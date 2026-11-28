Người đẹp Puerto Rico Jennifer Barreto, 27 tuổi, vừa làm nên lịch sử khi trở thành người mẹ đầu tiên đăng quang Miss Universe trong lịch sử 75 năm của cuộc thi. Cô nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả khi giành chiến thắng trong chung kết tại San Juan, Puerto Rico, sáng 25/11 (giờ Hà Nội). Jennifer đã kết hôn, có con gái bảy tuổi.

Tân Miss Universe, 27 tuổi, đã kết hôn và có con, gây ấn tượng với vóc dáng khỏe khoắn, gương mặt sắc sảo, đậm chất Latin.

Trả lời phỏng vấn với tạp chí HOLA hồi tháng 6/2026, Jennifer cho biết cô đặt mục tiêu giảm 70 pound (31,8 kg) để chuẩn bị tham gia cuộc thi sắc đẹp. Đây là hành trình đòi hỏi nhiều kỷ luật, tập luyện và điều chỉnh dinh dưỡng, nhưng cô luôn cố gắng yêu thương cơ thể ở từng giai đoạn thay đổi.

"Tôi muốn giảm 70 pound để tham gia cuộc thi. Đó là một quá trình thay đổi thể chất đòi hỏi rất nhiều kỷ luật, tập luyện và ăn kiêng, nhưng tôi thực hiện hành trình này trong khi vẫn yêu thương cơ thể mình", người đẹp chia sẻ.

Đến cuộc phỏng vấn với MC Jorge Pabón trên kênh YouTube MoluscoTV2, đăng hồi tháng 7/2026, Jennifer tiết lộ cụ thể hơn về thực đơn giúp cô kiểm soát cân nặng. Món ăn xuất hiện thường xuyên trong chế độ dinh dưỡng của cô là khoai lang ăn cùng thịt gà tây xay.

Người đẹp hài hước cho biết đã ăn món này nhiều đến mức không muốn nhìn thấy khoai lang thêm nữa. Dù đơn giản, sự kết hợp giữa khoai lang cung cấp carbohydrate, chất xơ và thịt gà tây giàu protein giúp tạo nên bữa ăn có đủ năng lượng, hỗ trợ duy trì cơ bắp trong quá trình giảm cân.

Jennifer cũng có kế hoạch hoàn thành giai đoạn giảm cân trước khi bước vào những ngày tranh tài chính thức. Nhờ vậy, cô có thể linh hoạt hơn trong ăn uống, thưởng thức những món yêu thích như chuối xanh chiên hai lần (tostones) và chocolate mà không phải tiếp tục theo đuổi chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Trên Instagram, người đẹp 9X khoe một vài khoảnh khắc tập luyện, chú trọng vào tập kháng lực nhằm xây dựng cơ bắp, giúp phom dáng thêm sắc nét, săn chắc.

Trong cuộc trò chuyện được El Nuevo Día đăng tải, người đẹp cho biết cô cố gắng không cấm bản thân ăn những món yêu thích. "Tôi không tước đi những món ăn mình yêu thích, vì thế quá trình giảm cân mất nhiều thời gian hơn. Nhưng tôi thực hiện nó bằng tình yêu thương và sự trân trọng bản thân. Tôi khuyến khích những phụ nữ muốn giảm cân hãy làm điều đó với sự thấu hiểu, yêu thương và tôn trọng chính mình", cô chia sẻ.

Theo Jennifer, điều quan trọng nhất không đơn thuần là đạt được một con số cân nặng mà còn phải cảm thấy thoải mái với cơ thể. Cô muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình nhưng không vì thế mà phủ nhận hay ghét bỏ hình thể trước đây.

Cô cho rằng việc duy trì năng lượng rất quan trọng, đặc biệt khi phải tham gia nhiều hoạt động và thể hiện bản thân trong các phần thi. Người đẹp không muốn quá trình kiểm soát cân nặng trở thành áp lực khiến mình mất đi niềm vui.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, Jennifer dành một năm chuẩn bị thể chất trước cuộc thi. Trong cuộc phỏng vấn với HOLA người đẹp cho biết quá trình thay đổi vóc dáng đòi hỏi tập luyện thường xuyên và tính kỷ luật cao nhưng không hé lộ chi tiết chế độ vận động. Cô cũng từng chơi bóng chuyền, nhờ đó có nền tảng thể thao và tinh thần kỷ luật được rèn luyện từ trước.

Sắc vóc bà mẹ một con.

Trước đó, Jennifer đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Peurto Rico hồi tháng 6. Người đẹp cho biết cô được chồng và con gái ủng hộ đi thi nhan sắc. Cô chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào trước khi ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Peurto Rico.

Jennifer hiện là chuyên gia phòng ngừa rủi ro thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ. Công việc của cô tập trung vào phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Người đẹp sinh năm 1998 có hai bằng thạc sĩ về tâm lý học và công tác xã hội lâm sàng. Cô mong muốn tận dụng danh hiệu hoa hậu để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xã hội.

Ảnh: Instagram NV