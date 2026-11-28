Quách Thu Phương là khách mời trong đêm thứ hai của Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam. Nữ diễn viên chọn bộ đầm dạ hội cắt xẻ khi đến tham dự.

Thiết kế hở lưng trần xẻ ngực sâu, xẻ đùi cao giúp Quách Thu Phương tôn vẻ gợi cảm tuổi 49. Cô kết hợp cùng lối mặc không nội y táo bạo. Diễn viên cho biết cô giữ được vóc dáng thon gọn nhờ duy trì tập yoga đều đặn suốt 20 năm qua.

Vợ chồng Minh Tiệp sánh đôi trên thảm đỏ với trang phục đen đồng điệu.

Diễn viên Ngọc Huyền đến ủng hộ bộ sưu tập mới của NTK Lê Minh Ngọc. Người đẹp chọn chiếc váy lụa cổ đổ tôn dáng mảnh mai.

Diễn viên Sơn Tùng là gương mặt trẻ Gen Z nổi bật trên màn ảnh nhỏ, được khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình phát sóng trên VTV như Cách em 1 milimet, Căn nhà không mái che.

Nghệ sĩ Tú Oanh trẻ trung cùng đầm lụa bất đối xứng.

Á hậu Đào Hiền mặc đầm đuôi cá cúp ngực gợi cảm. Trước đó một ngày, cô tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Việt Anh - Quỳnh Nga thu hút chú ý khi sánh bước trên thảm đỏ.

Từ khi công khai tình cảm, cặp sao thường xuyên cùng tham dự nhiều sự kiện.

Á hậu Mai Ngô khoe chân cùng đầm xuyên thấu.

Jun Phạm tham gia biểu diễn trong chương trình.

Ảnh: Tùng Đinh