu USD. Trong ngày đầu nhập cuộc, Vanessa diện bộ cánh táo bạo, quyến rũ mang phong cách Victoria's Secret.
Hà Tâm Như là một trong hai đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay. Cô sinh năm 1998 tại Vĩnh Long, tên khai sinh là Hà Minh Vương. Người đẹp cao 1,8 m, vào top 9 Miss International Queen Vietnam 2020 và vào top 6 mùa giải năm 2023.
Đại diện chủ nhà Thái Lan - Gottchabell - gây ấn tượng với màn xuất hiện trong ngày đầu nhập cuộc. Cô 29 tuổi, từng đăng quang Miss Grand Thailand 2025 và sau đó trở thành Á hậu 1 Miss Grand International 2025.
Gottchabell và đại diện Indonesia - Ritassya Wellgreat nổi bật trong ngày thứ hai. Gottchabell đóng vai nữ chính Pat trong phim kinh dị Our House (Nhà Trấn Quỷ) và từng sang Việt Nam tham dự sự kiện Thai Film Festival 2026. Ngoài diễn xuất và làm mẫu, cô còn hoạt động trong vai trò dẫn chương trình và sáng tạo nội dung.
Natalia Guglielmo - đại diện Italia. Cô 24 tuổi, từng vào top 25 tại Hoa hậu Trái Đất 2025.
Đại diện Venezuela - Lisandra Chirinos - 30 tuổi, đăng quang danh hiệu Miss Latinoamérica 2017, giành giải á hậu 1 ở cuộc thi Universal Woman 2024.
Người đẹp Ngô Bảo Ngọc hiện đang tích cực chuẩn bị cho MGI All Stars mùa 2, dự kiến tổ chức tại Thái Lan, quy tụ những gương mặt từng tham gia các...