Sắc vóc đại diện Việt Nam tại Miss Grand International All Stars 2026

Ngô Bảo Ngọc

Người đẹp Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995, quê TP HCM, hiện là người mẫu, diễn viên. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt là 82-60-91 cm. Bảo Ngọc tốt nghiệp chuyên ngành Vận tải Hàng không tại Học viện Hàng không Việt Nam. Năm 2022, cô vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và đoạt giải Người đẹp biển. Bốn năm sau, cô giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026.

Vương miện Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ lưu giữ dấu ấn, gợi nhắc về thành quả sau quá trình nỗ lực mà còn gắn liền với chặng đường mới của Ngô Bảo Ngọc.

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 Ngô Bảo Ngọc. (Ảnh: NVCC)

Trong bộ ảnh mới, Ngô Bảo Ngọc xuất hiện với hình ảnh quyến rũ, sắc sảo và đậm chất “Grand”. Cô diện thiết kế bodysuit tông nude ánh vàng, nổi bật với những chi tiết đính kết cầu kỳ giúp tôn lên đường nét cơ thể. Tà trắng buông dài mang đến chuyển động mềm mại, tạo nên sự tương phản giữa nét quyền lực và vẻ đẹp uyển chuyển.

Với Ngô Bảo Ngọc, ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ là một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình hoạt động nghệ thuật, mà còn là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực bền bỉ của cô suốt nhiều năm qua.

Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, Ngô Bảo Ngọc từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và có cơ hội trải nghiệm các môi trường hoạt động nghệ thuật khác nhau. Khả năng catwalk, làm chủ sân khấu, diễn xuất cùng tư duy nhạy bén là những lợi thế được người đẹp tích lũy qua thời gian. Mỗi chặng đường mang đến những bài học riêng, giúp cô hiểu rõ hơn về thế mạnh, giới hạn của bản thân và hướng phát triển mà mình theo đuổi.

Ngô Bảo Ngọc quan niệm rằng có những cơ hội đến muộn nhưng đúng thời điểm: “Nhìn lại hành trình đã qua, Ngọc nhận ra rằng không phải mọi nỗ lực đều được đền đáp ngay lập tức. Có những sân khấu mình đã đi qua, những cơ hội từng bỏ lỡ và cả những lần phải học cách bắt đầu lại. Nhưng chính những điều ấy đã giúp Ngọc trưởng thành và vững vàng hơn trên con đường mình chọn.

Danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ là một dấu mốc đáng tự hào, mà còn là lời nhắc nhở rằng đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là mình đến đích sớm bao nhiêu, mà là mình đã trở thành ai trên hành trình ấy.

Với Ngô Bảo Ngọc, mỗi hành trình mới không chỉ mở ra cơ hội chinh phục những dấu mốc tiếp theo, mà còn là bàn đạp để cô tiếp tục khám phá và vượt qua giới hạn của chính mình. Nếu tại Supermodelme, Ngô Bảo Ngọc ghi dấu ấn với hình ảnh người mẫu hiện đại và có chút gai góc, thì MGI All Stars chính là sân chơi để cô phát huy thêm những thế mạnh riêng, thể hiện tố chất “ngôi sao” và tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân trên đấu trường quốc tế.

Ngô Bảo Ngọc sẽ tham gia MGI All Stars mùa 2 tại Thái Lan từ ngày 26/11. (Ảnh: NVCC)

Người đẹp hiện đang tích cực chuẩn bị cho MGI All Stars mùa 2, dự kiến tổ chức tại Thái Lan, quy tụ những gương mặt từng tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Trong thời gian này, cô tập trung trau dồi kỹ năng trình diễn, rèn luyện thể lực và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết, sẵn sàng cho những thử thách mới tại cuộc thi.

“Từ Supermodelme đến hành trình MGI All Stars sắp tới, Ngọc mang theo lòng biết ơn, sự kiên trì và niềm tin vào những cơ hội mới. Ngọc không biết đích đến tiếp theo sẽ ở đâu, nhưng Ngọc biết mình sẽ tiếp tục bước đi, với tất cả những gì mình đã học được và khát khao trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, Ngô Bảo Ngọc chia sẻ.

Ở tuổi 31, Ngô Bảo Ngọc tiếp tục cho thấy tinh thần bền bỉ, sự chủ động trước những cơ hội mới và khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân. Từ Supermodelme đến Miss Grand Vietnam 2026 và sắp tới đây là MGI All Stars, hành trình của Ngô Bảo Ngọc là minh chứng rằng tuổi tác không phải giới hạn cho những mục tiêu mỗi người lựa chọn theo đuổi. Điều quan trọng hơn cả là sự kiên định với đam mê, tinh thần sẵn sàng học hỏi và bản lĩnh bước tiếp sau mỗi trải nghiệm.

Theo kế hoạch, Ngô Bảo Ngọc sẽ tham gia MGI All Stars mùa 2 tại Thái Lan từ ngày 26/11. Đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 12/12/2026. Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng kinh nghiệm đã tích lũy, người đẹp được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh một đại diện tự tin, bản lĩnh và giàu tinh thần chinh phục tại đấu trường sắp tới.