1. Quy tắc dưỡng ẩm đúng cách

1. Thoa kem dưỡng ẩm khi da còn hơi ẩm

Sau khi rửa mặt hoặc tắm, nên dùng khăn mềm thấm nhẹ nước trên da, tránh chà xát mạnh. Khi da vẫn còn hơi ẩm, thoa kem dưỡng để giúp giữ lại độ ẩm trên bề mặt và hạn chế tình trạng mất nước; nên thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi làm sạch da, thay vì đợi da khô hoàn toàn mới sử dụng; có thể thoa lại sản phẩm trong ngày, đặc biệt ở những vùng thường xuyên khô ráp như má, khuỷu tay, đầu gối, bàn tay và cẳng chân.

2. Sử dụng sản phẩm theo thứ tự phù hợp

Nếu sử dụng nhiều sản phẩm, có thể thoa serum cấp ẩm trước, tiếp đến là lotion hoặc kem dưỡng tùy nhu cầu. Serum thường chứa các thành phần hút ẩm như glycerin, hyaluronic acid; trong khi kem dưỡng có thể bổ sung chất làm mềm và thành phần khóa ẩm, giúp hạn chế nước thoát khỏi bề mặt da.

Với vùng da rất khô, có thể phủ thêm một lớp mỏng thuốc mỡ hoặc sáp dưỡng ẩm chứa petrolatum để tăng khả năng giữ nước. Tuy nhiên, không nhất thiết phải sử dụng đồng thời tất cả các sản phẩm. Một loại kem dưỡng có sự kết hợp phù hợp giữa thành phần hút ẩm, làm mềm và khóa ẩm cũng có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc da hằng ngày.

Lựa chọn sản phẩm phù hợp, dưỡng ẩm đúng cách, chăm sóc da khoa học sẽ giúp hạn chế tình trạng khô da trong mùa lạnh. Ảnh minh họa AI.

3. Hạn chế các yếu tố làm mất độ ẩm tự nhiên

Nên tắm bằng nước ấm vừa phải, tránh nước quá nóng và không tắm quá lâu. Nhiệt độ cao có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da, khiến da càng khô và dễ kích ứng; ưu tiên sữa rửa mặt, sữa tắm dịu nhẹ, không chứa hương liệu nếu da dễ kích ứng. Sau khi tắm, nên thoa kem dưỡng khi da còn hơi ẩm.

Trong những ngày da khô căng, nên hạn chế tẩy tế bào chết hoặc sử dụng các hoạt chất dễ gây kích ứng như AHA, BHA, retinoid với tần suất quá dày. Nếu da đang đỏ rát, bong tróc, nên tạm giảm hoặc ngừng các sản phẩm gây kích ứng và tập trung phục hồi hàng rào bảo vệ da.

4. Duy trì chống nắng ngay cả khi trời lạnh

Nhiều người cho rằng mùa lạnh hoặc những ngày ít nắng không cần sử dụng kem chống nắng. Tuy nhiên, tia cực tím vẫn có thể tác động đến da, kể cả khi trời nhiều mây.

Vì vậy, nên duy trì kem chống nắng phổ rộng có SPF từ 30 trở lên cho vùng da tiếp xúc với ánh sáng ban ngày, kết hợp đội mũ, mặc quần áo che chắn phù hợp. Với người có làn da khô, nên chọn sản phẩm chống nắng có thành phần dưỡng ẩm, kết cấu phù hợp để hạn chế cảm giác căng rát.

5. Duy trì độ ẩm trong môi trường sống

Nếu thường xuyên sử dụng điều hòa hoặc máy sưởi, không khí trong phòng có thể trở nên khô hơn, làm tăng tình trạng mất nước qua da; có thể sử dụng máy tạo ẩm để cải thiện độ ẩm không khí, đồng thời tránh để luồng khí nóng thổi trực tiếp vào da trong thời gian dài.

Ngoài ra, nên uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể, duy trì chế độ ăn đa dạng với rau xanh, trái cây và các thực phẩm cung cấp chất béo có lợi. Đây là những yếu tố hỗ trợ sức khỏe tổng thể, nhưng không thay thế việc dưỡng ẩm trực tiếp cho da.

2. Khi nào cần đi khám da liễu?

Nếu da chỉ khô nhẹ, căng ráp hoặc bong vảy ít, việc điều chỉnh cách chăm sóc và dưỡng ẩm thường xuyên có thể giúp cải thiện. Tuy nhiên, nếu da ngứa nhiều, đỏ rát kéo dài, nứt nẻ, chảy dịch, đau hoặc xuất hiện dấu hiệu viêm nhiễm, cần đi khám da liễu.

Đây có thể không đơn thuần là tình trạng khô da do thời tiết mà còn liên quan đến viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc hoặc các bệnh lý da liễu khác cần được điều trị phù hợp.

Dưỡng ẩm đều đặn, làm sạch nhẹ nhàng và hạn chế các yếu tố gây kích ứng là những nguyên tắc quan trọng giúp duy trì hàng rào bảo vệ da trong mùa lạnh; không cần sử dụng quá nhiều sản phẩm, điều quan trọng là lựa chọn đúng loại dưỡng ẩm và duy trì thói quen chăm sóc phù hợp với tình trạng da.